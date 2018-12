Barišić po zmagi v Novi Gorici: Moja prihodnost? To bomo še videli.

8. december 2018 ob 13:24,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 19:32

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so v 19., zadnjem krogu jesenskega dela državnega prvenstva v Novi Gorici zmagali z 1:3 in na zimski premor odhajajo z devetimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom.

Zmaga je vsaj malo umirila burno obdobje v taboru Ljubljančanov. Predsednik Olimpije Milan Mandarić je namreč prejšnji teden po sramotnem porazu v Kidričevem s 6:2 besnel in napovedal čistko. V zadnjih dneh je vse kazalo na to, da se bo moral po jesenskem delu prvenstva posloviti tudi trener Zoran Barišić, čeprav je bil ta poraz njegov edini.

Avstrijec je bil po koncu tekme v Novi Gorici ob vprašanjih o morebitnem odhodu skrivnosten. Na vprašanje, kakšna bo njegova prihodnost, je odgovoril: "To bomo še videli. Imel bom še en ali dva pogovora z vodstvom kluba. Novinarji boste prvi, ki boste izvedeli. Zdaj ne bom še nič rekel oziroma še ne morem nič povedati. Prosim, da to spoštujete."

Sledilo je vprašanje, ali si sam sploh želi nadaljevati delo pri Olimpiji? "Rad imam Slovenijo, Ljubljano in Olimpijo, najbolj pa svoje igralce. Dobro sem jih spoznal in mislim, da je Olimpija, če bo tako nadaljevala, na dobri poti," je bil Barišićev odgovor. 48-letni strokovnjak je na klop sedel na začetku septembra, ko je podpisal triletno pogodbo.

Po pisanju Ekipe SN se bo gotovo poslovil, z vodstvom kluba naj bi se dogovarjal le še o višini odpravnine zaradi predčasnega slovesa.

Brez Kronavetra in Ilića

Trener Olimpije je za današnjo tekmo premešal ekipo, namesto na zadnjih srečanjih neprepričljivega Aljaža Ivačića je branil Nejc Vidmar, v postavi pa ni bilo Roka Kronavetra in kapetana Branka Ilića. Oba sta tekmo spremljala s tribune novogoriškega Športnega parka.

Uradno sta manjkala zaradi poškodb, Barišić je po tekmi dejal, da je imel Kronaveter težave z adduktorjem, Ilić pa z gležnjem. Neuradno pa je vzrok za njuno neigranje drugačen: bila naj bi namreč nekakšni vodji upora, s katerim so si igralci pred dvema tednoma po večkratni preložitvi izborili izplačilo premij za naslov državnega prvaka v lanski sezoni in nastop v Evropi. S tem naj bi si nakopala jezo Mandarića, ki ju po nekaterih informacijah v prihodnje tudi ne vidi več v klubu.

Mandarić prejšnjo soboto ni odpotoval v Kidričevo, je pa bil tokrat na VIP-tribuni v Novi Gorici. Kronaveter in Ilić sta sedela daleč stran na navadni tribuni.

Dva gola Vombergarja

Gorica nadaljuje niz porazov, saj ni okusila slasti zmage že dva meseca, tako da je v nehvaležnem položaju tudi trener Goričanov Miran Srebrnič.

Po prvem polčasu sta bili ekipi izenačeni, oba gola sta bila dosežena iz 11-m, v drugem polčasu pa je Olimpija zagospodarila in vodstvo povišala. Za Olimpijo je dvakrat zadel Andres Vombergar, enkrat pa Stefan Savić. Strelsko sušo Gorice pa je z golom prekinil Uroš Celcer.

Dve 11-metrovki v prvem polčasu

Gorica je bila že v prvi minuti v dobrem položaju, ko se je Andrija Filipović znašel sam pred Vidmarjem, vratar zmajev pa je bil v dvoboju uspešnejši.

Olimpija je povedla v 16. minuti. Potem ko je Stefana Savića v kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Žiga Lipušček, je Roberto Ponis dosodil najstrožjo kazen, 11-metrovko je uspešno izvedel Vombergar, ki je Grego Sorčana poslal v drugo stran. Ta je bil nevaren tudi v osmi minuti, ko je skušal Sorčana ugnati z glavo, a je njegov poskus končal prek gola.

Po vodilnem golu Olimpije je bilo videti, da so Ljubljančani prevzeli vajeti v svoje roke, saj so napadali in napadali, Vombergarjev strel v 32. minuti je blokiral Lipušček. A ob sami končnici prvega polčasa je napako naredil Vidmar, ki je v kazenskem prostoru podrl Filipovića. 11-metrovko je suvereno izvedel Celcer. Gorica je prekinila dolgo strelsko sušo, ki je trajala več kot 300 minut.

Olimpija zagospodarila v drugem polčasu

Olimpija je v 53. minuti dvakrat zapretila, najprej je Savić streljal z levico, z obrambo se je izkazal Sorčan, nato pa je Aris Zarifović skočil najvišje in streljal z glavo, žoga se je od leve vratnice odbila v gol avt. V 57. minuti pa je Olimpija spet povedla. Po odlični podaji Štigleca v sredino kazenskega prostora je tam najvišje skočil Savić, natančno je meril z glavo in zadel (1:2).

V 68. minuti so Goričani zapravili veliko priložnost za izenačenje. Globinsko podajo je v kazenskem prostoru sprejel Grudina, ki je nato podaljšal do Filipovića, ta je streljal čisto od blizu z glavo, a na mestu je bil Vidmar.

V 75. minuti pa so gostje povišali vodstvo, med strelce se je še drugič vpisal Vombergar. Štiglec je z leve strani poslal predložek pred vrata, Vombergar je dobro spremljal smer žoge, skočil je najvišje in zabil z glavo v desni spodnji kot. Sorčan je bil prekratek. To je deseti gol Vombergarja v sezoni, na vrhu lestvice strelcev se je izenačil s Kronavetrom in Rokom Sirkom (Mura).

Kingsley Boateng je v 89. minuti poskusil z diagonalnim strelom, ta je za nekaj centimetrov švignil mimo goriških vrat.

Domžale do zmage na svoji zelenici

V zadnji tekmi sobotnega dne so Domžale z 2:1 odpravile Krško. Vsi goli so padli v drugem polčasu. Domžalčani so povedli v 72. minuti, ko je z leve strani podal Senijad Ibričić, z glavo pa je zadel Dario Melnjak. V 80. minuti so Domžalčani podvojili prednost, najprej je z leve podal Ibričić do Amedeja Vetriha, ta je odigral dvojno podajo z Gnezdo Čerinom in iz prve nato zadel za 2:0.

Krčani so malce zatem zadeli, a so sodniki gol razveljavili zaradi prekrška. Zato pa so znižali v 85. minuti, po podaji Da Silve s prostega strela je iz bližine zadel Dalibor Volaš, ki je tako dosegel četrti gol sezone in 90. v slovenski prvi ligi.

Maribor je včeraj že opravil svoje delo. Zmagal je v Velenju pri Rudarju (1:3) in samo potrdil, da je bil v letošnji jeseni daleč najboljše moštvo slovenskega prvenstva.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 19. krog

GORICA - OLIMPIJA 1:3 (1:1)

1.000; Celcer 44./11-m; Vombergar 16./11-m, 75., Savić 57.

Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Curk, Grudina, Kolenc, Bužinel ( 66./M. Kavčič), Kotnik , Gulič ( 73./Džuzdanović), Filipović ( 79./Smajlagić).

Olimpija: Vidmar, Štiglec, Maksimenko, Zarifović ( 60./Valenčič), Boakye, Tomić , Kapun, Savić ( 87./Boateng), Suljić , Lupeta ( 71./Črnic), Vombergar.

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)

DOMŽALE - KRŠKO 2:1 (0:0)

300; Melnjak 72., Vetrih 80.; Volaš 85.

Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom ( 46./Sikošek), Gnezda Čerin, Vetrih , Podlogar, Ibričić, Lazarević ( 78./Vuk), Nicholson ( 60./Mujan).

Krško: Zalokar, Štefulj, Tomić, Zakrajšek , Volarič, Srečković ( 85./Sokler), Kordić, Da Silva, Ristovski ( 81./Wiredu), Volaš , Vukušić ( 86./Vekić).



Nedelja ob 13.00:

MURA - TRIGLAV



Ob 16.00:

ALUMINIJ - CELJE

Odigrano v petek:

RUDAR - MARIBOR 1:3 (1:1)

700; Črnčič 40.; Mlakar 35., Zahović 52., Ivković 59.

Lestvica: MARIBOR 19 14 3 2 55:16 45 OLIMPIJA 19 10 6 3 41:28 36 DOMŽALE 19 7 6 6 35:28 27 ALUMINIJ 18 8 3 7 31:27 27 CELJE 18 6 8 4 21:24 26 MURA 18 6 5 7 26:25 23 GORICA 19 5 7 7 22:29 22 RUDAR 19 5 3 11 20:41 18 KRŠKO 19 3 6 10 14:28 15 TRIGLAV 18 4 3 11 24:43 15

D. S., M. R.