Bagnack 4 tekme "avt", "Krona", Ilić in Barišić na izhodnih vratih

Prelaganje izplačila premij povod za kaos pri državnih prvakih

4. december 2018

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 22:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaš Olimpije Macky Bagnack bo zaradi rdečega kartona na sobotni tekmi Prve lige TS proti Aluminiju počival štiri tekme, je odločil disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj.

Kot je znano, je Kamerunec na koncu prvega polčasa pri vodstvu Kidričanov s 3:1 v trebuh udaril Roka Kidriča, kar je videl pomočnik sodnika in obvestil Slavka Vinčića, ta pa je Bagnacka izključil. Na koncu je Aluminij slavil s 6:2 in zadal Ljubljančanom tretji najhujši poraz v samostojni Sloveniji.

Olimpija po polovici sezone zaostaja devet točk za vodilnim Mariborom, v soboto bo zadnjo letošnjo tekmo odigrala v Novi Gorici.

Po polomu v Kidričevem je predsednik Olimpije Milan Mandarić napovedal temeljite reze. "V zelo klavrni predstavi so najbolj plačani igralci v slovenski ligi občasno spominjali na rekreativce iz vaške lige, ki jim je povsem vseeno za to, kar se dogaja na igrišču. Tega kot predsednik kluba ne nameravam pasivno opazovati. Prišel je čas, da nekateri zaključijo svojo bogato preplačano kariero v klubu, ki mu že dalj časa ne vračajo niti delček tega, kar od njega dobijo. V naslednjih mesecih bomo Olimpiji skušali dati drugačen, pomlajen videz in za nekatere to pomeni konec skupne poti," je v nedeljo v izjavi za javnost med drugim zapisal Mandarić.

Upor slačilnice

A Mandarića ni razbesnel le visok poraz, vzroki so precej globlji. Po pisanju Nogomanie in Ekipe SN se je vse začelo, ko nogometaši dan pred tekmo proti Muri v prejšnjem krogu niso privolili v izplačilo premije za naslov državnega prvaka v lanski sezoni in nastop v Evropi v dveh obrokih. Gre za znesek približno 500.000 evrov. Potem ko se je že prej zgodila večkratna preložitev izplačila zaradi finančnih težav kluba, so se nogometaši Mandarićevemu predlogu uprli in izposlovali izplačilo v enkratnem znesku.

Med dobitniki premije pa ni nekaterih igralcev in trenerjev, ki so medtem že zapustili Ljubljano, med drugim najboljšega strelca v pretekli sezoni Ricarda Alvesa, Kenana Bajrića, Leona Benka in Igorja Bišćana, še piše Ekipa SN.

Pri nogometnem portalu Nogomania so medtem izvedeli, da je Mandarić na torkovem sestanku z najboljšim strelcem v tej sezoni Rokom Kronavetrom in kapetanom Brankom Ilićem omenjenima nogometašema že sporočil, da nanju v prihodnje ne bo več računal. Pogodba se jima sicer izteče junija 2019.

Klub naj bi po njihovih informacijah že v sredo oznanil tudi slovo trenerja Zorana Barišića.

