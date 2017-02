Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Luis Suarez je v 7. minuti popeljal Barcelono v vodstvo. Foto: Reuters Lionel Messi je z natančnim diagonalnim strelom povišal na 2:0. Foto: EPA Antoine Griezmann je ublažil Atleticov poraz. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Barca z mojstrovinama Suareza in Messija domov s prednostjo

V četrtek še Celta Vigo - Alaves

1. februar 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 1. februar 2017 ob 23:30

Madrid - MMC RTV SLO

Na prvi polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala je Barcelona na stadionu Vicente Calderon premagala Atletico Madrid z 1:2.

Za vodstvo Barce po prvem polčasu z 0:2 sta z izjemnima zadetkoma poskrbela Luis Suarez in Lionel Messi. Prvi je v 7. minuti s sredine igrišča prodrl proti vratom, si podal žogo naprej med dvema domačima branilcema in jo v kazenskem prostoru s strelom po tleh poslal v mrežo. Drugi pa je v 33. minuti z močnim strelom z levico s približno 20 metrov zadel zgornji desni kot vrat nemočnega Miguela Angela Moye. Žoga se je za njegov hrbet odbila od vratnice.

Atletico je v drugem delu, ko je napad okrepil Fernando Torres, igral precej bolje in v 59. minuti po prostem strelu znižal z zadetkom Antoina Griezmanna z glavo iz bližine. Kaj več mu kljub pobudi in nekaj priložnostim ni uspelo. Povratna tekma bo v torek na Camp Nouu, zaradi kartonov bosta manjkala Neymar in Atleticov kapetan Gabi.

Obema ekipama v prvenstvu ne gre po načrtih, konec tedna sta se morali zadovoljiti z remijem. Atletico se je v gosteh brez zadetkov razšel z Alavesom, Barca pa je z 1:1 remizirala v Sevilli pri Betisu.

V četrtek bo še drugi polfinale med Celto Vigo in Alavesom.



Polfinale, prvi tekmi

ATLETICO MADRID - BARCELONA 1:2 (0:2)

Griezmann 59.; L. Suarez 7., Messi 33.

Oblak (Atletico) še okreva po poškodbi.

Atletico Madrid: Moya, Filipe Luis, Godin, Savić, Vrsaljko (46./Torres), Saul Niguez (59./Gaitan), Gabi, Koke, Juanfran, Carrasco (70./Gameiro), Griezmann.

Barcelona: Cillessen, Jordi Alba, Umtiti, Pique, Roberto, Mascherano, Gomes (72./Rafinha), Rakitić (58./D. Suarez), Messi, Neymar, L. Suarez.

Sodnik: Ricardo De Burgos



Četrtek ob 21.00:

CELTA VIGO - ALAVES



Povratni tekmi bosta 7. in 8. februarja.



Italijanski pokal, četrtfinale:

Inter - LAZIO 1:2 (0:1)

Brozović 84.; Anderson 20., Biglia 56./11-m RK: Miranda 55.; Radu 76.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

ROMA - Cesena 2:1 (0:0)

Džeko 68., Totti 97./11-m; Garritano 73.



Odigrano prejšnji teden:

NAPOLI - Fiorentina 1:0 (0:0)

Callejon 71.

RK: Hysaj 90.; Olivera 94.

Iličić (Fiorentina) je igral od 75. minute.

JUVENTUS - Milan 2:1 (2:0)

Dybala 10., Pjanić 21.; Bacca 54.

RK: Locatelli 54./Milan



Polfinale, prvi tekmi, torek, 28. februarja:

JUVENTUS - NAPOLI

Sreda, 1. marca:

LAZIO - ROMA



Povratni tekmi bosta 5. aprila.

M. R.