Balkovec iz Domžal k Bariju

Treniral ga bo nekdanji italijanski reprezentant Fabio Grosso

6. januar 2018 ob 17:17

Domžale - MMC RTV SLO, STA

Pri slovenskem nogometnem prvoligašu Domžalah so potrdili, da se njihov dozdajšnji bočni branilec Jure Balkovec seli k italijanskemu drugoligašu Bariju.

"Ob sklenjenem prestopu sem seveda zelo vesel, navsezadnje sem si želel narediti korak naprej v svoji karieri. Veselim se izziva, ki je pred menoj, in prepričan sem, da bo to prava stopnička na moji nogometni poti. Po drugi strani mi ne bo enostavno zapustiti rumene družine, saj sem v Domžalah spoznal precej dobrih ljudi, ki so mi pomagali napredovati - tako zunaj igrišča kot seveda na njem. Zapuščam klub, v katerem sem se izredno dobro počutil in si pridobil neprecenljive izkušnje, ki mi bodo zelo koristile v prihodnosti," je dejal 23-letnik, ki se je v Domžale preselil pri šestnajstih letih.

Odtlej je v rumenem dresu v vseh tekmovanjih odigral 117 uradnih tekem in dosegel 13 golov. V zadnjih sezonah se je uveljavil kot eden najboljših nogometašev v slovenski prvoligaški konkurenci. Bari je v serie B na četrtem mestu, vodi pa ga nekdanji italijanski reprezentant Fabio Grosso.

Podrobnosti pogodbe niso znane.

Ž. K.