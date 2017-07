Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Barcelona in Real Madrid sta se na prijateljski tekmi pomerila prvič po letu 1991. Šele drugič v zgodovini je bil el clasico odigran zunaj Španije. Foto: EPA Naslednji obračun španskih velikanov bo 13. avgusta. Foto: EPA

Barcelona končala ameriško turnejo še s skalpom Reala

Ekipi se bosta avgusta pomerili še dvakrat

30. julij 2017 ob 08:13

Miami - MMC RTV SLO

Z golom Gerarda Piqueja v 50. minuti so nogometaši Barcelone v razburljivi tekmi pred razprodanimi tribunami v Miamiju s 3:2 ugnali Real Madrid in dobili prvi el clasico v novi sezoni.

Čeprav je šlo zgolj za pripravljalno tekmo, sta ekipi navdušili več kot 66.000 gledalcev. Barcelono je v vodstvo že v 3. minuti popeljal Lionel Messi, ki je streljal po prodoru po desni strani. Žoga se je odbila od Raphaela Varana in končala za hrbtom Keylorja Navasa. Že v 7. minuti je na semaforju pisalo 2:0. Po akciji Neymarja in podaji Luisa Suareza je z močnim strelom z roba kazenskega prostora zadel Ivan Rakitić.

Nogometaši Paris St. Germaina so osvojili francoski superpokal. Na tekmi v alžirskem Tangerju so zmagovalci francoskega pokala premagali državnega prvaka Monaco z 2:1 ter sedmič osvojili to lovoriko. Za PSG sta zadela Dani Alves (51.) in Adrien Rabiot (63.), za Monaco pa je bil uspešen Djibril Sidibe (30.).



Evropski prvaki so se hitro pobrali po začetnem šoku. Priključek so ujeli z lepim golom Matea Kovačića v 14. minuti, ki si je lepo izboril prostor in s 16 metrov matiral Jasperja Cillessena. Madridčani so izenačili še pred polčasom. V 36. minuti je izid poravnal Marco Asensio, ki je klinično končal šolski protinapad Reala.

Odločitev je padla na začetku drugega dela. Prosti strel je z leve strani izvedel Neymar, obramba Madridčanov pa je popolnoma pozabila na Piqueja, ki je z nogo s petih metrov še tretjič premagal Navasa.

Barcelona se s turneje po ZDA vrača s tremi zmagami, saj je pred tem premagala še Manchester United in Juventus. Real, ki je igral brez Cristiana Ronalda - ta se bo ekipi pridružil 5. avgusta - je v ZDA klonil tretjič zapored.

"Poraz me ne skrbi preveč. Seveda izgubiti ni lepo, vendar to zdaj ni najpomembnejša stvar. Vseeno gre le za pripravljalne tekme. Najpomembnejše je, da bomo pripravljeni do 8. avgusta, ko se bomo v evropskem superpokalu pomerili z Manchester Unitedom," je povedal trener Reala Zinedine Zidane.

Barcelona in Real se bosta avgusta pomerila še dvakrat v španskem superpokalu.

REAL MADRID - BARCELONA 2:3 (2:2)

Kovačić 14., Asensio 36.; Messi 3., Rakitić 7., Pique 50.

Začetni postavi

Real Madrid: Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Varane, Carvajal, Modrić, Casemiro, Asensio, Kovačić, Benzema, Bale.

Barcelona: Cillessen, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Iniesta, Busquests, Rakitić, Vidal, Neymar, Messi, Suarez.

