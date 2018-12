Dodaj v

Avstrijsko tožilstvo: Ruski biatlonci lahko zapustijo Hochfilzen

Danes ob 14.10 moški šprint biatloncev - prenos na TV SLO 2/MMC-ju

14. december 2018 ob 12:46,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 13:33

Hochfilzen - MMC RTV SLO, STA

Ruski biatlonci lahko zapustijo Avstrijo, čeprav naj bi jih tamkajšnje oblasti sumile zlorabe dopinga na biatlonskem svetovnem prvenstvu, ki je bilo lani v Hochfilznu, te dni pa tam potekajo tekme svetovnega pokala.

Avstrijska policija sumi, da si je ruska štafeta Aleksej Volkov, Maksim Cvetkov, Anton Babikov in Anton Šipulin lani na poti do naslova svetovnih prvakov pomagala z nedovoljenimi poživili. Foto: Reuters

Proti Rusom ne tečejo nobeni postopki, je sporočilo tožilstvo po poročanju nemške tiskovne agencije DPA. Kot je povedala predstavnica tožilstva na Dunaju, proti ruskim biatloncem ne teče noben postopek, zaslišanja so končana, vsak od športnikov pa se lahko kadar koli javi in spregovori o obtožbah.

Avstrijska policija sumi, da so člani zlate ruske moške štafete Aleksej Volkov, Maksim Cvetkov, Anton Babikov in Anton Šipulin ter bronaste mešane štafete v postavi Alexander Loginov, Anton Šipulin, Olga Podčufarova in Tatjana Akimova na lanskem svetovnem prvenstvu v Hochfilznu do vrhunskih dosežkov prišli z uporabo nedovoljenih sredstev.

Rusko reprezentanco je v torek, dan pred začetkom tekmovanj v Hochfilznu, obiskala policija, ki pa v hotelu ni opravila nobenih preiskav in zaslišanj, ampak je samo informirala osumljene Ruse.



HOCHFILZEN



Danes ob 14.15:

Šprint (M)





Sobota ob 11.30:

Zasledovanje (Ž)



Ob 14.45:

Zasledovanje (M)



Nedelja ob 11.15:

Štafeta (Ž)



Ob 14.00:

Štafeta (M)



Prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju!

To. G.