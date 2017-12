Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi in Luis Suarez sta zadela za Barcelono. Foto: Reuters Iago Aspas se je izkazal z golom in podajo. Foto: EPA Dodaj v

Barca zapravila številne priložnosti in drugič zapored le remizirala

Real Madrid zvečer gostuje v Bilbau

2. december 2017 ob 14:59

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so bili v 14. krogu španskega prvenstva nezbrani pri zaključkih, obenem so jim na drugi tekmi zapored neupravičeno razveljavili zadetek, in tako so s Celto doma le remizirali (2:2).

Gostje so se na Camp Nouu v 20. minuti izognili prepovedanemu položaju in prišli za hrbet Barcini obrambi. Iago Aspas je stekel po desni in podal na drugo stran, kjer je z neposredne bližine streljal Maxi Gomez. Z imenitno obrambo se je izkazal Marc Andre ter Stegen, toda odbito žogo je v mrežo pospravil Aspas. Vsega dve minuti je Barcelona potrebovala za izenačenje. Najprej sta kombinirala Luis Suarez in Paulinho, ki sta žogo popeljala v kazenski prostor, tam pa jo je Brazilec spravil na levo stran do Lionela Messija, ki je premagal Rubena Blanca. Gostujoča mreža se je zatresla tudi tri minute kasneje, ko je Messi podal Luisu Suarezu, ta pa je zadel. Zadetek je bil zaradi domnevnega prepovedanega položaja razveljavljen, vendar je sodniška trojka naredila napako.

Katalonci so imeli še nekaj lepih priložnosti. Paulinho je bil v zaključku nespreten, ko je na začetku drugega dela žogo že spravil mimo gostujočega vratarja, toda bil je nenatančen. V 62. minuti so vendarle povedli. Jordi Alba je z leve začel akcijo. Podal je Messiju na rob kazenskega prostora, Argentinec pa mu je žogo vrnil z mojstrsko podajo v prostor. Levi bočni branilec Barce je nato podal pred vrata, kjer je bil na pravem mestu Luis Suarez. Takoj zatem je Messijev poskus z izjemno obrambo zaustavil Ruben Blanco.

Zapravljene priložnosti so gostitelje drago stale. V 70. minuti je po desni strani, ko se je ob tem poškodoval Samuel Umtiti, pobegnil Aspas, nato pa lepo podal Maxiju Gomezu, ki je poravnal na 2:2. Tudi Gerard Pique je po lepi podaji Messija že spravil žogo mimo vratarja Celte, toda tudi domači osrednji branilec je zgrešil. Zadel je le okvir vrat. Dobrih pet minut pred iztekom rednega dela je bil nenatančen še Messi, ki je z glavo zgrešil cilj. Tudi Celta je imela priložnost za zmago, veselje pa je Pioneju Sistu preprečil ter Stegen.

14. krog:

MALAGA - LEVANTE 0:0

BARCELONA - CELTA VIGO 2:2 (1:1)

Messi 22., L. Suarez 62.; Aspas 20., Gomez 70.

Sobota ob 16.15:

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD

Ob 18.30:

SEVILLA - DEPORTIVO

Ob 20.45:

ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID

Nedelja ob 12.00:

LEGANES - VILLARREAL

Ob 16.15:

GETAFE - VALENCIA

Ob 18.30:

EIBAR - ESPANYOL

Ob 20.45:

LAS PALMAS - BETIS

Ponedeljek ob 21.00:

GIRONA - ALAVES

Lestvica BARCELONA 14 11 3 0 36:7 36 VALENCIA 13 9 4 0 33:12 31 ATLETICO MADRID 13 7 6 0 21:6 27 REAL MADRID 13 8 3 2 25:11 27 SEVILLA 13 8 1 4 17:14 25 VILLARREAL 13 6 3 4 21:15 21 REAL SOCIEDAD 13 5 4 4 27:24 19 CELTA VIGO 14 5 3 6 26:21 18 REAL BETIS 13 5 3 5 23:27 18 GIRONA 13 4 5 4 16:19 17 LEGANES 13 5 2 6 9:12 17 GETAFE 13 4 4 5 19:15 16 ESPANYOL 13 4 4 5 10:15 16 LEVANTE 14 3 7 4 14:20 16 EIBAR 13 4 2 7 13:26 14 ATHLETIC BILBAO 13 3 4 6 14:18 13 DEPORTIVO 13 3 3 7 17:25 12 MALAGA 14 2 2 10 11:28 8 LAS PALMAS 13 2 1 10 10:32 7 ALAVES 13 2 0 11 7:22 6

T. J.