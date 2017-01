Barcelona z visoko zmago v polfinalu kraljevega pokala

Messi zadel z bele točke in še podal za dva gola

26. januar 2017 ob 23:17

Barcelona - MMC RTV SLO

Barcelona je potrdila uvrstitev v polfinale španskega kraljevega pokala z gladko zmago na Camp Nouu nad Real Sociedadom (5:2). Denis Suarez je zadel dvakrat.

Katalonci so že prejšnji četrtek zmagali na neugodnem gostovanju na stadionu Anoeta (0:1), kjer v prvenstvu niso bili uspešni že deset let.

Na povratni tekmi pred 58.560 gledalci je Barca povedla v 17. minuti, ko je Lionel Messi na robu kazenskega prostora našel Luisa Suareza. Urugvajski napadalec je le podaljšal žogo do Denisa Suareza, ki je z diagonalnim strelom z desnico zatresel mrežo.

V 54. minuti so gostitelji izvedli protinapad po levi strani, Neymar je ušel Inigu Martinezu, ki ga je podrl v kazenskem prostoru. Messi je bil zanesljiv izvajalec z bele točke. Gostje so znižali na 2:1 v 62. minuti, ko je Inigo Martinez lepo zaposlil rezervista Juanmija, ki je stekel proti vratom in lobal Jasperja Cillessena. Že v naslednjem napadu je udarila naveza Messi-Luis Suarez, Argentinec je v šprintu potisnil žogo do Urugvajca, ki je povišal na 3:1.

Baski se niso predali in v 73. minuti so znova ujeli priključek. Aritz Elustondo je z desne strani podal pred vrata, kjer je Willian Jose z močnim strelom z glavo znižal na 3:2. Deset minut pred koncem je rezervist Arda Turan iz bližine zadel po podaji Aleixa Vidala. Končni izid je postavil razigrani Denis Suarez z lepim preigravanjem osem minut pred koncem po sijajni podaji Messija.

"Že od začetka smo pritisnili in po vodstvu z 1:0 se nam je odprlo še več prostora. Vse je precej lažje, če imaš tri tako dobre napadalce. Mislim, da smo ujeli pravi ritem. Želimo nadaljevati serijo zmag v vseh tekmovanjih," je poudaril Denis Suarez. Barcelona v 20. krogu Primere division v nedeljo ob 12.00 gostuje v Sevilli pri Betisu.

Španski kraljevi pokal, četrtfinale, povratne tekme:

BARCELONA - Real Sociedad 5:2 (1:0) 1:0

D. Suarez 16., 82., Messi 55./11-m, L. Suarez 64., Arda Turan 80.; Juanmi 62., Willian Jose 73.

Barcelona: Cillessen, Sergi Roberto (46./Aleix Vidal), Pique, Umtiti, Jordi Alba, Denis Suarez, Mascherano (66./Rakitić), Andre Gomes, Messi, Suarez, Neymar (75./Arda Turan).

Real Sociedad: Rulli, Elustondo (73./Odriozola), Raul Navas, Inigo Martinez, Yuri Berchiche, Xabi Prieto (57./Canales), Illarramendi, Zurutuza, Vela (57./Juanmi), Willian Jose, Oyarzabal.

Sodnik: Juan Martinez Munuera

Odigrano v torek in sredo:

ALAVES - Alcorcon 0:0 2:0

Eibar - ATLETICO MADRID 2:2 (0:0) 0:3

Enrich 72., Leon 79.; Gimenez 48., Juanfran 84.

CELTA VIGO - Real Madrid 2:2 (1:0) 2:1

Danilo 44./ag, Wass 85.; Ronaldo 62., Lucas Vazquez 90.

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

A. G.