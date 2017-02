Atletico iz Leverkusna z veliko prednostjo

Kampl igral vso tekmo

21. februar 2017 ob 20:06

zadnji poseg: 21. februar 2017 ob 23:01

Leverkusen - MMC RTV SLO

Jana Oblaka ni bilo v vratih Atletica Madrid, ki je na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov v gosteh s 4:2 premagal Bayer Leverkusen Kevina Kampla.

Škofjeločan, ki je po dvomesečnem okrevanju po poškodbi in operacije rame v sredo začel normalno trenirati z ekipo, je bil na klopi. Trener Diego Simeone ni želel tvegati s (pre)hitro vrnitvijo slovenskega reprezentanta med vratnici, zato je v vrata spet postavil Miguela Angela Moyo. Kampl je za gostitelje igral vso tekmo.

Atletico je že prvi polčas dobil z 2:0. V 17. minuti je z lepim strelom z roba kazenskega prostora pod prečko zadel Saul Niguez, v 25. minuti pa je po slabem izbijanju žoge Aleksandra Dragovića na sredini igrišča iz protinapada vodstvo povišal Antoine Griezmann. Že v 12. minuti je Wendell predložek Filipeja Luisa preusmeril v prečko. Bayer je imel najlepšo priložnost v prvem polčasu v 29. minujti, ko je Kampl z desne strani poslal zavit strel v oddaljenejši zgornji kot, a je Moya žogo z lepo obrambo izbil v kot.

Nemci so dobro odprli drugi del, v 48. minuti je po akciji Kampla in Javierja Hernandeza, ki je podal z desne strani, mrežo zatresel Karim Bellarabi. Dve minuti pozneje je Kevin Gameiro na drugi strani stresel stičišče vratnice in prečke. Gameiro je v 59. minuti z 11-metrovke zadel za 1:3, potem ko je sodnik William Collum nepravilno pokazal na belo točko, saj je Dragović prekršek nad njim storil zunaj kazenskega prostora.

Bayer je izid znova znižal v 68. minuti, ko je Moya izbil žogo v pred njim stoječega Stefana Savića, od tega pa se je nesrečno odbila v mrežo. A zadnjo besedo na tekmi je imel rezervist Fernando Torres, ki je pet minut pred koncem po predložku z desne strani z glavo poskrbel za veliko prednost Atletica pred povratnim srečanjem 15. marca.

Na drugi tekmi sta si nasproti stala Manchester City in Monaco, gledalci pa so videli še več zadetkov kot na BayAreni. Končalo se je z zmago Angležev s 5:3.



Osmina finala, prvi tekmi:

BAYER (L) - ATLETICO MADRID 2:4 (0:2)

Bellarabi 48., Savić 68./ag; Saul Niguez 17., Griezmann 25., Gameiro 59./11-m, Torres 86.

Bayer Leverkusen: Leno, Henrichs, Dragović, Toprak, Wendell, Aranguiz, Kampl, Bellarabi (66./Pohjanpalo), Havertz (56./Volland), Brandt (87./Bailey), Hernandez.

Atletico Madrid: Moya, Vrsaljko, Savić, Gimenez, Filipe Luis, Gabi, Koke, Saul Niguez, Ferreira-Carrasco (78./Torres), Griezmann (78./Correa), Gameiro (71./Thomas).

Sodnik: William Collum (Škotska)



MANCHESTER CITY - MONACO 5:3 (1:2)

Sterling 26., Agüero 58., 71., Stones 77., Sane 82.; Falcao 32., 61., Lottin 40.

Caballero (Manchester City) je v 50. minuti ubranil 11-metrovko Falcau.

Manchester City: Caballero, Fernandinho (62./Zabaleta), Otamendi, Stones, Sagna, Y. Toure, Sane, de Bruyne, Silva, Sterling (89./Navas), Agüero (87./Fernando).

Monaco: Subašić, Sidibe, Glik, Raggi, Mendy, Fabinho, Bakayoko (88./Dirar), Silva (84./Moutinho), Lemar, Lottin (79./Germain), Falcao.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)

Povratni tekmi bosta 15. marca ob 20.45.

M. R.