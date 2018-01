Bartol po uspehu kariere: Tudi za stopničke bo še čas

Prva tekma, ki je Petru dobro uspela

Tilnu Bartolu, slovenskemu skakalnemu junaku prvega dne novega leta, je v Garmisch-Partenkirchnu do zmagovalnega odra zmanjkalo le 1,3 točke, a z izidom je bil mladenič vseeno zelo zadovoljen.

Pritisk je bil na 20-letnega skakalca velik, potem ko je apetite dvignil z najboljšim izidom poskusne serije in drugim mestom po prvi seriji. Ko sta na vrhu ostala še najboljši Slovenec trenutno v seštevku turneje in Kamil Stoch, ki v boju za zlatega orla tudi vodi, je žirija zaradi premočnega vetra za več kot deset minut prekinila drugo tekmo prestižne turneje štirih skakalnic. Bartol, ki je bil do zdaj najvišje v karieri 16., kar mu je uspelo pred dvema dnevoma v Oberstdorfu, je zdržal pritisk. Napada nosilca rumene majice Richarda Freitaga sicer ni ogrozil, ob majhnih razlikah med zasledovalci pa je prišel na četrto mesto, po skoku Stocha pa je bil na koncu peti.

"Ne bi rekel, da je bila to najtežja tekma v mojem življenju. Niti nisem bil nervozen, vse sem doživljal precej sproščeno. Vem, da če naredim zelo dober skok, sem lahko zelo visoko in k temu tudi stremim. Ob čakanju pred finalnim skokom sem komaj čakal, da pridem dol, saj so me noge zelo bolele. Nekaj časa za razmišljanje je res bilo, a želel sem si predvsem, da čim prej končamo tekmo. Pomislil sem tudi na to, da bi finalno serijo takrat odpovedali, vendar sem se hitro zavedal, da to ne bo šlo, saj sva bila na vrhu le še dva in sem bil prepričan, da bodo finale izpeljali do konca. Ko sem pristal, nisem vedel, na katerem mestu bom pristal, a ko sem videl številko 4, sem bil zelo zadovoljen. Da mi je do stopničk zmanjkalo 1,3 točke, sem videl na semaforju šele, ko sem stopil ven iz arene. A tudi za to bo še čas," je povedal Bartol.

Po drugem skoku, ko je prvič letos zadržal mesto med deseterico – na koncu je bil osmi –, je bil zelo zadovoljen tudi Peter Prevc, ki je pred dvema letoma, ko je na koncu tudi osvojil zlatega orla, v novo leto vstopil z zmago na nemški olimpijski skakalnici: "Oba skoka sta se mi izšla, kot bi se mogla že kdaj prej, in s tem sem zelo zadovoljen. To sta bila lepa skoka in tudi rezultat je na koncu to pokazal in ni bil, kljub lepim skokom, okrog 15. mesta, ampak je bil med deseterico. Vesel sem bil dveh dobrih skokov, to je tudi pomenila gesta po finalnem skoku. To je šele prva tekma, ki mi je dobro uspela. Ne moremo se še preveč veseliti. Super je tudi, da so rezultati ekipe močni, a po drugi strani je super tudi, če ima vsaj en vrhunski rezultat, če jih že drugi nimajo."

Damjan - Turneja 2:0

"Lahko rečem, da je na letošnji turneji 2:0 zame proti njej. Borimo se naprej. Zelo sem vesel finalnega skoka. Do zdaj sem kazal solidne skoke, v finalu pa sem našel tistega pravega. Škoda, ker mi to ni uspelo že en skok prej, a kljub temu je bilo tokrat super. Moji občutki so na splošno že vseskozi zelo dobri. Glavno je, da konstanta ostaja, saj le tako lahko gradiš naprej. Če se ti konstanta podre, kot recimo Stefanu Kraftu, pa je zelo težko kaj narediti. Ne vem, kaj bo naredil Stefan, kar malo se mi smili. Naši rezultati pa se lepo dvigujejo. Nekaj dni nazaj sem bil kot 14. najboljši Slovenec, zdaj sem kot 13. tretji najboljši Slovenec. To je zelo dobro. Čestital bi Tilnu, da je zdržal pritisk in naredil še en dober skok. Odlično!" je dodal najboljši slovenski skakalec v tej zimi Jernej Damjan, ki je bil prav tako po finalnem poizkusu zelo zadovoljen.

Namesto Semeniča v Innsbrucku Dežman

Slovenska ekipa bo imela v torek, ko se bo preselila v Avstrijo, prost dan. V sredo so nato na sporedu kvalifikacije v Innsbrucku, turneja pa se bo sklenila v soboto v Bischofshofnu. "Prva novoletna želja je s tokratnimi rezultati res uslišana. Čestitke fantom za lep ekipni uspeh. Škoda, da je prišla ta fronta tik pred Tilnom, ki je povzročila toliko čakanja. Morda bi se razpletlo drugače, glede na majhne razlike. Bilo je zelo blizu stopničk, a sem zadovoljen. Na trenerski tribuni je bilo ob tisti fronti zelo napeto, podal sem, v šali, tudi predlog, da serijo kar odpovejo. Čakaš na zadnja dva skakalca, vsi čakajo, kaj se bo zgodilo. Po tekmi je bilo dobro vzdušje v ekipi. Verjeti moraš v tisto, kar delaš, fantje so sproščeni in na tem je treba graditi naprej," je povedal glavni trener Goran Janus, ki bo za Bergisel naredil spremembo v ekipi, saj bo namesto Anžeta Semeniča skakal Nejc Dežman, ki bo nato odpotoval v Neustadt na celinski pokal, v Bischofshofnu pa bo znova skakal Semenič.

