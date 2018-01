Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 11 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Barcelone so suvereno dobili tekmo proti Levanteju. Takole so se nogometaši razveselili zadetka Luisa Suareza v prvem polčasu. Foto: Reuters Gareth Bale je v zgolj nekaj minutah zadel dvakrat in poskrbel za preobrat madridskega Reala na stadionu Municipal de Balaidos v Vigu. Foto: Reuters Iago Aspas je z bele točke zapravil priložnost za izenačenje. Foto: Reuters Maxi Lopez je takole z glavo poskrbel za delitev točk. Foto: Reuters Trener Reala Zinedine Zidane je presenetil v 84. minuti, ko je ob izenačenem izidu (2:2) na klop poklical svojega daleč najbolj razpoloženega nogometaša na zelenici Bala. Namesto njega je v igro vstopil Marco Asensio, ki na igrišču ni pustil vidnejšega pečata. Foto: Reuters Diego Costa je postavil končni izid na stadionu Wanda Metropolitano. Foto: Reuters Dodaj v

Barcelona opravila z Levantejem, Real zamrznjen na -16

Oblak spet mrežo ohranil nedotaknjeno

7. januar 2018 ob 18:15,

zadnji poseg: 7. januar 2018 ob 22:40

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so dobili tekmo 18. kroga španskega prvenstva. Na Camp Nouu so s 3:0 premagali Levante. Real Madrid je v gosteh remiziral s Celta Vigom (2:2).

Na Camp Nouu domači nogometaši niso imeli pretiranih težav z nasprotnikom, že v 12. minuti jih je v vodstvo popeljal Lionel Messi, ki je z natančnim strelom žogo od vratnice poslal v mrežo.

Argentinec je tako v zgodovini petih najmočnejših evropskih lig z legendarnim Gerdom Müllerjem postal najučinkovitejši napadalec, ki je vse prvenstvene zadetke dosegel za en klub. Oba sta zadela po 365 prvenstvenih golov - Messi za Barcelono (na jubilejni 400. prvenstveni tekmi), 'der Bomber' za Bayern (na 427 prvenstvenih tekmah).

Vodstvo Barcelone je v zaključku prvega polčasa z izjemnim strelom podvojil Luis Suarez. Urugvajec je žogo mojstrsko pospravil v desni zgornji kot vrat Oierja Olazabala. S tem je na klubski lestvici strelcev s sedmega mesta izrinil Samuela Eto'oja, to je bil za 30-letnika 132. gol v dresu katalonskega velikana.

V drugem polčasu je vodilna ekipa španskega prvenstva mirno nadzorovala tekmo, piko na i suvereni zmagi je v tretji minuti sodnikovega podaljška dodal Paulinho, ki je po podaji z desne strani iz neposredne bližine zadel za končnih 3:0.

Barcelona v letošnji izvedbi španskega prvenstva še ne pozna poraza, na 18 tekmah je 15-krat zmagala, trikrat je remizirala, prejela je le sedem zadetkov. Levanteju je na zadnjih štirih domačih prvenstvenih tekmah zabila kar 19 golov, prejela pa je zgolj enega.

Bale poskrbel za preobrat Reala

V zadnji nedeljski tekmi 18. kroga je madridski Real gostoval v Vigu pri Celti (2:2). Madridčani so se po dobre pol ure igre znašli v zaostanku, ko je po podaji Iaga Aspasa s krasnim lobom iz protinapada zadel Daniel Wass. Vseeno so gostje rezultat hitro izenačili, v 38. minuti pa že povedli. Najprej je po globinski podaji Tonija Kroosa z diagonalnim strelom z levico zadel Gareth Bale, Valižan je bil natančen že nekaj minut pozneje, ko je po predložku Isca v kazenski prostor podstavil nogo in zadel za 1:2.

Gomez poskrbel za delitev točk

V nadaljevanju so bili gostitelji precej boljši nasprotnik, v 72. minuti je Aspas zapravil priložnost za izenačenje z bele točke, vseeno pa je za delitev točk v 83. minuti poskrbel Maximiliano Gomez, ki je po predložku z desne strani s šestih metrov premagal vratarja Keylorja Navasa za 2:2. Štiri minute pozneje so domači nogometaši zahtevali novo najstrožjo kazen, potem ko je v kazenskem prostoru ob Marcelu padel Aspas, a je piščalka glavnega sodnika Jaimeja Latreja ostala nema. Zadnjo priložnost za spremembo izida je zapravil Lucas Vazquez, ki je iz neposredne bližine nastreljal domačega vratarja Rubena Blanca.

Kraljevi klub za vodilno Barcelono na prvenstveni lestvici (z eno odigrano tekmo manj) zaostaja že za 16 točk. V naslednjem krogu bo na Santiagu Bernabeuu gostil Villarreal, Barcelona pa bo gostovala v San Sebastianu pri Real Sociedadu.

18. krog, nedeljske tekme:

LEGANES - REAL SOCIEDAD 1:0 (0:0)

Gabriel 75.

BARCELONA - LEVANTE 3:0 (2:0)

Messi 12., Suarez 38., Paulinho 93.

Celta: Ruben, Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Jonny Castro, Hernandez, Radoja (73./Lobotka) Wass (91./Jozabed), Iago Aspas, Maxi Gomez, Sisto (73./Mor).

Real Madrid: Navas, Achraf, Varane, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modrić (76./Vazquez), Bale (84./Asensio), Ronaldo, Isco (77./Kovačić).

Sodnik: Santiago Jaime Latre

VILLARREAL - DEPORTIVO 1:1 (1:0)

Unal 30., Andone 84.



ATHLETIC BILBAO - ALAVES 2:0 (1:0)

Etxeita 8., Aduriz 65./11-m

CELTA VIGO - REAL MADRID 2:2 (1:2)

Wass 33., Lopez 82.; Bale 36., 38.

Aspas (Celta) je zapravil 11-m/72.

Ponedeljek ob 21.00:

MALAGA - ESPANYOL

Sobotne tekme:

ATLETICO MADRID - GETAFE 2:0 (1:0)

Correa 18., Costa 68.

RK: Costa 68./Atletico Madrid

Oblak (Atletico Madrid) je branil vso tekmo.



VALENCIA - GIRONA 2:1 (1:1)

Ramalho 27./ag, Parejo 48./11-m; Portu 8.



LAS PALMAS - EIBAR 1:2 (1:0)

Viera 32./11-m; Orellana 73., Enrich 77.



SEVILLA - BETIS 3:5 (2:2)

Ben Yedder 13., Kjaer 40., Lenglet 67.; Fabian 1., Feddal 21., Durmisi 63., Leon 65., Tello 90.

Lestvica: BARCELONA 18 15 3 0 48:7 48 ATLETICO MADRID 18 11 6 1 27:8 39 VALENCIA 18 11 4 3 38:18 37 REAL MADRID 17 9 5 3 32:16 32 SEVILLA 18 9 2 7 23:27 29 VILLARREAL 18 8 4 6 25:21 28 EIBAR 18 8 3 7 24:30 27 ATHLETIC BILBAO 18 6 6 6 20:19 24 LEGANES 17 7 3 7 13:14 24 REAL BETIS 18 7 3 8 30:34 24 GETAFE 18 6 5 7 22:18 23 REAL SOCIEDAD 18 6 5 7 31:30 23 GIRONA 18 6 5 7 22:28 23 CELTA VIGO 18 6 4 8 32:27 22 ESPANYOL 17 5 5 7 14:21 20 LEVANTE 18 3 9 6 15:25 18 DEPORTIVO 18 4 4 10 20:35 16 ALAVES 18 5 0 13 13:27 15 MALAGA 17 3 2 12 13:31 11 LAS PALMAS 18 3 2 13 14:40 11

M. L.