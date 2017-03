Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi in Luis Suarez sta poskrbela za preobrat na Camp Nouu. Foto: Reuters Lionel Messi je v uvodnih minutah drugega polčasa dosegel zmagoviti zadetek. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Barcelona s preobratom do zmage nad Valencio

Krstni zadetek Andreja Gomesa v dresu Barcelone

19. marec 2017 ob 22:46

Barcelone - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so se v napeti tekmi 28. kroga španskega prvenstva namučili z Valencio in jo ugnali s 4:2.

Gostitelji so se na Camp Nouu po slabe pol ure igre znašli v zaostanku, ko je po predložku iz kota z glavo zadel Eliaquim Mangala. Tik pred tem je lepo priložnost za vodstvo zapravil Munir El Hadadi. Toda vodstvo gostov z Mestalle ni trajalo dolgo, že v 35. minuti je izid poravnal Luis Suarez. Ta je izkoristil nepozornost gostujoče obrambe, po podaji iz avta je stekel proti vratom in z natančnim diagonalnim strelom v malo mrežico ukanil nemočnega Diega Alvesa.

Munir zadel proti Barceloni

Zelo vroče je bilo nato v zaključku prvega polčasa, v katerem so gledalci videli izključitev in dva zadetka. Najprej je bil zaradi prekrška nad Suarezom in drugega prejetega rumenega kartona pod prho predčasno poslan Mangala, za rezultatski preobrat pa je z bele točke poskrbel Lionel Messi. Vseeno Barcelona na odmor ni odšla s prednostjo. Gostitelji so si v prvi minuti sodnikovega dodatka privoščili hudo napako v obrambi, ki jo je izkoristil El Hadadi. Posojeni član Barcelone je smuknil med osrednja branilca in po podaji Joseja Gaye hladnokrvno premagal Marc-Andreja ter Stegna za 2:2.

Andre Gomes zabil nekdanjemu klubu

V drugem polčasu gledalci niso čakali dolgo na novi zadetek, še drugič se je med strelce vpisal Messi. Odlični Argentinec je v 52. minuti izkoristil natančno podajo Javierja Mascherana in zadel ob bližnji vratnici. Sledila je dinamična igra na obeh straneh, podjetnejši so bili nogometaši Barcelone, ki so v 89. minuti zadeli še četrtič in razblinili vse dvome o zmagovalcu. Med strelce se je vpisal rezervist Andre Gomes, ki je iz neposredne bližine zadel po Neymarjevi podaji z zunanjim delom stopala. To je bil za Gomesa, ki je pred začetkom letošnje sezone ekipo s Camp Noua okrepil prav iz vrst Valencie, prvi gol v dresu Barcelone.

28. krog, nedeljske tekme:

BARCELONA - VALENCIA 4:2 (2:2)

Suarez 35., Messi 45./11-m, 52., Andre Gomes 89.; Mangala 29., Munir 45.

RK: Mangala 44./Valencia

LEGANES - MALAGA 0:0



DEPORTIVO - CELTA VIGO 0:1 (0:0)

Aspas 74.



SPORTING GIJON - GRANADA 3:1 (0:0)

Traore 60., Babin 64., Carmona 67.; Ingason 51.

Traore (Gijon) je zapravil 11-m/82.

Krhina (Granada) ni bilo v ekipi.

Sobotne tekme:

EIBAR - ESPANYOL 1:1 (1:0)

Kike 20.; Jurado 50.

ATHLETIC B. - REAL MADRID 1:2 (0:1)

Aduriz 65.; Benzema 25., Casemiro 68.



ALAVES - REAL SOCIEDAD 1:0 (1:0)

Deyverson 44. RK: Granero 67./Sociedad



BETIS - OSASUNA 2:0 (2:0)

Navarro 4., Castro 28.



ATLETICO MADRID - SEVILLA 3:1 (1:0)

Godin 37., Griezmann 61., Koke 77.; Correa 85.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Petkova tekme:

LAS PALMAS - VILLARREAL 1:0 (1:0)

Boateng 10.

RK: Ruiz 19./Villarreal

Lestvica: REAL MADRID 27 20 5 2 71:28 65 BARCELONA 28 19 6 3 81:25 63 SEVILLA 28 17 6 5 52:34 57 ATLETICO MADRID 28 16 7 5 52:23 55 VILLARREAL 28 13 9 6 39:20 48 REAL SOCIEDAD 28 15 3 10 42:39 48 ATHLETIC BILBAO 28 13 5 10 35:32 44 EIBAR 28 11 8 9 44:39 41 ESPANYOL 28 10 10 8 40:39 40 ALAVES 28 10 10 8 29:33 40 CELTA VIGO 27 11 5 11 40:45 38 LAS PALMAS 28 9 8 11 44:45 35 REAL BETIS 28 8 7 13 31:44 31 VALENCIA 28 8 6 14 38:51 30 MALAGA 28 6 9 13 33:45 27 DEPORTIVO 28 6 9 13 31:43 27 LEGANES 28 6 8 14 22:41 26 SPORTING GIJON 28 5 6 17 31:57 21 GRANADA 28 4 7 17 25:58 19 OSASUNA 28 1 8 19 28:67 11

M. L.