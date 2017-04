Babić poleti prevzema Gorenje; prihaja tudi Grebenc

Velenjčani nazadnje prvaki leta 2013

7. april 2017 ob 18:15

Velenje - MMC RTV SLO

Nekdanji selektor hrvaške reprezentance Željko Babić bo v prihodnji sezoni vodil rokometaše Gorenja iz Velenja.

45-letni Babić je bil nazadnje selektor hrvaške rokometne reprezentance, s katero je januarja na svetovnem prvenstvu v Franciji v obračunu za bronasto medaljo izgubil proti Sloveniji. Pred tem je bil med drugim trener Meškova in Splita. Kot igralec je z Zagrebom dvakrat postal evropski prvak (1992, 1993).

Babić bo na klopi Velenja zamenjal Boruta Plaskana, ki je vskočil kot začasna rešitev, potem ko se je klub lani oktobra razšel z Markom Šibilo.

Grebenc: Igranje v Velenju je izziv

Babić bo "ose" vodil najmanj dve sezoni. Lahko bo računal tudi na slovenskega reprezentanta Jana Grebenca, ki se bo v Velenje preselil iz Ribnice. 24-letni in 194 cm visoki Grebenc igra na položaju levega zunanjega, z Velenjčani pa je podpisal dvoletno pogodbo. "Zelo se veselim naslednjega izziva na svoji športni poti. RK Gorenje Velenje je pokazalo resnično veliko željo, da se pridružim njegovemu moštvu. V pogovorih so bili zelo korektni. Takšno odločitev sem sprejel tudi zaradi ambicij, ki jih ima velenjska zasedba v prihodnjih sezonah. V klubu dobro delajo, a jim športna sreča pri žrebih v zadnjem obdobju ni bila pretirano naklonjena, sicer bi marsikaj lahko bilo drugače. Verjamem, da se bo trdo delo v prihodnosti obrnilo v korist moje nove ekipe in da bodo z njim začeli prihajati tudi rezultati. Rad bi se še zahvalil matičnemu klubu Riku Ribnici in trenerju Robertu Begušu za vse znanje, ki sta mi ga dala, ter predsedniku Marku Obrstarju za korekten odnos. Verjamem, da se bom nekoč vrnil v Ribnico in tam končal kariero," je povedal Grebenc.

Babić: V Velenje po lovorike in vzgojo igralcev

"Izredno sem vesel in počaščen, da bom imel priložnost biti del velikega kluba s tako lepo tradicijo. V Velenje prihajam z dvema ciljema. Prvi je osvojitev lovorik, drugi pa razvoj igralcev v potencialne reprezentante Slovenije. Upam, da bosta že na naslednjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem zaigrala vsaj dva igralca Gorenja Velenja. Rad bi se zahvalil Franju Bobincu, ki stoji za velenjskim rokometnim klubom, direktorju Mateju Avanzu in vsem drugim v klubu, ki so mi dali priložnost, da pokažem, česa sem kot trener sposoben," je dejal Babić.

Trenerja smo izbrali po tehtnem premisleku

Direktor velenjskega kluba Matej Avanzo pa je takole pojasnil ozadje prihoda Babića in Grebenca: "Novega trenerja članske ekipe smo izbirali previdno, analitično in s pogovori, ki smo jih opravili z več kandidati. Nazadnje je prevladalo prepričanje, da ustroju kluba najbolj ustreza Željko Babić, saj je željan trdega dela, popolnoma predan rokometu, ambiciozen in prepričan o tem, da ima naša ekipa veliko rezerv. Z aktiviranje teh v prihodnji sezoni nedvomno merimo na Ligo prvakov, na finalni turnir Lige SEHA Gazprom ter na naslova slovenskih državnih in pokalnih prvakov. Da bomo še boljši, pa smo v zadnjih mesecih zares veliko naporov, osebnih pogovorov in pogajanj vložili v to, da v Velenje pripeljemo enega najbolj vročih mladih slovenskih igralcev Jana Grebenca. Nazadnje smo se s kolegi iz RD-ja Riko Ribnica korektno dogovorili tudi o plačilu odškodnine, pogodba z Grebencem pa je podpisana za dve sezoni z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto dni."

Velenjčani so bili zadnjič državni prvaki leta 2013, ko jih je vodil Branko Tamše, ki je v četrtek podaljšal sodelovanje s Celjani do leta 2020.

A. V.