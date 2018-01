Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Matej Avanzo je na direktorskem mestu zamenjal Walterja Jeklina, s katerim sta sicer poslovna partnerja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Avanzo novi direktor Sixta Primorske

Devet let deloval na KZS-ju

2. januar 2018 ob 09:17

Koper - MMC RTV SLO

Matej Avanzo se vrača v košarko. Potem ko je bil nazadnje direktor rokometnega kluba Gorenje Velenje, je zdaj postal direktor koprskega Sixta Primorske.

Kot zunanji sodelavec s klubom sodeluje že leto dni. Devet let je 35-letni Avanzo deloval na Košarkarski zvezi, kjer je bil eden glavnih snovalcev projekta EuroBasket 2013, več kot dve leti pa je bil direktor velenjski rokometašev.

"Zelo sem bil vesel poziva Gregorja Vuge, da bi se mu pridružil pri ambicioznem projektu Sixta Primorske. Nikdar nisem skrival, da je košarka moja prva ljubezen in ko jo je mogoče združiti s poslom, dobrimi odnosi, resnim delom in tudi humanitarno noto, je to brez dvoma nekaj, o čemer ni bilo potrebno veliko premišljevati. Ne gre za nov klub, saj se je razvil na dveh desetletjih dela KK Lastovka in ŠD KOŠ Koper, gre pa vseeno za popolnoma nov koncept delovanja, za zdaj gotovo še ne dovolj integriran v okolje, z veliko rezervami na vseh področjih. A po drugi strani, že doslej je bilo narejenega ogromno, premiki so bili naravnost tektonski, zato je izziv zame še toliko večji," je med drugim ob prevzemu nove funkcije povedal Avanzo.

T. J.