Backström in Ovečkin zrežirala zmago Washingtona

Trotz: "Odlično smo nadzorovali njihovo hitrost"

14. oktober 2017 ob 08:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so v derbiju vzhodne konference Lige NHL s 5:2 v Newarku premagali New Jersey, po dveh tekmah brez zmage spet ujeli zmagoviti ritem, vragom pa prizadejali prvi poraz sezone.

Nicklas Backström je pri Washingtonu, v prejšnjih dveh sezonah najboljši ekipi rednega dela vzhodne konference, blestel z golom in tremi podajami, Aleksander Ovečkin je k zmagi dodal svoj deveti gol letos in še podajo. Braden Holtby je ubranil 21 stelov.

"Vsak je prispeval svoj delež k zmagi," je bil zadovoljen trener Barry Trotz: "Odlično smo nadzorovali njihovo hitrost in jih omejili na le malo lepih priložnosti. Imeli smo odgovore na vse, kar so nam pripravili."

Tekme 13. oktobra:

NEW JERSEY - WASHINGTON 2:5

COLUMBUS - NY RANGERS 3:1

COLORADO - ANAHEIM 3:1

CALGARY - OTTAWA 0:6

VEGAS - DETROIT 3:6



Tekme 14. oktobra:

WINNIPEG - CAROLINA

MONTREAL - TORONTO

TAMPA BAY - ST. LOUIS

NY RANGERS - NEW JERSEY

PHILADELPHIA - FLORIDA

DALLAS - COLORADO

MINNESOTA - COLUMBUS

CHICAGO - NASHVILLE

ARIZONA - BOSTON

VANCOUVER CALGARY

EDMONTON - OTTAWA

LOS ANGELES - BUFFALO

SAN JOSE - NY ISLANDERS

Lestvica - Vzhodna konferenca

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To DETROIT RED WINGS 5 4 1 0 8 TORONTO MAPLE LEAFS 4 3 1 0 6 TAMPA BAY LIGHTNING 4 3 1 0 6 OTTAWA SENATORS 4 2 0 2 6 FLORIDA PANTHERS 3 2 1 0 4 BOSTON BRUINS 3 1 2 0 2 MONTREAL CANADIENS 4 1 3 0 2 BUFFALO SABRES 4 0 3 1 1 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 5 3 1 1 7 NEW JERSEY DEVILS 4 3 1 0 6 COLUMBUS BLUE JACK. 4 3 1 0 6 PITTSBURGH PENGUINS 5 2 2 1 5 PHILADELPHIA FLYERS 4 2 2 0 4 CAROLINA HURICANES 2 1 0 1 3 NEW YORK ISLANDERS 4 1 2 1 3 NEW YORK RANGERS 5 1 4 0 2

Zahodna konferenca

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To COLORADO AVALANCHE 5 4 1 0 8 ST. LOUIS BLUES 5 4 1 0 8 CHICAGO BLACKHAWKS 5 3 1 1 7 NASHVILLE PREDATORS 4 2 2 0 4 WINNIPEG JETS 4 2 2 0 4 MINNESOTA WILD 3 1 1 1 3 DALLAS STARS 4 1 3 0 2 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 4 3 1 0 6 CALGARY FLAMES 5 3 2 0 6 LOS ANGELES KINGS 3 2 0 1 5 ANAHEIM DUCKS 5 2 2 1 5 VANCOUVER CANUCKS 3 1 1 1 3 EDMONTON OILERS 3 1 2 0 2 SAN JOSE SHARKS 3 1 2 0 2 ARIZONA COYOTES 4 0 3 1 1

