Barcelona rutinsko premagala Sevillo, Messi in Suarez strelca

Real iz Madrida igra z Leganesom

5. april 2017 ob 22:11

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so v 30. krogu španskega prvenstva nadigrali Sevillo (3:0), in to že v prvem polčasu.

Na Camp Nouu so varovanci Luisa Enriqueja takoj prevzeli vajeti v svoje roke. V prvem polčasu so imeli veliko priložnosti, prvo že v četrti minuti. Trojka Iniesta-Suarez-Messi bi skoraj uspešno zaključila akcijo. Messi je zadel prečko, žoga se je odbila nazaj v igro, padla je na tla tik pred golovo črto.

V 18. minuti je z glavo poskusil Ivan Rakitić, a ni bil tako blizu gola kot Messi. Barcelona je gol dosegla nekaj minut pozneje, ko so stekli v protinapad. Hitri Argentinec se je hitro znašel pred vrati Seville, podal v sredino, žoge se je za trenutek dotaknil igralec Seville Mercado, sprejel pa jo je Luis Suarez, ki je v 25. minuti matiral vratarja s škarjicami pod prečko.

V novem protinapadu je Rakitić podal do Neymarja, ta je šel mimo Mercada, dolga podaja je prišla do Suareza na drugi strani gola, ki je povratno podal do Messija. Ta je takoj streljal po sredini gola, vratar ni imel možnosti. Messi je še lepši gol dosegel nekaj minut pozneje. Po izvedenem kotu je Rakitič poskusil z glavo do gola, žogo je odbil igralec Seville, a na njegovo nesrečo je ta prišla do Messija, ki je z natančnim strelom zadel v desni spodnji kot.

Barcelona je bila v drugem polčasu igrala s pol moči, najbližje golu je bila v 68. minuti. Messi je prodrl po desni strani, podal Iniesti v kazenski prostor, a je ta slabo zadel žogo. Ob koncu tekme je z močnim strelom v desno poskusil še Neymar, a se je z obrambo izkazal gostujoči vratar.

Špansko prvenstvo, 30. krog:

ATHLETIC BILBAO - ESPANYOL 2:0 (2:0)

Aduriz 17., 37.

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD 1:0 (1:0)

Luis 28.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

BETIS - VILLARREAL 0:1 (0:0)

Lopez 47.

BARCELONA - SEVILLA 3:0 (3:0)

Suarez 25., Messi 28., 33.

RK: Vitolo 91./Sevilla

ALAVES - OSASUNA 0:1 (0:0)

Berenguer 88.

DEPORTIVO - GRANADA

SPORTING GIJON - MALAGA

Ob 21.30:

LEGANES - REAL MADRID

Četrtek ob 19.30:

EIBAR - LAS PALMAS



Ob 21.30

VALENCIA - CELTA VIGO

Lestvica

BARCELONA 30 21 6 3 88:26 69 REAL MADRID 28 21 5 2 74:28 68 ATLETICO MADRID 30 18 7 5 55:23 61 SEVILLA 30 17 7 6 52:37 58 VILLARREAL 30 14 9 7 42:23 51 ATHLETIC BILBAO 30 15 5 10 39:33 50 REAL SOCIEDAD 30 15 4 11 43:41 49 EIBAR 29 12 8 9 47:41 44 ESPANYOL 30 11 10 9 42:42 43 CELTA VIGO 28 12 5 11 43:46 41 ALAVES 30 10 10 10 29:37 40 LAS PALMAS 29 9 8 12 45:48 35 VALENCIA 29 9 6 14 41:51 33 REAL BETIS 30 8 7 15 32:47 31 MALAGA 30 7 9 14 34:47 30 DEPORTIVO 30 6 10 14 31:46 28 LEGANES 29 6 9 14 23:42 27 SPORTING GIJON 30 5 7 18 31:58 22 GRANADA 30 4 8 18 26:62 20 OSASUNA 30 2 8 20 30:69 14

D. S.