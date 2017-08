Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kristijan Koren velja za enega izmed najboljših pomočnikov. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Sorodne novice Slovenska "kolonija" pri Bahrain-Meridi še močnejša Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bahrain-Merida tudi v prihodnji sezoni slovenska

Zaenkrat ima pogodbe podpisane šest Slovencev

9. avgust 2017 ob 11:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po Mateju Mohoriču se v kolesarsko ekipo Bahrain-Merida seli še en Slovenec. Pogodbo za sezono 2018 je podpisal Kristijan Koren, nazadnje član Cannondale-Drapaca.

Primorec je s tem le še povečal slovensko kolonijo v arabski ekipi. V letošnji sezoni pedala v dresu bahrajnske ekipe vrti šest Slovencev, in sicer Grega Bole, Borut Božič, Luka Pibernik, Janez Brajkovič, David Per in Domen Novak. Veljavne pogodbe za naslednjo sezono imajo Bole, Novak, Per in Božič, zdaj pa sta se pridružila še Mohorič in Koren.

Vlogo glavnega športnega direktorja opravlja nekdanji slovenski reprezentant in selektor Gorazd Štangelj.

30-letni Koren je profesionalec postal leta 2010 v dresu Liquigas-Doima, od leta 2015 je član Cannondale-Drapaca. V tem času je nastopil na sedmih zaporednih dirkah po Franciji in vse končal.

"Po osmih letih v poznanih krogih je čas za pravi izziv. Zelo sem vesel, da sem se pridružil Bahrain-Meridi. Rad bi se zahvalil vodstvu Liquigas Cannondala, ki me je vpeljal v kolesarsko elito leta 2009 in svoji zdajšnji ekipi. Z veseljem sem vozil zanjo, a se veselim novih izzivov. V Bahrain-Meridi bom lahko govoril svoj jezik, saj bo veliko moštvenih kolegov Slovencev. Zelo se veselim, da bom spet delal z Vincenzom Nibalijem. Bil sem del njegove ekipe, ko je bil tretji na Tour de France leta 2012 in z veseljem mu bom pomagal, da doseže nove zmagovalne stopničke. Tokrat v drugačnem dresu in na drugačnem kolesu," je za spletno stran bahrajnske ekipe povedal Koren, ki se je v zadnjih sezonah uveljavil kot zelo cenjen pomočnik.

R. K.