Barišić-Jaman in Leban pokopala Koprčane

Sedem golov Bratkoviča, šest Vlaha

24. februar 2018 ob 17:44

Koper - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Kopra 2013 so v 3. krogu skupinskega dela evropskega Pokala EHF izgubili proti Nexeju iz Našic s 27:31, kar je tretji poraz Koprčanov v zadnjem tednu dni.

Varovanci Veselina Vujovića so namreč pred tednom dni izgubili proti Göppingenu, nato v domačem prvenstvu v Šmartnem, zdaj pa še proti hrvaškemu podpravku.

Koprčani so sicer dobro odprli tekmo in v 14. minuti povedli z 8:4. Gostje so nato vzeli minuto odmora, po kateri se je tekma nagnila v njihovo korist.

Našice so namreč s trdimi prijemi - v 21. minuti je eden od štirih slovenskih rokometašev v vrstah hrvaških podprvakov Aljaž Lavrič prejel rdeči karton po njegovi tretji izključitvi - povsem razorožili domače rokometaše in jih v 20. minuti ujeli 9:9, nato pa si do odmora priigrali prednost 16:13.

Po izenačenju na 27:27 Koper naredil preveč napak

V začetku drugega dela so gostitelji hitro zaostali za štiri gole (15:19), v nadaljevanju pa navkljub dokaj povprečni predstavi v 53. minuti ujeli hrvaške tekmece in izenačili na 27:27. V obojestransko kaotični končnici pa so gostitelji naredili številne "osnovnošolske napake", kar so prav tako "zmedeni", a veliko bolj izkušeni gosti izkoristili in v zadnjih sedmih minutah dosegli štiri gole, Koprčani na drugi strani pa nobenega.

Deset golov Barišić-Jamana, sedem Lebana

V koprski ekipi sta bila najbolj učinkovita Adam Bratkovič s sedmimi in Aleks Vlah s šestimi goli, v hrvaški pa sta blestela Slovenca Saša Barišić-Jaman in Patrik Leban. Prvi je dosegel deset, drugi sedem zadetkov, medtem ko se Lavrič in Matjaž Brumen se nista vpisala med strelce.

KOPER 2013 - NEXE 27:31 (13:16)

Koper 2013: Postogna, Vončina, Dolenc 1, Grzentič 2, Vlah 6, Krečič 2, Matijaševič 1, Kocjančič, Moljk, Zugan 1, Rapotec, Smolnik 4, Sokolič 3, Guček, Sever, Planinc, Bratkovič 7.

Nexe Našice: Lelić, Pilipović, Šipić 4, Gadza 1, Leban 7, Eter 3, Zrnić 4, Mrdženović, Barišić-Jaman 10, Manci Mičević, Buvinić 1, Jurić Grgić, Lavrič, Tomić 1, Brumen.

Sedemmetrovke: 2/2; 2/2

Izključitve: 14 min; 16 min

RK: Lavrič 21./Nexe



COCKS - GÖPPINGEN 20:31 (12:14)



Vrstni red: Göppingen 6, Nexe 4, Koper 2, Cocks brez točk.



V četrtfinale se uvrstita prvi dve ekipi.

A. V.