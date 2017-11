Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Paco Alcacer je bil prvo ime tekme na Camp Nouu. Foto: Reuters Thomas Partey se je v La Coruni takole veselil zadetka v sodnikovem podaljšku. Foto: Reuters Dodaj v

Barcelona, Valencia in Atletico še naprej neporaženi, zmagal tudi Real

Beli balet doma gladko prek Las Palmasa

4. november 2017 ob 23:55,

zadnji poseg: 5. november 2017 ob 22:40

Barcelona,La Coruna - MMC RTV SLO

Na derbiju 11. kroga španskega prvenstva so nogometaši Barcelone premagali Sevillo z 2:1. Za gostitelje je dvakrat zadel Paco Alcacer.

Mrežo gostov, ki so tekmec Maribora v Ligi prvakov, je v dežju načel v 23. minuti. Izkoristil je napako Sergia Escudera in po dolgi podaji s sredine igrišča žogo v mrežo spravil pod vratarjem Davidom Sorio.

Po uri igre je po strelu iz kota z glavo izenačil Guido Pizarro. Toda veselje Seville je bilo kratko, saj je že pet minut zatem Alcacer popeljal še neporaženo Barco v novo vodstvo. Zadel je iz bližine po nizkem predložku Ivana Rakitića z desne strani.

Alcacer je v La Ligi igral šele četrtič v tej sezoni. Že pred njegovim prvim golom je Barcelona silovito odprla tekmo, dvakrat je bil v uvodnih petih minutah blizu gola Luis Suarez. Lionel Messi je igral 600. tekmo za Katalonce.

Atletico do treh točk v 91. minuti

Poleg Barce sta še brez poraza tudi Valencia in Atletico Madrid. Moštvo Jana Oblaka je z 0:1 slavilo v La Coruni pri Deportivu, ki je pri dnu lestvice. Edini strelec je bil v 91. minuti s prostega strela Ganec Thomas Partey, sijajno je zadel v zgornji kot. Predtem je kazalo, da bo Atletico še sedmič na zadnjih devetih tekmah remiziral. Drugih priložnosti je bilo zelo malo.

Real doma premagal Las Palmas

Zmage so se v 11. krogu veselili tudi nogometaši madridskega Reala, ki so s 3:0 na Santiagu Bernabeuu premagali Las Palmas. Madridčani so se kar nekaj časa mučili s tekmecem, strli so ga šele v 41. minuti, ko je zadel Casemiro. Ta je zadel z glavo po predložku iz desnega kota. Na 2:0 je v 56. minuti z evrogolom povišal Marco Asensio, ki je z razdalje zadel zgornji levi kot. Gostujoči vratar Raul Lizoain je bil povsem brez moči. Končni izid je po podaji Cristiana Ronalda postavil Isco, ki je po podaji z desne strani neovirano zadel ob drugi vratnici.

11. krog:

BARCELONA - SEVILLA 2:1 (1:0)

Alcacer 23., 65.; Pizarro 60.

BETIS - GETAFE 2:2 (0:2)

Sanabria 68., Boudebouz 87.; Bergara 18., Portillo 34.



VALENCIA - LEGANES 3:0 (1:0)

Parejo 14., Rodrigo 71., Mina 82./11-m



DEPORTIVO - ATLETICO MADRID 0:1 (0:0)

Thomas 91.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



ALAVES - ESPANYOL 1:0 (1:0)

Santos 1.

RK: Hermoso 39./Espanyol



LEVANTE - GIRONA 1:2 (0:0)

Unal 90.; Garcia 58., Stuani 83.



CELTA VIGO - ATHLETIC BILBAO 3:1 (3:1)

Gomez 16., Aspas 22., 26.; Garcia 38.



REAL SOCIEDAD - EIBAR 3:1 (2:0)

Willian Jose 12., Januzaj 28., Oyarza-

bal 46.; Jordan 72.



VILLARREAL - MALAGA 2:0 (0:0)

Sansone 68., 76.



REAL MADRID - LAS PALMAS 3:0 (1:0)

Casemiro 41., Asensio 56., Isco 74.

Lestvica: BARCELONA 11 10 1 0 30:4 31 VALENCIA 11 8 3 0 30:11 27 REAL MADRID 11 7 2 2 22:9 23 ATLETICO MADRID 11 6 5 0 16:6 23 VILLARREAL 11 6 2 3 18:11 20 SEVILLA 11 6 1 4 12:11 19 REAL SOCIEDAD 11 5 2 4 24:21 17 REAL BETIS 11 5 2 4 21:20 17 LEGANES 11 5 2 4 9:8 17 GIRONA 11 4 3 4 13:16 15 CELTA VIGO 11 4 2 5 22:17 14 GETAFE 11 3 4 4 15:13 13 ESPANYOL 11 3 4 4 9:13 13 LEVANTE 11 2 6 3 12:15 12 ATHLETIC BILBAO 11 3 2 6 11:15 11 DEPORTIVO 11 3 2 6 13:20 11 EIBAR 11 2 2 7 6:25 8 ALAVES 11 2 0 9 5:16 6 LAS PALMAS 11 2 0 9 8:28 6 MALAGA 11 1 1 9 6:23 4

M. R.