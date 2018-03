Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Maccabija ne bodo igrali v končnici Evrolige. Foto: EPA Nicolo Melli je dosegel 12 točk (zadel je vseh osem prostih metov) in zbral 10 skokov. Foto: EPA Dodaj v

Baskonia zadnji četrtfinalist Evrolige - Maccabi brez končnice

Fenerbahče na začetku zadnje četrtine do odločilne prednosti

29. marec 2018 ob 19:38

Moskva - MMC RTV SLO

Himki je v predzadnjem krogu izgubil proti Fenerbahčeju s 64:73. Turki so si zagotovili drugo mesto. Baskonia je ugnala Maccabi s 83:72 in si zagotovila četrtfinale.



V lepi tekmi v Moskvi, v kateri ni manjkalo privlačnih potez, so varovanci Željka Obradovića tretjo četrtino dobili s 15:22 in si na začetku zadnje četrtine priborili odločilno prednost. Najprej je Kostas Sloukas zadel trojko, nato se je Malcolm Thomas "obesil" na koš in prednost je narasla na 53:64.

V predzadnji minuti je prvi strelec letošnje sezone Evrolige Aleksej Šved (tokrat 19 točk) s trojko za 64:71 Himkiju vlil nekaj upanja, toda preobrata ni bilo. Fenerbahče je skok dobil z 28:38.

Pri Fenerbahčeju je največ točk, 14, dosegel Brad Wanamaker. Nicolo Melli je imel 12 točk in 10 skokov za statistični indeks 27.

Prvi polčas je bil zelo izenačen. Sloukas je v zadnji sekundi prve četrtine po samostojni akciji zadel trojko za vodstvo gostov 18:20, ob polčasu pa je Himki vodil z 38:37. Šved je v prvih 20 minutah za Himki dosegel 12 točk.

Maccabi tretjo sezono zapored brez končnice

Novo veliko razočaranje je doživel Maccabi, ki tretjo sezono zapored ne bo igral v končnici Evrolige. Baskonia je na krilih 13.800 navijačev v Fernando Buesa Areni blestela v zadnji četrtini, ki jo je dobila s 27:19. Izraelci so držali priključek 19 minut, Norris Cole je s trojko izenačil na 53:53. Odločitev je padla sredi zadnje četrtine, ko gostje niso zadeli, Patricio Garino pa je dvakrat zapored zabil, Vincent Poirier in Johannes Voigtmann pa sta povišala prednost na 73:64 tri minute pred zadnjim piskom sirene.

Dončić v petek v Beogradu

Brose Bamberg je izgubil proti Olimpii iz Milana z 78:83, Aleksej Nikolić je bil v nemški ekipi brez točk, a je prispeval tri podaje.

Real bo z Luko Dončićem v petek igral v Beogradu proti Crveni zvezdi.

29. krog:

HIMKI - FENERBAHČE

64:73 (18:20, 20:17, 15:22, 11:14)

Šved 19, Wanamaker 14, Melli in Nunnally po 12.

ANADOLU EFES - BARCELONA

83:107 (19:23, 15:32, 33:26, 16:26)

Motum 19, Weems 17; Heurtel 20, Claver 16 (4/4 za tri), Tomić 15.



BROSE BAMBERG - OLIMPIA MILANO

78:83 (23:28, 20:15, 21:17, 14:23)

Hackett 17, Radošević 13 ... Nikolić 0 (0/2 za dve, 0/2 za tri) in 3 podaje v 20 minutah; Micov 14, M'Baye 13, Cinciarini in Gudaitis po 12.

BASKONIA - MACCABI

83:72 (22:18, 16:16, 18:19, 27:19)

Voigtmann 14, Garino 11, Beaubois 10; Jackson 14, Thomas in Parakhouski 12.

Petek ob 18.00:

UNICAJA MALAGA - OLYMPIACOS



Ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID

ŽALGIRIS - CSKA MOSKVA



Ob 20.45:

PANATHINAIKOS - VALENCIA

Lestvica: CSKA MOSKVA * 28 23 5 +282 51 FENERBAHČE * 29 21 8 +173 50 OLYMPIACOS * 28 19 9 +18 47 REAL MADRID * 28 17 11 +178 45 BASKONIA * 29 16 13 +116 45 PANATHINAIKOS * 28 17 11 +24 45 HIMKI MOSKVA * 29 16 13 -10 45 ŽALGIRIS * 28 16 12 +16 44 ------------------------------------ MACCABI 29 13 16 -87 42 BROSE BAMBERG 29 11 18 -120 40 BARCELONA 29 10 19 +48 39 VALENCIA 28 11 17 -68 39 UNICAJA MALAGA 28 11 17 -85 39 OLIMPIA MILANO 29 10 19 -123 39 CRVENA ZVEZDA 28 11 17 -168 39 ANADOLU EFES 29 6 23 -211 35

* - v četrtfinalu

T. O.