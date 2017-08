Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Viktorija Azarenka je odpovedala nastope na letošnjem OP-ju ZDA. Foto: EPA Sorodne novice Teniška zvezdnica Viktorija Azarenka v boju za skrbništvo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Azarenka tudi uradno odpovedala udeležbo na OP ZDA

Otrok ali lastna kariera? Otrok.

22. avgust 2017 ob 08:58

New York - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je sporočila, da je njen nastop na Odprtem prvenstvu ZDA pod vprašajem, je beloruska tenisačica Viktorija Azarenka zdaj dokončno odpovedala nastope v New Yorku.

Razlog za odpoved je osebne narave. Azarenkova preživlja veliko zasebno dramo, saj je njen partner, Billy McKeague, s katerim bijeta postopek skrbništva nad otrokom, dosegel, da je sodnica v Kaliforniji, kjer ima družina prebivališče, določila, da osemmesečni Leo ne sme zapustiti zvezne države, dokler postopek ne bo končan.

"Noben starš ne sme izbirati med otrokom in lastno kariero. Položaj je pač tak, da lahko igram v New Yorku le, če pustim sina doma. Tega pa ne bom naredila," je sporočila Azarenkova, ki je trenutno sicer šele 204. igralka na svetu. 28-letnica je po porodu prvič zaigrala v Wimbledonu, kjer se je uvrstila v osmino finala. Letos bi v New Yorku lovila tretji finalni nastop. V prejšnjih finalih v letih 2012 in 2013 je klonila pred Sereno Williams.

