Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Gregor Bajde je v Maribor iz Celja prišel julija 2015. Foto: www.alesfevzer.com Gregor Sikošek, ki je za reprezentanco debitiral na novembrski prijateljski tekmi proti Poljski, bo čez dva tedna dopolnil 23 let. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bajde se je vrnil v Maribor, Sikošek odšel k Bröndbyju

Vijoličasti v ponedeljek na priprave v Turčijo

28. januar 2017 ob 17:02

Maribor/Koper - MMC RTV SLO

NK Maribor je potrdil vrnitev Gregorja Bajdeta, napadalca, ki je v jesenskem delu sezone kot posojen nogometaš igral za italijansko Novaro.

Po dogovoru med kluboma si bo spet oblekel vijoličasti dres. 22-letni Bajde bo v ponedeljek s soigralci odpotoval na osrednji del priprav v Turčijo, so na spletni strani zapisali Mariborčani. Bajde v Serie B zadnje čase ni dobival veliko priložnosti, na zadnjih treh tekmah celo ni bil v ekipi.

"Vedel sem, da sem tukaj vedno dobrodošel. Imel sem odličen odnos z vsemi v klubu, z navijači in vesel sem, da bomo nadaljevali skupno zgodbo. Občutek je odličen. V tem, zame domačem, okolju sem se počutil fantastično. Želimo postati prvaki! V slačilnici so me dočakali znani obrazi, prisrčno smo se pozdravili in gremo skupaj z enakimi željami v novo poglavje," je ob vrnitvi strnil vtise Bajde.

“Tujina prinese človeku eno drugo dimenzijo. V življenju in nogometu ni samo vse navzgor, so tudi preizkušnje, ki jih je treba prestati. Nekatere morda niso najbolj uspešne po športni plati, so pa lahko po osebnostni. Da človek dozori in gre z novimi motivi novim izzivom naproti. Gregor, dobrodošel nazaj v Ljudski vrt,” je ob sklenitvi dogovora dejal športni direktor Maribora Zlatko Zahovič.

V Beleku pet tekem

Vijoličasti so v soboto odigrali četrto prijateljsko tekmo med zimskimi pripravami. Na umetni travi v Mariboru so bili s 4:1 (1:1) boljši od hrvaškega drugoligaša HNK Gorice. Strelci: Tavares 4., Novaković 51., 77., Hotić 55./11-m; Tatar 14. Predtem so v Lendavi z 1:2 premagali Nafto, v Zalaegerszegu z 1:3 tamkajšnjega drugoligaša ZTE in doma s 5:0 avstrijskega drugoligaša Kapfenberg.

V Beleku bodo njihovi tekmeci Arsenal Tula (1. 2.), Bate Borisov (4. 2.), Zenit (6. 2.), Ludogorec (8. 2.) in Budućnost Podgorica (11. 2.). Po vrnitvi v domovino se bodo pred nadaljevanjem prvenstva pomerili še z Rudarjem.



Sikošek na Dansko

Odmevna novica prihaja tudi iz Kopra. Levi bočni branilec Gregor Sikošek, ki ga je Srečko Katanec vpoklical v reprezentanco ob zadnjii akciji, se z Bonifike seli na Dansko k Bröndbyju, enemu najboljših danskih klubov. Sikošek je bil član Kopra pol leta, predtem je igral za Krško. Bröndby je 11-kratni danski prvak, trenutno pa je na drugem mestu v tamkajšnji ligi 11 točk za mestnim tekmecem Köbenhavnom. Zanj igra Benjamin Verbič.

M. R.