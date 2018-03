Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dvoboj evroligaških legend, Juana Carlosa Navarra in Vasilisa Spanulisa. Foto: EPA Ante Tomić je bil prvi strelec obračuna v Pireju. Foto: EPA Anthony Randolph je v Milanu v statistiko vpisal devet točk in pet skokov. Igral je dobrih 20 minut. Foto: EPA Dodaj v

Barca pustošila po Pireju – Katalonci drugi polčas dobili kar za 25

Real brez Dončića osvojil Milano

15. marec 2018 ob 23:09

Pirej,Beograd,Milano - MMC RTV SLO

Dvoboj evroligaških velikanov, Olympiacosa, ki je v vrhu tekmovanja, in Barcelone, ki je po neuspešni sezoni na dnu, so v Pireju dobili katalonski košarkarji, ki so slavili s kar 90:63.

Olympiacos je osemkrat zapored zmagal na domačem parketu, premoč pa je moral priznati le Panathinaikosu. Medtem je ugnal tudi branilce naslova Fenerbahče in vodilno zasedbo CSKA-ja. Zdaj pa je Barca, ki je brez možnosti za končnico, Pirej osvojila s kar 27 točkami razlike. Izvrsten je bil drugi polčas gostov, ki so na začetku naredili delni izid 17:0 in bili v drugem delu boljši za kar 25 točk.

Pod obročem Barcelone sta blestela visoka Ante Tomić in Adrien Moerman, ki sta se izkazala z dvojnima dvojčkoma. Hrvaški center je 19 točkam dodal deset skokov, Francoz pa je ob 17 točkah ujel še 13 odbitih žog. Barca je skok dobil s 50:36. Dvojni dvojček je na drugi strani s 14 točkami in 12 skoki uspel tudi Jamelu McLeanu.

Real Madrid, pri katerem je Luka Dončić še vedno poškodovan, je igral že v torek in slavil v Milanu (77:88). Desetič zapored je kraljevi klub ugnal italijansko Olimpio. Argentinski organizator igre Facundo Campazzo je prvič v Evroligi vknjižil dvojni dvojček. 14 točkam je dodal 11 podaj, kar je rekord njegove kariere. S klopi je 15 točk prispeval Gustavo Ayon. Sedem različnih košarkarjev Reala je zadelo trojko, skupaj pa so izza črte metali skoraj 60-odstotno (13/22). Edini poskus za tri je zadel tudi slovenski reprezentant Anthony Randolph, ki je v statistiko vpisal devet točk in pet skokov.

Crvena zvezda ostaja v igri za končnico, potem ko je s 106:90 na domačem parketu premagala Valencio. Z doseženim številom točk so Beograjčani za tri izboljšali klubski rekord v Evroligi. Blestel je James Feldeine, ki je vpisal kar 30 točk. Prvi strelec Valencie je bil z 22 točkami Rafa Martinez. Oba sta dosegla osebni rekord v najmočnejšem klubskem tekmovanju. Pri Zvezdi je Alen Omić na parketu prebil 15 minut, a se ni vpisal med strelce.

26. krog:

CRVENA ZVEZDA - VALENCIA

106:90 (23:23, 27:25, 29:19, 27:23)

Feldeine 30, Rochestie 17 ... Omić skok in 3 podaje v 15 minutah; Martinez 22.

BROSE BAMBERG - ANADOLU EFES

88:79 (22:22, 22:19, 25:14, 19:24)

Wright in Radošević po 15 ... Nikolić 0 (0/1 za tri) v 3 minutah; McCollum 21.

OLYMPIACOS - BARCELONA

63:90 (17:22, 21:18,b 14:23, 11:27)

McLean in Printezis po 14; Tomić 19 in 10 skokov, Moerman 17 in 13 skokov.

MACCABI - HIMKI

91:94 (19:21, 20:23, 27:21, 25:29)

Jackson 25; Gill 24, Šved 22.

BASKONIA - ŽALGIRIS

84:64 (27:19, 16:14, 24:12, 17:19)

Granger 20, Poirier 15; Pangos 12 ... Udrih 0 (0/2 za dve) in 2 podaji v 7 minutah.

OLIMPIA MILANO - REAL MADRID

77:88 (17:25, 19:24, 18:19, 23:20)

Jerrells 18; Ayon 15, Campazzo 14 ... Randolph 9 (4/7 iz igre) in 5 skokov v 20 minutah, Dončić je poškodovan.

Petek ob 18.45:

FENERBAHČE - CSKA MOSKVA



Ob 21.00:

UNICAJA MALAGA - PANATHINAIKOS

Lestvica: CSKA MOSKVA * 25 20 5 +272 45 OLYMPIACOS * 26 18 8 +19 44 FENERBAHČE * 25 18 7 +135 43 REAL MADRID 26 16 10 +179 42 ŽALGIRIS 26 15 11 +11 41 HIMKI MOSKVA 26 15 11 +4 41 BASKONIA 26 13 13 +68 39 PANATHINAIKOS 25 14 11 -8 39 ------------------------------------ MACCABI 26 13 13 -61 39 CRVENA ZVEZDA 26 11 15 -131 37 BROSE BAMBERG 26 10 16 -93 36 BARCELONA 26 9 17 +41 35 UNICAJA MALAGA 25 10 15 -76 35 VALENCIA 26 9 17 -80 35 OLIMPIA MILANO 26 9 17 -112 35 ANADOLU EFES 26 6 20 -168 32

T. J.