Avstrijci na novoletni turneji v največji krizi v zadnjih štirih desetletjih

Vettori ne pričakuje hitrih sprememb

2. januar 2018 ob 20:29

Innsbruck - MMC RTV SLO

66. novoletna turneja je za Avstrijce pred obema tekmama na domačih skakalnicah pravi polom. Tako slabi niso bili že vse od leta 1979 in glavni trener Heinz Kuttin se je že naposlušal kritik.

Med letoma 2009 in 2015 so bili avstrijski skakalci nepremagljivi na turneji štirih skakalnic (skupne zmage so se veselili Wolfgang Loitzl, Andreas Kofler, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Thomas Diethart in Stefan Kraft). V lanski sezoni je dvakratni svetovni prvak Kraft osvojil veliki kristalni globus in tudi na začetku letošnje sezone je bil v dobri formi. S tremi stopničkami na tekmah svetovnega pokala je precej izboljšal sicer zelo klavrno podobo reprezentance.

Garmisch-Partenkirchen je pokazal, da je kriza zares velika. Le Schlierenzauer in Michael Hayböck sta se prebila v finale. 19. in 20. mesto seveda ni zadovoljilo velikih apetitov. Krafta je izločil Žiga Jelar, ki je na koncu zasedel 21. mesto.

"Kraft ni bil sproščen, skušal je na silo rešiti skok, a se ni izšlo. Zdaj ni več pod pritiskom, saj je skupni seštevek turneje izgubljen," je pojasnil Kuttin, ki je leta 1991 v Predazzu postal svetovni prvak na srednji skakalnici. Na veliki napravi je v dolini Fiemme zmagal Franci Petek.

Le še Daniel Huber s šestim mestom in Manuel Fettner z osmim sta se v letošnji sezoni še uspela prebiti v deseterico na tekmah svetovnega pokala. V Pokalu narodov je Avstrija na četrtem mestu, ima 303 točke več od Slovenije.

"Položaj je res neugoden. Slabi izidi iz Garmischa nam bodo še nekaj časa ležali v želodcu. V letošnji sezoni je še kar nekaj velikih ciljev," je dodal 46-letni Kuttin, ki se zaveda, da bo treba krivuljo hitro obrniti navzgor. Januarja so na sporedu poleti na Kulmu in še svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu, do olimpijskih preizkušenj je tudi le še šest tednov.

Vettori ne pričakuje hitrih sprememb

"Zelo težko je pričakovati hitre spremembe. Prepričan sem, da imamo zelo dobre strokovnjake, ki delajo s skakalci. Prav ničesar nismo spreminjali od Lahtija, kjer smo na svetovnem prvenstvu blesteli," je razlagal športni direktor Ernst Vettori, ki je leta 1992 v Albertvillu postal olimpijski prvak.

Horngacher, Schuster in Stöckl nizajo uspehe

Prav zanimivo, da vse najboljše skakalne države vodijo Avstrijci. Stefan Horngacher je poskrbel za veliko evforijo na Poljskem, Kamil Stoch je na najboljši poti, da drugič zapored dvigne zlatega orla. Nemci, ki jih vodi Werner Schuster, so v odlični formi. Alexander Stöckl pa je pustil neizbrisen pečat pri Norvežanih.

Sreda ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije



Četrtek ob 14.00:

Innsbruck, 3. tekma novoletne turneje



Petek ob 17.00:

Bischofshofen, kvalifikacije



Sobota ob 17.00:

Bischofshofen, 4. tekma nov. turneje

Skupni vrstni red po dveh tekmah: 1. K. STOCH POL 563,1 2. R. FREITAG NEM 551,3 3. D. KUBACKI POL 530,8 4. D. KOBAJAŠI JAP 526,3 5. A. FANNEMEL NOR 525,5 6. J. A. FORFANG NOR 518,7 7. A. WELLINGER NEM 515,2 8. M. EISENBICHLER NEM 513,2 9. T. BARTOL SLO 510,6 10. K. GEIGER NEM 509,3 11. J. DAMJAN SLO 504,3 ... 20. Ž. JELAR SLO 478,7 25. T. ZAJC SLO 462,2 29. P. PREVC SLO 354,5 41. A. SEMENIČ SLO 192,3 49. D. PREVC SLO 99,7

A. G.