Lionel Messi je v tej sezoni La lige dosegel 11 golov. Foto: Reuters Poleg Messija sta se med strelce vpisala še Ousmane Dembele in Luis Suarez. Foto: Reuters Mouctar Diakhaby je v 92. minuti Valencii priboril točko. Foto: EPA Antoine Griezmann je v 82. minuti povišal prednost Atletica na 2:0. Foto: EPA Pri zadetku Reala sta lepo sodelovala Gareth Bale in Alvaro Odriozola. Foto: EPA Dodaj v

Barca se je poigrala z Espanyolom, Huesca namučila Real

Oblak osmič ohranil mrežo nedotaknjeno

8. december 2018 ob 23:07,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 19:06

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so v 15. krogu La lige dobili derbi barceloni proti mestnemu tekmecu Espanyolu. Ob zmagi s 4:0 je blestel Lionel Messi.

S tem je Barca povišala prednost na vrhu lestvice, Espanyol pa je po zelo dobrem začetku sezone zdaj klonil četrtič zapored in je trenutno deveti. Domača mreža se je na El Pratu prvič zatresla v 17. minuti, Messija so gostje ob prodoru nepravilno zaustavili. Argentinec je s 24 metrov velemojstrsko žogo z izjemno rotacijo poslal v levi zgornji kot Diega Lopeza, ki je bil blizu, a je bil strel – žoga je oplazila vratnico – preprosto preveč natančen.

Devet minut pozneje je Barca povišala prednost. Messi je po dolgem preigravanju na levi strani našel Ousmana Dembeleja, ki je žogo mimo Javija Lopeza zavrtinčil za hrbet Diega Lopeza. Še višjo prednost je v prvem delu dvakrat Barceloni preprečil okvir vrat. Najprej sta si v 35. minuti dvojno podajo izmenjala Luis Suarez, ki se je vrnil po poškodbi, in Messi, ki je s prve poslal žogo prek domače obrambe. Suarez je streljal iz voleja, toda žogo slabo zadel in jo poslal v vratnico. Dve minuti pozneje je najprej Ivan Rakitić z glavo meril naravnost v Diega Lopeza, odbito žogo pa je Messi z glavo poslal v okvir vrat.

Domači vratar se je izkazal z nekaj obrambami, bolje pa bi moral posredovati tik pred koncem polčasa. Dembele je poslal lepo žogo Suarezu v prostor. Urugvajec se je dobro zagradil ob Davidu Lopezu in žogo popeljal skoraj povsem do avta, nato pa jo iz težkega položaja, ko je bil kot res majhen, spravil med nogama Diega Lopeza v mrežo. Po manjšem pritisku na začetku drugega dela je zadnji žebelj v Espanyolovo krsto v 65. minuti zabil Messi, ki je mojstrsko izvedel še en prosti strel. Tokrat je bila razdalja nekoliko večja, prosti strel pa je bil nekoliko z leve strani, ko je bil položaj bistveno ugodnejši za desničarja, toda argentinski čarodej je še enkrat žogo imenitno pospravil pod prečko.

Valencia do točke v 92. minuti

Sevilla, ki je še pred dvema krogoma vodila, je drugič zapored remizirala. Po Vitorii je točko odnesla še iz Valencie. Andaluzijci so na Mestalli povedli v 55. minuti. Z volejem je poskusil Wissam Ben Yedder, ki ni najbolje zadel žoge, a je prišla do Pabla Sarabie, ta pa jo je spravil za hrbet Neta. Valencia je izenačila v 92. minuti, ko je Dani Parejo iz prostega strela poslal predložek v kazenski prostor, pred Tomašem Vaclikom pa je z glavo žogo v mrežo preusmeril rezervist Mouctar Diakhaby.

Oblak osmič ohranil mrežo nedotaknjeno

Enako število točk kot Sevilla ima zdaj tudi Atletico Madrid, ki je doma s 3:0 premagal Deportivo Alaves, ki je bil pred tem krogom za colchonerosi na četrtem mestu. Madridčani so po dveh zaporednih remijih vknjižili sedmo zmago v La ligi. Po poškodbi Diega Coste, ki naj bi manjkal dva meseca, je v konici napada ob Antoinu Griezmannu začel Nikola Kalinić in hrvaški nogometaš je načel baskovsko mrežo, ko je izkoristil natančno podajo Santiaga Ariasa z desne strani.

Domačo zmago sta zagotovila Griezmann, ki je v 82. minuti zadel po protinapadu, in v 87. minuti Rodri, ki je v mrežo pospravil odbito žogo po naletu Vitola in posredovanju Vicotrja Laguardie. Gostje so imeli svoje priložnosti, a je Jan Oblak osmič v tej sezoni Primere Division zadržal mrežo nedotaknjeno. Atletico ima še naprej najboljšo obrambo lige.

Bale prekinil strelski post

Real Madrid je vknjižil četrto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. Za tri točke v Huesci (0:1) je zadel Gareth Bale, kraljevi klub pa se je tako povzpel na četrto mesto prvenstvene lestvice. Prehitel je Alaves, le dve točki pa ga ločita od Seville in Atletica. Domača mreža se je zatresla že v osmi minuti, ko sta na desni strani kombinirala Marcos Llorente in Alvaro Odriozola, bočni branilec pa je poslal predložek v kazenski prostor, kjer je z volejem Aleksandra Jovanovića premagal Bale.

Valižan je z golom v Aragoniji prekinil strelski post v La ligi, kjer se je pred tem zadnjič med strelce vpisal 1. septembra. Za nov zadetek je potreboval kar 802 minuti in 40 strelov. Proti Huesci je Bale streljal štirikrat, Real pa skupaj le petkrat, od tega štirikrat v okvir vrat. Toliko strelov so v okvir sprožili tudi gostitelji, ki so skupaj streljali 11-krat, kar nekajkrat pa je bilo vroče pred madridskimi vrati. Kraljevi klub ni zbral tako malo strelov od februarja 2015, ko je proti Atleticu streljal le štirikrat.

15. krog:

LEGANES - GETAFE 1:1 (0:1)

Nyom 64.; Cabrera 39.

RK: Perez 90./Leganes



ATLETICO MADRID - ALAVES 3:0 (1:0)

Kalinić 25., Griezmann 82., Rodri 87.

Jan Oblak je branil za Atletico.



VALENCIA - SEVILLA 1:1 (0:0)

Diakhaby 92.; Sarabia 55.



VILLARREAL - CELTA VIGO 2:3 (0:1)

Bacca 83., 87.; Mendez 44., Yokuslu 49., Gomez 51.

ESPANYOL - BARCELONA 0:4 (0:3)

Messi 17., 65., Dembele 26., L. Suarez 45.

EIBAR - LEVANTE 4:4 (4:4)

Enrich 8., Escalante 57., Charles 61./11-m, 65.; Morales 9., Rober 25., Tono 75., Borja Mayoral 91.



HUESCA - REAL MADRID 0:1 (0:1)

Bale 8.

Ob 18.30:

REAL SOCIEDAD - VALLADOLID



Ob 20.45:

BETIS - RAYO VALLECANO



Ponedeljek ob 21.00:

ATHLETIC BILBAO - GIRONA

Lestvica: BARCELONA 15 9 4 2 41:19 31 SEVILLA 15 8 4 3 27:16 28 ATLETICO MADRID 15 7 7 1 21:10 28 ALAVES 15 7 3 5 18:17 24 REAL MADRID 14 7 2 5 22:19 23 GETAFE 15 5 6 4 16:12 21 LEVANTE 14 6 3 5 23:21 21 GIRONA 14 5 6 3 17:16 21 ESPANYOL 15 6 3 6 17:20 21 CELTA VIGO 15 5 5 5 28:24 20 REAL BETIS 14 5 4 5 14:17 19 REAL SOCIEDAD 14 5 4 5 17:16 19 VALENCIA 15 3 9 3 12:12 18 EIBAR 14 5 3 6 15:19 18 LEGANES 15 4 5 6 15:19 17 REAL VALLADOLID 14 4 5 5 11:14 17 VILLARREAL 15 3 5 7 15:19 14 ATHLETIC BILBAO 14 1 8 5 14:23 11 RAYO VALLECANO 14 2 4 8 15:28 10 HUESCA 14 1 4 9 12:29 7

T. J.