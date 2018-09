Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Selemon Barega je izjemno nastopil na 5.000 m. Foto: EPA Christian Coleman je v Bruslju tekel osebni rekord na 100 m. Foto: EPA Dodaj v

Barega s četrtim časom do zdaj na 5.000 m, Coleman s sedmim na 100

Zaključek Diamantne lige v Bruslju

1. september 2018 ob 08:38

Bruselj - MMC RTV SLO

Na zaključku Diamantne lige v Bruslju je odličen čas na 100 metrov tekel Američan Christian Coleman, na 5.000 m pa je bil izvrsten Etiopijec Selemon Barega.

Etiopski mladenič je zmagal z najboljšim izidom sezone. 12:43,02 je tudi četrti najboljši čas vseh časov. V cilj sta na drugem in tretjem mestu pritekla njegova rojaka Hagos Gebrhiwet in Yomif Kejelcha, ki ju je 18-letni atlet strl v zadnjih 250 m. Hitreje so od njega do zdaj tekli le Kenenisa Bekele, Haile Gebrselassie in Daniel Komen, ki so vsi takrat postavili svetovni rekord. S tem je v kategoriji do 20 let svetovni rekord izboljšal kar za štiri sekunde. "Sem sem prišel po zmago, o času pa nisem razmišljal. Na koncu se je vse odlično izšlo," je povedal Barega.

Z 9,79 je Coleman tekel najboljši čas v tej sezoni, najboljšega od leta 2015, skupno pa sedmega vseh časov. Drugo mesto je zasedel njegov rojak Ronnie Baker, tretji pa je bil Jamajčan Yohan Blake. "Dobil sem nagrado, na katero so v tej sezoni ciljali vsi. Ko odraščaš in gledaš atletske mitinge, sanjaš o teh stvareh. To je bila moja najboljša tekma v tej sezoni," je dejal 22-letni Coleman, ki je postal sedmi najhitrejši Zemljan do zdaj. Mesto si deli z rojakom Mauriceom Greenom.

V ženski konkurenci je bila v teku na 200 m najhitrejša Shauna Miller Uibo z Bahamov, ki je premagala svetovno prvakinjo Dafne Schippers. Olimpijska zmagovalka na še enkrat daljši razdalji je tudi dobila seštevek Diamantne lige.

Finale Diamantne lige je bil sicer razdeljen na dva dela. V četrtek je bila polovica tekmovanja v Zürichu, druga polovica pa dan pozneje v Bruslju. Vsak zmagovalec finalne odločitve je prejel 50.000 dolarjev.

Moški 100 m: 1. C. COLEMAN ZDA * 9,79 2. R. BAKKER ZDA 9,93 3. Y. BLAKE JAM 9,94 400 m: 1. J. SACOOR BEL 45,59 2. K. BORLEE BEL 45,62 3. L. BONEVACIA NIZ 46,08 800 m: 1. E. KORIR KEN 1:44,72 2. M. LEWANDOWSKI POL 1:45,21 3. C. ROTICH KEN 1:45,28 5.000 m: 1. S. BAREGA ETI * 12:43,02 2. H. GABRHIWET ETI 12:45,82 3. Y. KEJELCHA ETI 12:46,79 100 m ovire: 1. S. SZUBIENKOW RUS 12,97 2. O. ORTEGA ŠPA 13,10 3. H. PARCHMENT JAM 13,35 Višina:: 1. B. STARC AVS 2,33 2. M. PRZYBYLKO NEM 2,33 3. G. TAMBERI ITA 2,31 Palica: 1. T. MORGUNOV RUS 5,93 2. S. KENDRICKS ZDA 5,88 3. S. BARBER KAN 5,83 Troskok: 1. P. PICDARDO POR 17,49 2. C. TAYLOR ZDA 17,31 3. D. SCOTT ZDA 17,25 Disk: 1. F. DACRES JAM 68,67 2. A. GUDŽIUS LIT 67,56 3. D. STAHL NEM 66,74 * - najboljši izid sezone na svetu Ženske 200 m: 1. S. MILLER UIBO BAH 22,12 2. D. SCHIPPERS NIZ 22,53 3. J. SAMUEL NIZ 22,64 400 m: 1. S. EID NASER BRN 49,33 2. P. FRANCIS ZDA 50,51 3. S. WIMBLEY ZDA 50,77 800 m: 1. L. SHARP VB 1:59,34 2. H. HERMANSSON ŠVE 2:00,96 3. N. YARIGO BEN 2:01,35 1.500 m: 1. L. MUIR VB 3:58,49 2. S. HOULIHAN ZDA 3:58,94 3. S. HASSAN NIZ 3:59,41 100 m ovire: 1. B. McNEAL ZDA 12,61 2. K. HARRISON ZDA 12,63 3. D. WILLIAMS JAM 12,64 400 m ovire: 1. A. JAROČOZUK RIŠK. RUS 55,38 2. H. CLAES BEL 55,87 3. A. FOLORUNISCH ITA 56,12 3.000 m zapreke: 1. B. CHEPKOECH KEN 8:55,10 2. N. JERUTO KEN 8:59,62 3. H. KIYENG KEN 9:01,60 Daljina: 1. C. IBARGUEN KOL 6,80 2. S. PROCTOR VB 6,70 3. S. SAUNDERS ZDA 6,68 Višina: 1. N. THIAM BEL 1,89 2. N. McDERMOTT AVS 1,87 3. O. OKUNIJEVA UKR 1,87 Disk: 1. Y. PEREZ KUB 65,00 2. A. DE MORAIS BRA 64,65 3. S. PERKOVIĆ HRV 64,31



