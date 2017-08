Barcelona od Neymarja zahteva 8,5 milijona evrov

Neymar kritiziral vodstvo Kataloncev

22. avgust 2017 ob 19:09

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nogometni klub Barcelona od Neymarja, ki je nedavno za 222 milijonov evrov prestopil k PSG-ju, terja 8,5 milijona evrov, ker naj bi Brazilec domnevno kršil pogodbene obveznosti.

Po mnenju uprave Kataloncev mora Neymar vrniti lansko nagrado, ki je po plačilu rekordne odkupne klavzule postala nična.

Vodilni v klubu iz katalonske prestolnice so namreč prepričani, da zaradi enostranske prekinitve pogodbe nogometaš ni upravičen do nagrade. Pri tem je upravi kluba vseeno, ali bo znesek plačal nogometaš ali njegovi novi francoski delodajalci.

25-letni Neymar je oktobra lani podaljšal pogodbo z Barcelono do leta 2021, a je nato na začetku avgusta sporočil, da želi zapustiti katalonski ponos in se preseliti v Pariz. A pri tem je naletel na težave. Vodstvo španske nogometne lige (La Liga) je namreč zavrnilo PSG, ker naj bi kršil pravila finančnega ferpleja. Pri Barceloni so že prej povedali, da bodo francoske podprvake iz istega razloga prijavili Uefi.

A Neymarjevi odvetniki se niso dali. Če njihovega denarja ni sprejela La liga, so v četrtkovih popoldanskih urah kar v Barceloninih klubskih prostorih vplačali zahtevanih 222 milijonov evrov, z naskokom najvišjo odškodnino v zgodovini nogometa.

Neymar je v nedeljo po dveh zadetkih za PSG kritiziral vodstvo Barcelone. "Barcelona si zasluži boljše ljudi. Vsi to vedo," je vodilne može katalonskega ponosa ošvrknil Brazilec.

A. V.