Barzal prinesel zmago Islandersom na Floridi

Philadelphia slavila v Calgaryju

5. december 2017 ob 08:14

Sunrise - MMC RTV SLO

Hokejisti New York Islanders so v noči s ponedeljka na torek s 5:4 po kazenskih strelih premagali Florido. Tekmo je v tretji seriji odločil Matthew Barzal.

Tekma je bila sicer izredno izenačena, ob koncu druge tretjine so Islandersi z golom Johna Tavaresa, potem ko so se dvakrat vrnili, povedli s 3:4, a je v šesti minuti zadnje tretjine izid znova izenačil Denis Malgin. Vincent Trocheck je podal izza gola, Malgin pa je hladnokrvno iz neposredne bližine premagal gostujočega vratarja.

V podaljšku sta mreži obmirovali, zmagovalca so odločili kazenski streli, uspešnejši so bili Islandersi, ki so zadeli enega od treh poskusov, Florida je dva strela zgrešila, tretjega je Jonathanu Huberdeauju ubranil Jaroslav Halak.

"Če sem povsem iskren, se nisem pretirano pripravil na kazenski strel. Enostvno sem zadrsal proti golu in poskušal 'prebrati' vratarja," je po tekmi dejal Barzal.

Liga NHL, tekme 4. decembra:

WASHINGTON - SAN JOSE 4:1

FLORIDA - NY ISLANDERS * 4:5

NASHVILLE - BOSTON 5:3

CALGARY - PHILADELPHIA 2:5

* - po kazenskih strelih

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 26 18 6 2 38 TORONTO MAPLE LEAFS 28 17 10 1 35 MONTREAL CANADIENS 28 13 12 3 29 BOSTON BRUINS 25 12 9 4 28 DETROIT RED WINGS 27 10 12 5 25 OTTAWA SENATORS 25 9 10 6 24 FLORIDA PANTHERS 27 10 13 4 24 BUFFALO SABRES 27 6 17 4 16 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 27 17 9 1 35 NEW YORK ISLANDERS 26 16 8 2 34 NEW JERSEY DEVILS 26 15 7 4 34 PITTSBURGH PENGUINS 28 15 10 3 33 WASHINGTON CAPITALS 28 16 11 1 33 NEW YORK RANGERS 26 14 10 2 30 CAROLINA HURICANES 25 11 9 5 27 PHILADELPHIA FLYERS 27 9 11 7 25

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To WINNIPEG JETS 27 17 6 4 38 NASHVILLE PREDATORS 27 17 7 3 37 ST. LOUIS BLUES 27 17 8 2 36 DALLAS STARS 27 16 10 1 33 MINNESOTA WILD 26 13 10 3 29 CHICAGO BLACKHAWKS 27 12 10 5 29 COLORADO AVALANCHE 25 12 11 2 26 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 28 17 8 3 37 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 26 16 9 1 33 SAN JOSE SHARKS 26 14 10 2 30 VANCOUVER CANUCKS 27 13 10 4 30 CALGARY FLAMES 27 14 12 1 29 ANAHEIM DUCKS 27 11 11 5 27 EDMONTON OILERS 27 11 14 2 24 ARIZONA COYOTES 30 7 18 5 19

Tekme 5. decembra:

COLUMBUS - NEW JERSEY

PITTSBURGH - NY RANGERS

MONTREAL - ST. LOUIS

DETROIT - WINNIPEG

TAMPA BAY - NY ISLANDERS

DALLAS - NASHVILLE

COLORADO - BUFFALO

VANCOUVER - CAROLINA

VEGAS - ANAHEIM

LOS ANGELES - MINNESOTA

Mitja Lisjak