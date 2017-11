Balažic in Cvijanović s po dvema zadetkoma zasenčila reprezentante

6. november 2017 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bolj kot predstave slovenskih nogometašev v tujini je konec tedna zaznamovala napoved Matjaža Keka, da "ne načrtuje pospraviti stvari in pobegniti v Slovenijo", to pa je na položaju prvega favorita za novega selektorja še utrdilo Tomaža Kavčiča.

Kek preživlja najtežje dni svojega že skoraj petletnega mandata na Reki. Nedeljski poraz proti zagrebški Lokomotivi (1:0) je bil že četrti zaporedni Rijeke v hrvaškem prvenstvu, kar se ji je nazadnje pripetilo na začetku sezone 2006/07, ko je izgubila v 3., 4., 5. in 6. krogu.

"Kar koli se zgodi, bom ostal blizu kluba ali v klubu, niti razmišljam ne, da bi odšel. Vem, da so različne špekulacije zmotile marsikaj, veliko stvari je bilo izvzetih iz konteksta. Moramo živeti s tem. V pogovorih z ljudmi v klubu bomo iskali rešitve. V moj motiv ne gre dvomiti. Iz vsega tega lahko izplavamo le s skupnimi močmi," je pripovedoval Kek po črnem tednu, v katerem so Rečani v četrtek razočarali tudi na zelo pomembni tekmi Evropske lige proti dunajski Austrii (1:4).

Tudi v prihodnje bo živel v Opatiji in na Reki

Mariborčan je objokoval še enega v nizu lahko prejetih zadetkov in ošvrknil tiste, ki so se spraševali, ali je z glavo še 100-odstotno pri Rijeki, potem ko je v nekaterih izjavah dajal vtis, da ga gotovo zanima tudi izpraznjeno selektorsko mesto Slovenije.

"V zadnjem času so mi očitali veliko stvari, a mojega motiva, želje in srca nihče ne more postaviti pod vprašaj. Slabo se počutim, ko to počnejo, prizadet sem kot človek. Ne načrtujem pospraviti stvari in pobegniti v Slovenijo. Po značaju nisem takšen, da bi pobegnil, ko je težko. Moram reči, da smo se z družino odločili, da bomo tudi v prihodnje živeli v Opatiji in na Reki," je dejal Kek, ki ob ugibanjih o njegovi morebitni vrnitvi na klop slovenske reprezentance vseskozi poudarja, da ima trdno pogodbo z Rijeko, kar zahteva korektnost.

"Klub ne sme biti talec nikogar"

Pogodba, ki jo je poleti podaljšal do leta 2020, naj bi mu po pisanju nekaterih medijev prinesla po 400.000 evrov na sezono, medtem ko naj bi se bo novi slovenski selektor moral zadovoljiti z 250.000 evri letne plače. Kot kaže, je tudi malo možnosti, da bi to postal Robert Prosinečki, saj ga bolj kot delo na Balkanu vleče v kakšen klub v zahodnem delu Evrope.

Že pred tekmo proti Lokomotivi so Keka novinarji vprašali, ali misli, da bi njegov odhod kaj spremenil. "Najtežje mi je govoriti o sebi. Že po porazu proti Osijeku sem povedal, kar sem mislil. Odločitev morajo sprejeti drugi. Vidim, da me nekateri že pozivajo, naj sam rešim to težavo, toda klub ne sme biti talec nikogar."

Po reprezentančnem premoru se bo 18. novembra Rijeka doma pomerila z Interjem iz Zaprešića, ki si z Lokomotivo deli peto mesto na lestvici. Rečani so s štirimi točkami več na tretjem za Dinamom in Osijekom. Že prihodnji torek pa bo moštvo z Rujevice v osmini finala hrvaškega pokala gostovalo v Veliki Gorici. Gorica je trenutno drugouvrščeno moštvo druge hrvaške lige.

Balažic in Cvijanović po dvakrat v polno

Od slovenskih reprezentantov, ki so bili vpoklicani za zadnji dve reprezentančni akciji septembra in oktobra, se je konec tedna med strelce vpisal le Nejc Skubic, ob porazu Konyasporja v Sivasu z 2:1 je zadel z 11-metrovke. Sta pa nase opozorila nekdanja reprezentanta Gregor Balažic in Goran Cvijanović, ki sta mrežo zatresla po dvakrat.

Balažic je v elitni ruski ligi v petek Uralu zagotovil točko proti Dinamu iz Moskve (2:2). Prvič se je med strelce vpisal z glavo po strelu iz kota v 17. minuti, ko so gostitelji povedli z 1:0, nato pa še v 91. minuti, ko je z desnico postavil končni izid. To sta bila njegova prva zadetka v 13. nastopu v ruskem prvenstvu, v katerem je standardni član prve postave moštva iz Jekaterinburga, četrtega največjega mesta v Rusiji. 29-letni prekmurski branilec se je pod Ural preselil 30. decembra lani, predtem je dve leti igral za beograjski Partizan. Za izbrano vrsto je do zdaj zbral dva nastopa, proti Kanadi leta 2013 in Argentini leta 2014.

Cvijanović je bil prav tako v petek junak zmage Korone iz Kielc v poljskem prvenstvu nad Slaskom iz Vroclava. V 26. minuti je za 1:0 zadel z 11-metrovke, v 72. minuti pa je postavil končni izid 3:0. Po 15 krogih Ekstraklase je Korona na četrtem mestu štiri točke za vodilnim Gornikom Zabrze. Cvijanović je v tej sezoni skupno dosegel štiri gole. Za reprezentanco je zadnjič igral pred tremi leti na prijateljski tekmi proti Kolumbiji v Stožicah.



