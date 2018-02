Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Philippe Coutinho, ki je prišel pred mesecem dni iz Liverpoola, se je veselil prvega zadetka v dresu katalonskega velikana. Foto: Reuters Barcelona ima lepo priložnost, da že četrtič zapored osvoji kraljevi pokal. Foto: Reuters Sorodne novice Suarez priigral Barceloni minimalno prednost Dodaj v

Barcelona po prvencu Coutinha v finalu kraljevega pokala

Sevilla izločila Leganes

8. februar 2018 ob 23:44

Valencia - MMC RTV SLO

V finalu španskega kraljevega pokala se bosta 21. aprila srečali Barcelona in Sevilla. Katalonci so tudi na povratni tekmi na Mestalli ugnali Valencio z 2:0.

Prvo tekmo prejšnji teden na Camp Nouu je odločil Luis Suarez (1:0). Tudi na povratni tekmi je trener Ernesto Valverde sestavil udarno enajsterico, saj je prvenstvo že skoraj odločeno, Barcelona pa ima zdaj lepo priložnost za dvojno domačo krono.

Na začetku tekme sta bila nevarna Lionel Messi in Suarez, vendar najlepšo priložnost v prvem polčasu so imeli netopirji. Po četrt ure igre je Jose Luis Gaya podal pred vrata, kjer je Rodrigo z glavo stresel prečko. Tik pred odmorom je Geoffrey Kondogbia zadel le zunanji del mreže.

Na začetku drugega polčasa je Philippe Coutinho zamenjal Andreja Gomesa. Le štiri minute je potreboval Brazilec, da je prvič zatresel mrežo v dresu Barcelone. Suarez je ušel po levi strani in podal v kazenski prostor, kjer je Coutinho z drsečim štartom z desno nogo spretno preusmeril žogo v malo mrežico.

Gostitelji so se znašli v izgubljenem položaju, a so vseeno skušali izenačiti. Gaya in Simone Zaza sta zapravila najlepši priložnosti, izkazal pa se je tudi vratar Jasper Cillessen. Osem minut pred koncem je Gabriel Paulista izgubil žogo na svoji polovici, Suarez se je odlično znašel in zaposlil Ivana Rakitića. Hrvat je z natančnim strelom s 15 metrov postavil končni izid.

"Le mesec dni sem v novem klubu in že smo se uvrstili v finale pokala. Že na prvi tekmi sem skušal zadeti, zdaj pa mi je le uspelo. Barcelona se je že petič zapored uvrstila v finale pokala, kar je res velik dosežek. O tem smo se pred tekmo pogovarjali s soigralci. Do sredine aprila nas čaka še veliko izzivov," je bil zadovoljen Coutinho.

Barcelona bo v finalu lovila že četrto zaporedno lovoriko v kraljevem pokalu, skupno pa bi to bil že 30. naslov v tem tekmovanju. S Sevillo se je srečala v finalu že pred dvema letoma, ko je slavila po podaljšku z 2:0.

Španski kraljevi pokal, povratni tekmi:

SEVILLA - Leganes 2:0 (1:0)

Correa 15., Vazquez 89.

Sevilla: Sergio Rico, Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega (83./Pizarro), Sarabia (73./Layun), Vazquez, Correa, Muriel (79./Sandro Ramirez).

Levante: Champagne, Tito (83./Mantovani), Bustinza, Siovas, Diego Rico, Ruben Perez, Eraso (57./Brašanac), El Zhar, Gabriel, Amrabat (73./Raul Garcia), Beauvue.

Sodnik: Javier Estrada Fernandez





Valencia - BARCELONA 0:2 (0:0)

Coutinho 49., Rakitić 82.

Valencia: Jaume, Montoya, Gabriel Paulista, Garay (71./Ruben Vezo), Gaya, Coquelin (55./Goncalo Guedes), Parejo, Kondogbia, Rodrigo (55./Carlos Soler), Vietto, Zaza.

Barcelona: Cillessen, Sergi Roberto, Pique (83./Yerry Mina), Umtiti, Jordi Alba, Andre Gomes (46./Coutinho), Rakitić, Busquets, Iniesta (65./Paulinho), Messi, Suarez.

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco





Prvi tekmi:

LEGANES - SEVILLA 1:1 (1:0)

Siovas 56.; Muriel 21.



BARCELONA - VALENCIA 1:0 (0:0)

Suarez 67.



Finale bo 21. aprila.

A. G.