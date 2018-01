Barcelona ekspresno izničila prednost Espanyola

Suarez in Messi zadela na Camp Nouu

25. januar 2018 ob 23:31

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so že po 25 minutah dvakrat zatresli mrežo mestnega tekmeca Espanyola na povratni tekmi četrtfinala španskega kraljevega pokala. Prednost so proti nemočnim gostom ohranili do konca.

Espanyol je prvo tekmo prejšnji teden presenetljivo dobil z 1:0, a na Camp Nouu ni imel možnosti. Gostitelji so imeli kar 75-odstotno posest žoge in preboj v polfinale ni bil ogrožen.

Branilci pokalnega naslova so povedli že v 9. minuti, ko je Aleix Vidal z desne strani podal pred vrata, kjer je Luis Suarez z glavo zatresel mrežo. V 25. minuti je Lionel Messi prišel do strela z roba kazenskega prostora, žoga je zadela branilca Nalda, spremenila smer in vratar Pau Lopez je bil nemočen. Deset minut pred koncem je imel Messi veliko priložnost za 3:0, vendar ni bil natančen s sedmih metrov po podaji Jordija Albe.

V 68. minuti je završalo na tribunah. V dresu Barcelone je debitiral Philippe Coutinho, ki je prišel iz Liverpoola. Zamenjal je Andresa Iniesto. Gostje so skušali s protinapadom doseči zadetek, ki bi jih popeljal naprej, a so bili zelo nespretni. Dve minuti pred koncem je Messi z glavo zadel vratnico po lepi podaji Ivana Rakitića z desne strani.

Četrtfinale, povratne tekme:

BARCELONA - Espanyol 2:0 (2:0) 0:1

Suarez 9., Messi 25.

Barcelona: Cillessen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Rakitić (93./Andre Gomes), Busquets, Vidal (63./Paulinho), Iniesta (68./Coutinho), Messi, Suarez.

Espanyol: Pau Lopez, Navarro, Naldo, Hermoso, Aaron Martin, David Lopez, Darder (46./Baptistao), Javi Fuego, Victor Sanchez (86./Melendo), Granero (65./Sergio Garcia), Gerard.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz

SEVILLA - Atletico Madrid 3:1 (1:1) 2:1

Escudero 1., Banega 48./11-m, Sarabia 79.; Griezmann 13.

Oblak (Atletico Madrid) je bil na klopi.

Alaves - VALENCIA * 4:4 (2:1, 0:0) 1:2

Munir 73., Sobrino 86.; Santi Mina 77.

* - po streljanju 11-m



Real Madrid - LEGANES 1:2 (0:1) 1:0

Benzema 47.; Eraso 31., Gabriel 56.

A. G.