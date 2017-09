Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Gorenje je v Ligi Seha drugič zapored izgubilo, tokrat v Skopju pri Vardarju. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Visok poraz Gorenja v Skopju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Babić težko gledal, kako je Vardar povozil Gorenje

Evropski prvaki v drugem polčasu do ogromne prednosti

5. september 2017 ob 20:37

Skopje - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja so v drugem krogu regionalne Lige Seha v gosteh izgubili proti Vardarju iz Skopja z 19:32. V prvem polčasu so bili še povsem konkurenčni (12:11), v drugem pa so bili evropski prvaki premočni.

Velenjčani so še drugič v tej sezoni izgubili v Ligi Seha. Po uvodnem porazu na domačih tleh proti Celjanom je bil tokratni poraz v Makedoniji povsem pričakovan. Gorenje je prvi gol doseglo šele v osmi minuti, ko je po sedemmetrovki zadel Matjaž Brumen, ki je bil s šestimi goli prvi strelec tekme. Zaostanek je znašal že pet golov (6:1), a je sledil preobrat in vodstvo Gorenja s 7:8. Izbranci Željka Babića so bili do konca polčasa povsem konkurenčni mednarodno pisani makedonski zasedbi, na odmor pa so odšli z zaostankom enega gola.

V drugem polčasu je Vardar pred 1.100 gledalci zagospodaril na igrišču, prednost je presegla deset zadetkov.

Naslednja tekma Gorenje čaka 12. septembra, ko bo gostilo Dinamo iz Pančeva.



Željko Babić, trener Gorenja Velenja: "V prvem polčasu nam je uspelo odigrati 15, 16 minut resnično dobre igre. Vse ostalo je bilo težko gledati. Očitno je bilo, da so naši fantje pod velikim pritiskom in zato slabo delujejo v napadu. Prvi polčas smo izgubili le za gol, drugih 30 minut pa izgubili z 20:8. Podobna zgodba se nam je zgodila že na drugi zaporedni tekmi. Ni težko preboleti poraz proti Vardarju, način, kako izgubiš, pač."

Rok Ovniček, rokometaš Gorenja: "Tekme nismo začeli po dogovorih, saj je bilo v naši igri preveč napak. Teh je bilo preveč tudi v drugem polčasu. V prvih 30 minutah smo se še uspeli vrniti v igro, v nadaljevanju pač ne. Vardarju se je uspelo oddaljiti, končni rezultat pa je poznan. Čaka nas še veliko dela, saj bomo morali v naši igri še precej popraviti, pri čemer mislim predvsem na izgubljene žoge ter zgrešene neovirane strele. Do naslednje tekme, ko v Rdečo dvorano prihaja Dinamo, moramo to nujno popraviti."

Liga Seha:

VARDAR - GORENJE VELENJE

32:19 (12:11)

Čupić 5, Marsenić 4; Brumen 6, Grebenc 5, Pejović in Ovniček po 2, Cehte, Potočnik, Verdinek in Kleč po 1.



Sreda ob 19.00:

CELJE PIV. LAŠKO - MEŠKOV BREST

Lestvica: VARDAR 2 2 0 0 6 ZAGREB 1 0 0 0 3 DINAMO PANČEVO 1 0 0 0 3 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 1 0 0 0 3 ------------------------------------ TATRAN PREŠOV 1 1 0 0 3 NEXE 2 1 0 1 3 MEŠKOV BREST 1 0 0 1 0 METALURG 1 0 0 1 0 VOJVODINA 2 0 0 2 0 GORENJE VELENJE 2 0 0 2 0

