Barcelona za okrepitev sredine kupila Vidala

Nov izziv za 31-letnega Čilenca

4. avgust 2018 ob 08:21

Barcelona - MMC RTV SLO

Arturo Vidal je zapustil Bayern, a ni odšel v Inter, ki se je resno zanimal za zanj, temveč ga je za 18 milijonov evrov kupila Barcelona, katere član je postal za naslednja tri leta.

31-letni Vidal je zaradi pogostih poškodb in trenerske spremembe pri Bayernu postal odvečen, zaradi česar Bavarci niso skrivali, da je na prodaj. Inter je resno zagrizel, a ker se je začela zgodba z Luko Modrićem, so Vidalovega menedžerja zaprosili, če lahko počakajo teden dni za dokončanje posla.

Vzajemna zahvala ob slovesu

Priložnost je zagrabila Barcelona, ki je na hitro sklenila dogovor tako s Čilencem kot Bayernom in v petek zvečer je bil posel uradno potrjen. "Zahvaljujemo se Arturu za ves njegov prispevek in mu želimo vse najboljše v Španiji," je na uradnem računu na Twitterju zapisal Bayern. "Vedno se je izkazal na pomembnih tekmah in vedno smo lahko računali nanj," je poudaril predsednik bavarskega velikana Karl-Heinz Rummenigge. Vidal se je zahvalil Bayernu, pri katerem je v treh sezonah postal trikrat prvak Nemčije, osvojil nemški pokal in še dva superpokala: "Hvala Bayernu, da mi je dal priložnost, da se posvetim novemu izzivu v Barceloni."

FC Barcelona je na svoji strani samo kratko potrdila dogovor med kluboma in z igralcem ter navedla, da bo v primeru uspešno opravljenega zdravniškega pregleda Vidal sklenil triletno pogodbo. Katalonski športni dnevnik Sport poroča, da gre za 18 milijonov evrov odškodnine, ob tem so možni še bonusi v skupni višini 3 milijonov evrov, sam Vidal pa bo prejemal letno plačo devet milijonov evrov. Vidal je postal četrta okrepitev Barcelone pred novo sezono po Clementu Lengletu, Arthurju in Malcomu.



V zadnjih sedmih letih vedno postal državni prvak

Arturo Vidal je osrednji vezist z bogato kariero, ki jo je začel doma pri Colo-Colu, nato leta 2007 odšel v Leverkusen, kjer se je hitro uveljavil. Leta 2011 je prestopil v Juventus, po štirih letih osvajanja lovorik v Italiji (4x Serie A) pa se je vrnil v Nemčijo, ko ga je kupil Bayern za 37,5 milijona evrov. Za reprezentanco Čila je odigral že natanko 100 tekem, pri čemer je dosegel 24 golov, z "La Rojo" pa je kot ključni igralec dvakrat osvojil pokal Amerike, pri čemer je v finalih 2015 in 2016 s pomočjo 11-metrovk premagal Argentino zdajšnjega novega soigralca in kapetana Lea Messija.

