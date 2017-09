Balinarka Polona Zule do velikega preobrata in evropskega zlata

Ocenite to novico!

Presegla je pričakovanja

1. september 2017 ob 17:28

Torino - MMC RTV SLO, STA

Slovenska balinarka Polona Zule je na evropskem prvenstvu v Saluzzu osvojila zlato medaljo. V finalu klasične igre je premagala Francozinjo Suzy Marie z 12:11 in presegla pričakovanja. Uspeh je dopolnila Sara Jenčič, ki je v finalu bližanja in zbijanja v krog osvojila srebro, potem ko je izgubila z Italijanko Sereno Traversa z 18:22.

Končnica klasike je bila izjemno zanimiva z dramatičnim koncem. Hud zaostanek z 1:6 Slovenke ni preveč zmedel. Vztrajno je zmanjševala razliko, uspel ji je celo podvig - osvojila je sedem točk, tekmica medtem nobene. Francozinji je uspelo izenačiti na 9:9 in celo povesti z 11:9. Bila je na pragu zmage. V dodatni igri pa je prišlo do velikega preobrata. Francozinja je naredila štiri napake, njena tekmica je to izkoristila za zlato kolajno.

"Izjemno sem vesela, občutki so fenomenalni. Finale je bil hud zalogaj, na koncu je odločila moja trma," je bila zadovoljna Kočevka po velikem uspehu.

Za Saro Jenčič je bil usoden šesti obrat, ko je kar štiri krogle zalučala izven kroga. Italijanka ji je ušla za tri točke in brez težav rešila dvoboj v svojo korist.

Do konca prvenstva bo v finalu hitrostnega zbijanja tekmovala še Nina Volčina, ki se bo pomerila s Francozinjo Barbaro Barthet.