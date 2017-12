Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Diego Simeone se zaveda, da bo Atletico spomladi zelo verjetno igral v Evropski ligi. Foto: Reuters Nogomataši Juventusa so se sproščeno sprehodili po zelenici stadiona Georgios Karaiskakis. Foto: Reuters Jupp Heynckes je po vrnitvi na klop Bayerna doživel le en poraz. Foto: Reuters Edinson Cavani in Unai Emery sta prepričana, da PSG ne bo zapravil velike prednosti s prve tekme proti Bayernu. Foto: Reuters Dodaj v

Atletico potrebuje čudež, tudi Juventus pod pritiskom

Žreb osmine finala bo naslednji ponedeljek

4. december 2017 ob 20:45

London - MMC RTV SLO

V Ligi prvakov bodo v torek padle odločitve v skupinah A-D. Madridski Atletico je v velikih težavah, saj mora nujno zmagati na Stamford Bridgeu in upati na velik spodrsljaj Rome.

Izbranci Diega Simeoneja so v letih 2014 in 2016 igrali v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, v lanski sezoni so se prebili v polfinale. V skupini C so se dvakrat opekli s Qarabagom (0:0 in 1:1), te štiri točke pa jim močno manjkajo v boju za napredovanje. Tudi za Chelsea je srečanje pomembno, saj Londončani želijo osvojiti prvo mesto. Roma bi si z zmago nad odpisanimi Azerbajdžanci zagotovila napredovanje. Računa lahko tudi na prvo mesto, če Chelsea ne bi osvojil treh točk.

"Tekma v Rimu nas sploh ne zanima. Vse moči moramo usmeriti na našo tekmo, ki jo moramo dobiti. Le tu imamo usodo v svojih nogah. Popolnoma sami smo krivi, da smo se znašli v tako neugodnem položaju. Na začetku sezone smo imeli velike težave, v zadnjih tednih pa smo ujeli pravi ritem," je razmišljal vezist colcohonerosov Filipe Luis.

"Simeone je izjemen trener, res je pustil neizbrisen pečat pri Atleticu. Zelo dobro se poznava, saj sva odigrala veliko tekem v Serie A. Skupina je zelo težka, veliko nepredvidljivih izidov se je že zgodilo. Presenečenje je, če se Atletico ne bi uvrstil v osmino finala po velikih uspehih v Ligi prvakov v zadnjih letih," je pojasnil trener Chelseaja Antonio Conte.

Juventus v Pireju potrjuje vozovnico za osmino finala

V skupini D Juventus gostuje v Pireju pri odpisanemu Olympiacosu. Stara dama za napredovanje potrebuje zmago, saj ima le točko naskoka pred Sportingom. Manjkal bo poškodovani branilec Giorgio Chiellini, vprašljiv je tudi nastop Maria Mandžukića. Portugalci bodo skušali presenetiti na Camp Nou, Barcelona si je že zagotovila prvo mesto.

Valverde ne dovoli odhoda Mascherana

Trener Barcelone Ernesto Valverde je prižgal rdečo luč za januarski odhod argentinskega reprezentanta Javierja Mascherana, ki je izrazil željo, da po osmih letih zapusti klub. Mascherano je na začetku sezone izgubil mesto v začetni enajsterici, iz katere ga je izrinil Samuel Umtiti, ki pa se je poškodoval na zadnji prvenstveni tekmi proti Celti iz Viga. A Mascherano ga v naslednjih tekmah ne bo mogel nadomestiti, saj ima tudi sam poškodovano mišico.

"Masche je naša legenda, naš igralec, na katerega še vedno resno računamo. Verjamem vanj, želim si, da se čimprej vrne, nikakor pa ne bom dovolil, da nas januarja zapusti," je pred torkovo tekmo lige prvakov proti Sportingu dejal Valverde in napovedal, da bo Macherano 23. decembra najbrž igral na derbiju proti Real Madridu. Do takrat naj bi mesto drugega osrednjega branilca zasedel Belgijec Thomas Vermaelen, ki pa ima tudi veliko težav s poškodbami.

"Obstaja tudi možnost, da na mesto branilca postavim Sergia Busquetsa ali Lucasa Digneja, vsekakor imam dovolj možnosti in sem zadovoljen s tem, kar imam na razpolago," poškodbe centralnih branilcev ne skrbijo trenerja.

Mascherano se je pred kratkim pogovarjal z novinarjem ESPN: "Sem oseba, ki dobro ve, kdaj je nečesa konec. Po dolgih osmih letih ne vem več, kaj bi še lahko dal klubu, zato si želim oditi. Ne bom rekel, da z lahkim srcem, prav nasprotno. Posloviti se od ekipe, v kateri sem preživel enkratne trenutke, bo nekaj najtežjega v življenju."

V Münchnu ne sanjajo o prvem mestu

Bayern bo v obračunu vodilnih v skupini B gostil Paris SG. 27. septembra so Parižani odpravili Bavarce s 3:0 in naslednji dan je bil odstavljen Carlo Ancelotti. Nasledil ga je Jupp Heynckes, ki je preporodil nemške prvake. O zmagi s 4:0 v Münchnu nočejo sanjati, želijo pa z zmago končati skupinski del tekmovanja.

"Če bi prvo tekmo izgubili z minimalnim izidom, bi lahko rekli, da se bomo borili za prvo mesto v skupini. Zdaj moramo ostati realni. V torek bo tekma prestižnega pomena. Želeli bomo dokazati, da se lahko kosamo z ekipo, ki je v zadnjih dveh sezonah vložila pol milijarde evrov v okrepitve," je dejal 72-letni Heynckes. Še vedno manjkajo Arjen Robben, Thiago, Juan Bernat in vratar Manuel Neuer.

Parižani so v soboto v Strasbourgu doživeli prvi poraz v francoskem prvenstvu, a imajo še vedno devet točk prednosti pred Lyonom, Monaco in Marseillom. "Tekma v Münchnu bo za nas velik test. Imamo zelo močno zasedbo, zato nisem prav nič zaskrbljen. Naš cilj je prvo mesto v skupini," je poudaril trener Unai Emery.

Žreb osmine finala bo naslednji ponedeljek ob 12.00.

6. krog, torek ob 20.45, skupina A:

BENFICA - BASEL



MANCHESTER UNITED - CSKA MOSKVA

Lestvica: MANCHESTER UNITED 5 4 0 1 10:2 12 BASEL 5 3 0 2 9:5 9 CSKA MOSKVA 5 3 0 2 7:8 9 BENFICA 5 0 0 5 1:12 0



Skupina B:

BAYERN - PARIS SG

Verjetni postavi:

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Tolisso, Müller, James Rodriguez, Coman, Lewandowski.

Paris SG: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Rabiot, Verratti, Draxler, Mbappe, Neymar, Cavani.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)



CELTIC - ANDERLECHT

Lestvica: PARIS SG * 5 5 0 0 24:1 15 BAYERN * 5 4 0 1 10:5 12 CELTIC 5 1 0 4 5:17 3 ANDERLECHT 5 0 0 5 1:17 0



Skupina C:

CHELSEA - ATLETICO MADRID

Verjetni postavi:

Chelsea: Courtois, Cahill, Christensen, Azpilicueta, Alonso, Kante, Bakayoko, Fabregas, Moses, Hazard, Morata.

Atletico: Oblak, Luis, Godin, Savić, Partey, Carrasco, Gabi, Niguez, Koke, Griezmann, Gameiro.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

ROMA - QARABAG

Lestvica: CHELSEA * 5 3 1 1 15:7 10 ROMA 5 2 2 1 8:6 8 ATLETICO MADRID 5 1 3 1 4:3 6 QARABAG 5 0 2 3 2:13 2

Skupina D:

OLYMPIACOS - JUVENTUS

BARCELONA - SPORTING

Lestvica: BARCELONA * 5 3 2 0 7:1 11 JUVENTUS 5 2 2 1 5:5 8 SPORTING 5 2 1 2 8:7 7 OLYMPIACOS 5 0 1 4 4:11 1 * - v osmini finala

A. G.