Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gonzalo Higuain je barve Napolija branil med letoma 2013 in 2016. Na 146 uradnih tekmah je zadel 91 golov. 26. julija lani je nato za 90 milijonov evrov prestopil k Juventusu, kjer je nepogrešljiv člen napada. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aurelio De Laurentiis

Predsednik Napolija izstrelil strupeno puščico proti Gonzalu Higuainu

26. april 2017 ob 14:42

Neapelj - MMC RTV SLO

Lahko kaže name s prstom kolikor hoče in se poskuša na tak način opravičiti pred navijači, a oni niso neumni in perfektno razumejo vse skupaj.

Če ste dobra oseba, nikoli ne boste izdali kluba, v katerem ste se mednarodno uveljavili, potem pa odšli k velikemu tekmecu. To pri njemu samo dokazuje pomanjkanje osnovne človeške kulture.

Predsednik italijanskega nogometnega prvoligaša Napolija Aurelio De Laurentiis je spregovoril o nekdanjem napadalcu ekipe izpod Vezuva Gonzalu Higuainu, ki je v zadnjem poletnem prestopnem roku iz Neaplja odšel v Torino k Juventusu. Higuain je na povratni polfinalni tekmi italijanskega pokala na San Paolu po doseženem zadetku za Juve pokazal na De Laurentiisa, ki si je tekmo ogledal iz častne lože. Italijanski mediji so takoj povezali, da je želel s tem navijačem dopovedati, da je za njegov odhod kriv nihče drug kot predsednik sam. De Laurentiis se s tem ne strinja; Gazzetta dello Sport