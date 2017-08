Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 14 glasov Ocenite to novico! Paulinho je pred odhodom v Kitajsko nazadnje igral za Tottenham. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Barcelona se je okrepila s Paulinhem

Predstavitev v četrtek

14. avgust 2017 ob 14:17

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometni klub Barcelona se je dogovoril za prestop z brazilskim vezistom Paulinhem, ki bo s Španci podpisal štiriletno pogodbo.

Španski podprvaki bodo Guangžuju plačali 40 milijonov evrov. Barcelona je za Paulinha hkrati tudi določila odkupno klavzulo, ta znaša kar 120 milijonov evrov. 29-letnika v četrtek čaka zdravniški pregled, še isti dan se bo predstavil javnosti.

Paulinho je za brazilsko reprezentanco odigral 41 tekem in dosegel devet golov, v Evropi je igral za litovski Vilnius ter poljski LSK Lodž, zatem se je vrnil v domovino in se leta 2013 iz Corinthiansa preselil v Tottenham. Za Guangžu je igral od junija 2015.

To je prvi nakup Barcelone po razvpitem odhodu Neymarja, ki je v klubsko blagajno prinesel kar 222 milijonov evrov. Veliko se omenjata tudi Philippe Coutinho (Liverpool) in Ousmane Dembele, ki prejšnji teden ni prišel na trening dortmundske Borussie. Vodstvo kluba ga je suspendiralo za pokalno tekmo in tudi za uvod Bundeslige.

S. J.