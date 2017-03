Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Miloš Teodosić je prispeval devet točk in pet podaj v 22 minutah. Foto: EPA Giorgios Bartzokas je po številnih porazih močno na udaru kritik. Foto: EPA Sorodne novice Dončić blizu trojnega dvojčka - poraz Reala v Carigradu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Barcelona po polomu v Blaugrani zelo verjetno brez končnice Evrolige

Bartzokas: Po katastrofalni prvi četrtini vse odločeno

3. marec 2017 ob 23:16

Barcelona - MMC RTV SLO

Košarkarji Barcelone so doživeli pravo katastrofo v 24. krogu Evrolige. CSKA je zanesljivo zmagal v Blaugrani (61:85), Katalonci pa so v prvi četrtini dosegli le štiri točke.

Moskovčani so po štirih minutah vodili z 11:0 in 5.100 gledalcev je že namenilo žvižge popolnoma razglašenim gostiteljem. Prvi točki za Barcelono je prispeval Ante Tomić sredi 5. minute. Še slabši je bil zaključek uvodne četrtine, Miloš Teodosić je zadel trojko, Tyrese Rice pa je nad njim naredil še prekršek in Srb je dodal še prosti met za neverjetnih 4:29 po desetih minutah igre.

Rusi so v ndaljevanju zlahka zadržali prednost. Barcelona je malce boljšo igro prikazala v tretji četrtini, ki jo je dobila s 23:18. Petteri Koponen je s trojko znižal na 50:69 osem minut pred koncem, vendar je nato CSKA do konca srečanja še povečal prednost.

Blestel je Nando De Colo, ki je prispeval 21 točk. Katalonci so zgrešili kar 25 metov izza črte (11/36), tudi za dve točke so imeli zelo slab met (11/26).

CSKA je na prvem mestu z 18 zmagami in že ima zagotovljeno mesto v četrtfinalu, Barcelona pa je z devetimi zmagami na skronem 11. mestu. Šest krogov pred koncem je v izgubljenem položaju, saj ima Anadolu Efes na osem mestu že 13 zmag.

Bartzokas: Po katastrofalni prvi četrtini vse odločeno

"Še en večer za pozabo v letošnji sezoni. Proti evropskim prvakom imaš možnost za zmago le v primeru odlične igre. Moji varovanci so brez samozavesti, delovali so zelo neodločno. Prva četrtina je bila katastrofalna in po desetih minutah je bila tekma odločena. Razumem veliko nezadovoljstvo navijačev, ki pa morajo vedeti, da imamo precej neizkušenih igralcev, ki se morajo še dokazati na najvišjem nivoju. Trenutno se ne moremo enakovredno kosati s CSKA-jem," je bil razočaran trener Georgios Bartzokas.

24. krog, petkove tekme:

UNICS KAZAN - ANADOLU EFES

* 92:99 (22:22, 21:27, 18:20, 21:13)

Langford 23, Williams in Colom po 16; Brown 24, Granger 17, Dunston 16.

* - po podaljšku



DARÜŠAFAKA - PANATHINAIKOS

77:72 (17:17, 18:16, 18:20, 24:19)

Wanamaker 24, Anderson 16, Bertans in Clyburn po 12; Singleton 23, Rivers 12.

BARCELONA - CSKA MOSKVA

61:85 (4:29, 20:19, 23:18, 14:19)

Vezenkov 14, Rice 10; De Colo 21 (9/14 za dve), Kurbanov 12, Higgins 11.

Odigrano v četrtek:

ŽALGIRIS - FENERBAHČE

67:76 (17:19, 14:11, 17:25, 19:21)

Jankunas 15; Udoh 16, Mahmutoglu in Bogdanović po 14.



GALATASARAY - REAL MADRID

87:84 (25:20, 24:26, 24:14, 14:24)

Daye 20, Diebler 17, Micov 12; Randolph 16, Dončić 13 (2/3 za dve, 3/4 za tri), 8 skokov in 8 podaj v 22 minutah.

CRVENA ZVEZDA - BROSE BAMBERG

74:60 (17:9, 26:20, 13:14, 18:17)

Jenkins 18, Simonović 13, Gudurić 12; Causeur 21 ... Nikolić 9 (3/7 za tri), dva skoka in podaja v 21 minutah.

MACCABI - OLYMPIACOS

71:82 (13:17, 19:23, 13:18, 26:24)

Landesberg 17, Mekel 12; Green 16, Printezis in Lojeski po 15.

BASKONIA - EMPORIO ARMANI

87:74 (23:20, 15:17, 28:16, 21:21)

Tillie 19, Hanga 18, Budinger in Larkin po 13 ... Blažič 0 (0/1 za dve) in dva skoka v 6 minutah; Hickman, Pascolo in Cinciarini po 11.

Lestvica: CSKA MOSKVA 24 18 6 +213 42 REAL MADRID 24 18 6 +164 42 OLYMPIACOS 24 17 7 +128 41 FENERBAHČE 24 16 8 +33 40 CRVENA ZVEZDA 24 14 10 +41 38 PANATHINAIKOS 24 14 10 +34 38 BASKONIA 24 13 11 +29 37 ANADOLU EFES 24 13 11 +24 37 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 24 12 12 -10 36 ŽALGIRIS 24 10 14 -58 34 BARCELONA 24 9 15 -97 33 BROSE BAMBERG 24 8 16 -27 32 GALATASARAY 24 8 16 -107 32 MACCABI 24 8 16 -126 32 UNICS KAZAN 24 7 17 -103 31 EMPORIO ARMANI 24 7 17 -138 31

A. G.