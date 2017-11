Barcelona v Torinu dobila, kar je iskala

Atletico z 2:0 premagal Romo

22. november 2017 ob 18:01,

zadnji poseg: 22. november 2017 ob 22:43

Torino

Nogometni derbi 5. kroga Lige prvakov med Juventusom in Barcelono ni navdušil sladokuscev, saj se je končal brez golov. Zadovoljnejša je Barcelona, ki se je z remijem že uvrstila v osmino finala.

Na drugi strani bo moral Juventus v zadnjem krogu za zanesljivo napredovanje premagati Olympiacos v gosteh, seveda če bo Sporting, ki je tokrat s 3:1 strl Olympiacos, zmagal v Barceloni, kar pa je malo verjetno.

Barcelona je tekmo začela brez Lionela Messija, ki je bil na klopi. Juventus, ki je tik pred srečanjem ostal brez Giorgia Chiellinija, je zagrozil prvi. Že v 2. minuti je do strela z desne strani kazenskega prostora prišel Douglas Costa, a je bil Marc Andre ter Stegen na mestu. Po živahnem začetku se je igra v nadaljevanju nekoliko umirila.

Predložek Rakitića stresel vratnico

V 22. minuti pa skorajda vodstvo Barcelone. Ivan Rakitić je s prostega strela v kazenski prostor poslal žogo, ki je preletela vse igralce, nato pa se od leve vratnice odbila nazaj v polje. Odbitek je Paulinho za las zgrešil. V 44. minuti se je Paulo Dybala po bliskoviti akciji prebil v kazenski prostor Barcelone, a nato meril čez vrata. Polčas se je tako končal brez golov. Statistika: posest žoge 59:41, streli 7:4 - oboje v korist Barcelone, medtem ko je Juventus sprožil en strel več v okvir vrat (2:1).

V drugem delu se je nadaljevala dinamična predstava, a brez večjih priložnosti. V 56. minuti je na zelenico stopil Messi, ki je zamenjal Gerarda Deulofeuja. Vstop Messija ni bistveno spremenil razmerja sil na zelenici. Gostje so imeli še naprej žogo več v nogah, a jim premoči ni uspeli kronati z golom. Že v sodnikovem podaljšku je z okoli 20 metrov nevarno streljal Dybala, vendar je ter Stegen s skrajnimi močmi odbil žogo. Končna statistika: posest žoge 62:38 za Barcelono, skupaj streli (10:8) in streli v okvir vrat (3:1) pa v korist Juventusa.

Atletico ohranil majhne možnosti

Slovenski reprezentant Jan Oblak je z madridskim Atleticom v skupini C gostil Romo in se veselil zmage z 2:0. Atletico je povedel v 69. minuti, ko je Angel Correa z leve strani poslal predložek na daljšo vratnico, kjer je Antoine Griezmann s škarjicami atraktivno matiral Allisona Beckerja. V 83. minuti je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen Peres, le dve minuti pozneje pa je Atletico povišal vodstvo. Griezmann je v kazenskem prostoru podal do vtekajočega Kevina Gameira, ki je obšel Beckerja, nato pa poslal žogo v prazna vrata za 2:0. A zmaga verjetno ne bo dovolj za napredovanje varovancev Diega Simeoneja, saj je Roma ohranila dve točki prednosti, v zadnjem krogu pa gosti odpisani Qarabag.

Chelsea s polnim izkupičkom iz Bakuja

Iz skupine C si je napredovanje že zagotovil Chelsea, ki je premagal Qarabag s 4:0. Londončani so v Bakuju povedli v 21. minuti, ko je portugalski sodnik Manuel de Sousa sumljivo izključil domačega kapetana Rašada Sadigova, ki naj bi kot zadnji obrambni igralec napravil prekršek nad Willianom. Ta je hitro padel. Z enajstmetrovke je zadel Eden Hazard. V 36. minuti je vodstvo gostov povišal Willian, s čimer je bil dvoboj odločen. Premoč varovancev Antonija Conteja sta v drugem polčasu kronala še Fabregas in Willian s svojim drugim golom.

Lang ohladil rdeče vrage

V skupini A je za presenečenje poskrbel Basel, ki je z 1:0 ugnal Manchester United, potem ko je v 90. minuti zadel Michael Lang, ki je na daljši vratnici v mrežo pospravil žogo po predložku z leve strani. "Rdeči vragi" so kljub porazu v najboljšem položaju za napredovanje, saj imajo pred Baslom in moskovskim CSKA-jem tri točke prednosti (12:9). V zadnjem krogu Manchester gosti Moskovčane, medtem ko Basel gostuje pri Benfici.

Zmagi PSG-ja in Bayerna

V skupini B se je PSG proti Celticu že v prvi minuti znašel v zaostanku, nato pa napolnil mrežo škotskih prvakov. Na koncu je bilo 7:1. Bayern je pričakovano strl Anderlecht (2:1), pri katerem je bil Robert Berić na klopi.

NOGOMET



LIGA PRVAKOV



5. KROG

Skupina A



CSKA MOSKVA - BENFICA 2:0 (1:0)

Ščenikov 13., Jardel 56./ag



BASEL - MANCHESTER UNITED 1:0 (0:0)

Lang 90.

Lestvica: MANCHESTER UNITED 5 4 0 1 10:2 12 BASEL 5 3 0 2 9:5 9 CSKA MOSKVA 5 3 0 2 7:8 9 BENFICA 5 0 0 5 1:12 0

Skupina B



ANDERLECHT - BAYERN 1:2 (0:0)

Hanni 63.; Lewandowski 51., Tolisso 77.

Robert Berić je bil na klopi Anderlechta.



PARIS SG - CELTIC 7:1 (4:1)

Neymar 9., 22., Cavani 29., 79., Mbappe 35., Verratti 75., Alves 80.; Dembele 1.

Lestvica: PARIS SG * 5 5 0 0 24:1 15 BAYERN * 5 4 0 1 10:5 12 CELTIC 5 1 0 4 5:17 3 ANDERLECHT 5 0 0 5 1:17 0 * - v osmini finala

Skupina C



QARABAG - CHELSEA 0:4 (0:2)

Hazard 21./11-m, Willian 36., 85., Fabregas 73./11-m

: Sadigov 19./Qarabag



ATLETICO MADRID - ROMA 2:0 (0:0)

56.253; Griezmann 69., Gameiro 85.

: Peres 83./Roma

Atletico Madrid: Oblak, Thomas, Gimenez, Hernandez, Luis , Koke (62./Gabi), Fernandez (58./Correa), Niguez, Ferreira-Carrasco (67./Gameiro), Torres, Griezmann.

Roma: Becker, Kolarov, Fazio, Manolas , Peres , Nainggolan, Gonalons (78./El Shaarawy), Pellegrini (62./Strootman), Perotti, Džeko, Gerson (70./Defrel).

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

Lestvica: CHELSEA * 5 3 1 1 15:7 10 ROMA 5 2 2 1 8:6 8 ATLETICO MADRID 5 1 3 1 4:3 6 QARABAG 5 0 2 3 2:13 2 * - v osmini finala

Skupina D



JUVENTUS - BARCELONA 0:0

40.876 gledalcev

Juventus: Buffon, Barzagli, Benatia, Rugani, Alex Sandro , Khedira, Pjanić (66./Bentancour), Cuadrado (71./Marchisio), Douglas Costa (85./Matuidi), Higuain, Dybala.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique , Umtiti, Digne , Paulinho , Busquets, Rakitić, Iniesta (82./Alba), Suarez, Deulofeu (56./Messi).

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)





SPORTING - OLYMPIACOS 3:1 (2:0)

Dost 40., 66., Cesar 43.; Odjidja-Ofoe 86.

Lestvica: BARCELONA * 5 3 2 0 7:1 11 JUVENTUS 5 2 2 1 5:5 8 SPORTING 5 2 1 2 8:7 7 OLYMPIACOS 5 0 1 4 4:11 1 * - v osmini finala

A. V.