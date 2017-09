Balkanski derbi pripadel Hrvatom; Srbi Turke spravili na kolena

Sosedski obračun na evropskem prvenstvu v košarki med Hrvaško in Črno goro je pripadel prvim, ki so v Cluju slavili s 76:72.

Hrvati so bili po zmagah nad Madžari in Romuni na prvi resnejši preizkušnji, ki so jo opravili z odliko. Vodili so skozi celotno srečanje.

Varovanci Aleksandra Petrovića so tekmo odprli z delnim izidom 15:0, Črnogorci pa so prve točke dosegli šele po štirih minutah igre, za tri je zadel naturalizirani MVP zaključnega turnirja Evrolige Tyrese Rice (3:15). Črnogorci so se v drugi četrtini uspeli približati na le tri točke zaostanka, a so Hrvati do polčasa ponovno zbežali na dvomestno prednost (31:43).

Hrvati so v tretji četrtini še naprej vzdrževali prednost, v zadnjo četrtino pa so vstopili z desetimi točkami prednosti (52:62). Varovanci izkušenega selektorja Bogdana Tanjevića so se počasi bližali Hrvatom, slabi dve minuti pred koncem so po nekaj zaporednih točkah Ricea zaostajali le še za točko (72:73). Črnogorci so v ključnih trenutkih naredili nekaj napak in tako niso uspeli narediti preobrata.

Pri Hrvatih sta izstopala Bojan Bogdanović (23 točk) in Dario Šarić (14 točk), ki sta tudi tokrat tako kot na prvih dveh tekmah na parketu prebila več kot 30 minut.

Na uvodni tekmi skupine C je Madžarska ukanila Češko s 85:73 in dosegla svojo prvo zmago na evropskem prvenstvu po letu 1969. Za zgodovinsko zmago je najbolj zaslužen Adam Hanga, ki je Čehom nasul 31 točk. Španija pa je brez večjih težav opravila z Romuni, enim izmed štirih prirediteljev letošnjega evropskega prvenstva. Španci so slavili z 91:50, najbolj učinkovit pa je bil Juancho Hernangomez z 18 točkami in 12 skoki.

V luči slovenskih uspehov v skupinskem delu EuroBasketa, so se zopet zbrali gostje športnega podkasta Vala 202 Žoga je okrogla, miza pa tudi. Strokovni komentator Boris Zrinski ter novinarja športne redakcije Radia Slovenija Franci Pavšer in Luka Štucin so pod vodstvom Aljaža Golčerja analizirali prve predstave slovenske reprezentance, se čudili mojstrstvu Gorana Dragića in Luke Dončića ter pogledali že v Carigrad, kjer bodo zaključni boji evropskega prvenstva.



Derbi skupine D Srbom

V Carigradu je Srbija spravila na kolena gostiteljico prvenstva, Turčijo. Srbija je vodila večino časa, Turki pa so v zadnji četrtini dodobra zapretili Srbom, po trojki Cedija Osmana so celo prišli v vodstvo (57:59). Prvi zvezdnik Srbije, Bogdan Bogdanović, je po dveh nanizanih trojkah svoje moštvo spet popeljal v vodstvo (66:61), ki so ga varovanci Aleksandra Đorđevića obdržali do konca.

Slovenija bo spet igrala v torek, ko se bo ob 12.45 pomerila z najslabšo ekipo v skupini A Islandijo. Tudi derbi zadnjega kroga proti Franciji bo v sredo prva tekma dneva.

EP V KOŠARKI

DANAŠNJI SPORED, 3. krog



Skupina C

MADŽARSKA - ČEŠKA

85:73 (23:16, 21:17, 22:25, 19:15)

Hanga 31, Vojvoda 18, Perl 12; Satoransky in Palyza po 18, Auda 15.

ČRNA GORA - HRVAŠKA

72:76 (17:25, 14:18, 21:19, 20:14)

Rice 22, Dubljević 17, Vučević 12; Bogdanović 23, Šarić 14, Ukić in Tomas po 9.

ŠPANIJA - ROMUNIJA

91:50 (21:19, 20:8, 29:8, 21:15)

J. Hernangomez 18 (12 skokov), M. Gasol in Oriola po 11, Sastre 10; Moldoveanu 15.



Skupina D



LATVIJA - VELIKA BRITANIJA

97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34)

Porzingis 28 in 8 skokov, Bertans 22; Olaseni 23 in 10 skokov, Johnson 18.

BELGIJA - RUSIJA

67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)

De Zeeuw 15, Serron 12; Šved 20, Mozgov 12, Kurbanov in Hvostov po 10.

SRBIJA - TURČIJA

80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)

Bogdanović 17, Jović 15, Milosavljević 8; Mahmutoglu 19, Osman 15, Erden 13.

