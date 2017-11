Barca na Mestalli oškodovana, a domov vseeno odnesla točko

26. november 2017 ob 20:43,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 22:32

Valencia - MMC RTV SLO

Po 13. krogih španskega prvenstva nogometaši Valencie in Barcelone ostajajo neporaženi. V derbiju La lige sta se vodilni moštvi na Mestalli razšli brez zmagovalca (1:1).

Razlika na vrhu tako ostaja štiri točke, vodilna Barca pa ima pred madridskima velikanoma, Atleticom in Realom, ki sta tretji in četrti, osem točk naskoka. Ernesto Valverde je imel nekaj težav s sestavo moštva. Tako je v osrčju obrambe ob Samuelu Umtitiju začel Thomas Vermaelen, ki igra zelo malo.

V prvem polčasu se je domača vrsta osredotočila na obrambo, Barcelona pa je prevzela pobudo in ves čas napadala. Netopirji sploh niso streljali v okvir gostujočih vrat, Katalonci pa so sprožili šest takih strelov. Po pol ure je z razdalje poskusil Lionel Messi. Neto je nespretno posredoval. Žoga mu je ušla med nogama, vendar jo je Brazilec, ko je prečkala črto, izbil. Barcini nogometaši so že proslavljali zadetek, ki pa ga je Ignacio Iglesias neupravičeno razveljavil. Počasni posnetek je pokazal, da je bila žoga krepko čez črto in da je bila Barcelona močno oškodovana.

Drugi del so gostitelji bistveno bolje začeli. Priložnosti so se vrstile na eni in drugi strani. Konkretnejše so imeli netopirji, ki so v 60. minuti povedli. Dani Parejo je podal Goncalu Guedesu na levo. Ta je pravočasno žogo prepustil Joseju Luisu Gayi, ki je prodrl po boku. Branilec Valencie je poslal natančen in oster predložek pred vrata, kjer se je ob Vermaelenu odlično znašel Rodrigo in žogo poslal v mrežo.

Barca je vse moči usmerila v napad, a Valencijine obrambe dolgo ni uspela prebiti. Luisa Suareza so uspešno gostitelji lovili v prepovedan položaj, tudi Neto pa je bil nekajkrat na mestu. V 82. minuti pa je Messi, ki je v tem tednu prejel zlato kopačko za najboljšega strelca v Evropi, zatem pa je še podaljšal pogodbo z Barco, mojstrsko poslal žogo prek domače obrambe. Za hrbet pri Barceloni vzgojenega Martina Montoye je prišel Jordi Alba, ki je žogo iz prve spravil Netu za hrbet.

13. krog:

VALENCIA - BARCELONA 1:1 (0:0)

Rodrigo 60.; Jordi Alba 82.

Barcelona: ter Stegen, Semedo (80./Vidal), Vermaelen,Umtiti, Jordi Alba, Buswquets, Rakitić (68./Deulofeu), Iniesta (72./D. Suarez), Paulinho, Messi, L. Saurez.

Valencia: Neto, Montoya, Paulista, Garay (86./Ruben Vezo), Gaya, Kondogbia, Parejo, Guedes, Carlos Soler (89./Santi Mina), Zaza, Rodrigo (82./Pereira).

Sodnik: Ignacio Iglesias

DEPORTIVO - ATHLETIC BILBAO 2:2 (1:1)

Lopez 35., Schaer 76.; Susaeta 16., Williams 60.



REAL SOCIEDAD - LAS PALMAS 2:2 (1:1)

Willian Jose 30., Januzaj 62.; Tana 21., Viera 66.

RK: Odriozola 94./Sociedad

VILLARREAL - SEVILLA 2:3 (1:0)

Bakambu 19., Ruiz 23.; Lenglet 56., Vazquez 57., Banega 78./11-m

RK: Ruiz 77./Villarreal.

Ponedeljek ob 21.00:

ESPANYOL - GETAFE

Odigrano v soboto:

CELTA VIGO - LEGANES 1:0 (1:0)

Aspas 27./11-m

ALAVES - EIBAR 1:2 (0:1)

Burgui 91.; Jordan 33., Charles 69.

RK: Santos 45.; Charles 83.

REAL MADRID - MALAGA 3:2 (2:1)

Benzema 9., Casemiro 21., Ronaldo 76.; Rolan 18., Castro 58.

BETIS - GIRONA 2:2 (0:1)

Guardado 85., Tello 95.; Portu 45., 94.

LEVANTE - ATLETICO MADRID 0:5 (0:2)

Suarez 5./ag, Gameiro 29., 59., Griezmann 65., 68.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Lestvica

BARCELONA 13 11 2 0 34:5 35 VALENCIA 13 9 4 0 33:12 31 ATLETICO MADRID 13 7 6 0 21:6 27 REAL MADRID 13 8 3 2 25:11 27 SEVILLA 13 8 1 4 17:14 25 VILLARREAL 13 6 3 4 21:15 21 REAL SOCIEDAD 13 5 4 4 27:24 19 REAL BETIS 13 5 3 5 23:27 18 CELTA VIGO 13 5 2 6 24:19 17 GIRONA 13 4 5 4 16:19 17 LEGANES 13 5 2 6 9:12 17 GETAFE 12 4 4 4 19:14 16 LEVANTE 13 3 6 4 14:20 15 EIBAR 13 4 2 7 13:26 14 ATHLETIC BILBAO 13 3 4 6 14:18 13 ESPANYOL 12 3 4 5 9:15 13 DEPORTIVO 13 3 3 7 17:25 12 MALAGA 13 2 1 10 11:28 7 LAS PALMAS 13 2 1 10 10:32 7 ALAVES 13 2 0 11 7:22 6

