Backović: Videoanalize ne more zahtevati športni direktor reprezentance

Razplet ponedeljkove tekme v Zagrebu je dvignil veliko prahu

16. januar 2018 ob 09:03,

zadnji poseg: 16. januar 2018 ob 10:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometna tekma med Slovenijo in Nemčijo, ki se je končala brez zmagovalca (25:25), še vedno buri duhove. V MMC-jevi analizi smo gostili nekdanjega slovenskega reprezentanta Ognjena Backovića.

Slovenska reprezentanca je v Zagrebu že slavila veliko zmago nad Nemci, a so ti od litovskih sodnikov zahtevali ogled videoposnetka, saj naj bi Blaž Blagotinšek tri sekunde pred koncem nepravilno oviral izvajanja hitrega centra.

Po zelo dolgem ogledu posnetka sta sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika Blagotinška izključila, Nemcem pa dosodila sedemmetrovko, v kateri je Tobias Reichamnn izid izenačil na končnih 25:25.

V MMC-jevi analizi smo gostili nekdanjega rokometaša Backovića, ki je pokomentiral sinočnjo tekmo, dogajanje v končnici, ki je razburilo vse slovenske navijače, rokometaše, predvsem pa selektorja Veselina Vujovića.

Pravila si je mogoče interpretirati po svoje

"Sodnika sta na koncu uporabila možnost videotehnologije. Moram reči, da sem privrženec tega, da bi bilo sojenje čim bolj pravično. Pri rokometu ostaja veliko več vprašanj kot odgovorov. Problematično je sploh to, da sta jo uporabila, in bom razložil tudi, zakaj. Pri rokometu je tehnični delegat tisti, ki zahteva videoanalizo, tisti, ki smo bili v dvorani, pa smo videli, da je s tribune tekel športni direktor nemške reprezentance, ki je zahteval videoanalizo. Z njegovim posredovanjem so se odločili, da jo izvedejo, kar se mi ne zdi prav," je uvodoma v MMC-jevi analizi dejal Backović in nadaljeval: "Gledali so jo od sedem do deset minut, kar nobenemu v dvorani ni bilo jasno. Verjetno je šlo za interpretacijo pravil, ki so problem. Če sodniki potrebujejo deset minut, da se odločijo in vidijo, kaj je bilo, si lahko predstavljamo, da gledalcem ni nič jasno."

Rokomet se mora zgledovati po drugih športih

Če se je videotehnologija uporabila na koncu, zakaj se ni uporabila prej? "V mislih imam sporno sodniško odločitev, izključitev Vida Kavtičnika v 46. minuti, na katero so tudi naši igralci s klopjo burno odreagirali. Mislim, da je prišlo do pavze v tekmi, takrat bi se dalo po videu pogledati, ali je bila izključitev primerna ali ne. Pri rokometu je na žalost problem, da bi tekma trajala pet, in ne uro in pol, če bi šli gledat vse te sporne odločitve," je poudaril Backović. "Rokomet bi se moral zgledovati po drugih športih, kjer je ta videoanaliza že v uporabi. Trenerji bi morali biti tisti, ki bi imeli določene kartončke, določene možnosti za t. i. 'video challenge', da se točno določi, kaj se lahko pogleda," je dodal.

Backović: Sodnika sta nas oškodovala

Na žalost se je po tekmi govorilo le o sodnikih, namesto o rokometu, reprezentantih in navsezadnje odlični igri Vujovićevih izbrancev, ki so zlasti v prvem polčasu povsem nadigrali evropske prvake. Litovska sodnika sta nova pravila v končnici tekme dosledno upoštevala. Vendar, za kaj je šlo? Backović je podal razlago: "Gre za pravilo zadnje minute, v pravilu je določeno, da gre za zadnjih 30 sekund. Če se zgodi, da se ovira izvajanje centra oziroma sredine, se to sankcionira. Za to pravilo so se odločili, saj so se dogajale tekme, ko je ekipa tri, štiri sekunde pred koncem dala gol, potem pa je onemogočila izvajanje s centra. Pridobila je dveminutno kazen, ampak hkrati preprečila zadnjo akcijo in možnost nasprotnika, da izenači. Se pravi, če je ovirano izvajanje sredine v zadnjih 30 sekundah, obstajata dve možnosti. Če je fizično oviranje, torej da bi kdo od naših napravil prekršek, nasprotnika potegnil za roko, ga objel ali kakor koli, se to sankcionira z rdečim kartonom in sedemmetrovko. Če je kršenje pravil samo v tem, da igralec ne stoji dovolj stran od tistega, ki izvaja center, se sankcionira tudi v zadnjih 30 sekundah z dveminutno kaznijo in prostim strelom. S tega vidika sta nas sodnika oškodovala."

Lahko se razvijejo teorije zarote

"To je en velik črn madež na rokomet in na šport. Predvsem zaradi tega, ker so pravila s toliko izjemami, da jih še sodniki težko interpretirajo, kaj šele, da bi jih razumeli gledalci," je še povedal Backović in dodal, da so vsi zgroženi nad predolgim gledanjem videoanalize. "Zaradi teh desetih minut se lahko razvijejo teorije zarote, češ da sta sodnika čakala na navodila z vrha, kaj morata narediti, kako morata odločati. Mislim, da je to zelo slabo za šport," je prepričan Backović, o pritožbi Rokometne zveze Slovenije na litovsko sojenje je še dejal: "Slovenska zveza je to morala narediti. Morala je izrazit nestrinjanje, mislim pa, da je to brez pomena. Dali bodo neko izjavo za javnost, ki ne bo nič povedala. Psi lajajo, karavana gre dalje."

Backović je spregovoril tudi o izbiri sodnikov za tekme letošnjega prvenstva stare celine, o morebitnem drugačnem sojenju v končnici samega obračuna z Nemci, o izpadu slovenskega selektorja Veselina Vujovića, o morebitnih frustracijah rokometašev zaradi sojenja na ponedeljkovi tekmi, o igri slovenske reprezentance ter o njenih možnostih v nadaljevanju zaključnega turnirja. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete spodaj:

Mitja Lisjak