Battaglin dobil šprint pred četrtkovim vzponom na Etno

Dennis ostaja v rožnati majici

9. maj 2018 ob 18:35

Palermo - MMC RTV SLO

Enrico Battaglin je dobil peto etapo Dirke po Italiji, potem ko je v ciljnem šprintu ugnal rojaka Giovannija Viscontija, tretji je bil Jose Goncalves. V četrtek se Giro na Etni začenja zares.

153 km dolga preizkušnja od Agrigenta do Sante Ninfe na Siciliji je imela v zadnjem delu pet vzponov, razpletla se je na ciljnem vzponu, potem ko je imela skupina ubežnikov že precejšnjo prednost. A tudi zaradi nekaj padcev se je glavnina zgostila, na koncu pa je odločal boj med Battaglinom in Viscontijem, ki je v zadnjem zavoju skušal napasti in najti prostor, da bi prišel v vodstvo, toda ni mu uspelo in prestižne zmage se je na domačem terenu veselil Battaglin. Goncalves pa je za njima dobil podoben neposreden boj za tretje mesto z Nemcem Maximilianom Schachmannom.

"Ciljni šprint je bil tokrat malo drugačen kot na prejšnji etapi. Tam je bilo res strmo, tu pa je bil klanec lepo razvlečen na dveh kilometrih. Imel sem dovolj časa, lahko sem se tudi odpočil in se pripravil na finiš. Mislim, da mi Giro prinaša srečo. Rad bi, da bi se dirka tudi nadaljevala v tem slogu. Za zdaj bi rad le užival v zmagi," je pojasnil Battaglin, ki je tako v zbirko etapnih zmag na Giru dodal tretjo, prejšnji je dosegel v letih 2013 in 2014.

Od trojice Slovencev je bil najboljši Jan Polanc (UAE Emirates) na 56. mestu, člana ekipe Bahrain Merida Matej Mohorič in Domen Novak sta končala na 72. in 161. mestu.

Dennis na Etno v rožnatem

Skupno je v vodstvu ostal Avstralec Rohan Dennis (BMC). "Za mano je razmeroma miren dan, ritem ni bil prehud, bilo pa je nekaj manjših vznemirjenj. A sem vesel, da imam še vedno majico vodilnega, vem pa, da bo jutri povsem drugačen dan. Bomo videli, kako bo šlo na Etni," je dejal vodilni po petih etapah dirke. Pred nadaljevanjem ima sekundo naskoka pred Nizozemcem Tomom Dumoulinom, tretji je Britanec Simon Yates s 17 sekundami zaostanka. Tudi v skupnem seštevku je od Slovencev najvišje Polanc na 42. mestu (+ 2:20).

Sedem let od smrti Weylandta

Današnji dan je zaznamovala tudi žalostna obletnica, saj mineva sedem let, odkar se je po padcu smrtno ponesrečil Wouter Weylandt. V spomin na Belgijca so se na letošnji dirki odločili, da ne bodo podelili njegove takratne štartne številke 108, na mesto, kjer bi na štartnem seznamu moralo biti ime kolesarja, pa so ob njej zapisali Sempre con noi (Vedno z nami). A žal tudi danes ni šlo brez nesreče: že pred začetkom se je zgodila prometna nesreča, ki sicer nima neposredne povezave s kolesarji, v njej pa se je hudo poškodoval voznik enega izmed spremljevalnih motorjev na dirki, ki ga je zbil avtomobil.

Kolesarji bodo na Siciliji ostali še en dan. V četrtek se bo Dirka po Italiji nadaljevala s šesto etapo, ki se bo po štartu v Caltanissetteju po 164 km končala na Etni. Lani se je Polanc prav na tem vzponu veselil uspeha kariere.

5. etapa, Agrigento-Santa Ninfa, 153 km: 1. E. BATTAGLIN ITA 4:06:33 2. G. VISCONTI ITA 3. J. GONCALVES POR vsi 4. M. SCHACHMANN NEM 5. S. YATES VB 6. T. WELLENS BEL isti 7. F. GAVAZZI ITA 8. M. LAMMERTINK NIZ 9. D. POZZOVIVO ITA 10. P. KONRAD AVT čas ... 56. J. POLANC SLO +1:06 72. M. MOHORIČ SLO 2:11 161. D. NOVAK SLO 10:04

Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. R. DENNIS AVS 18:29:41 2. T. DUMOULIN NIZ +0:01 3. S. YATES VB 0:17 4. T. WELLENS BEL 0:19 5. P. BILBAO ŠPA 0:25 6. M. SCHACHMANN NEM 0:28 7. D. POZZOVIVO ITA isti čas 8. J. GONCALVES POR 0:32 9. T. PINOT FRA 0:34 10. P. KONRAD AVT 0:35 ... 19. C. FROOME VB 0:55 24. F. ARU ITA 0:57 42. J. POLANC SLO 2:20 57. M. MOHORIČ SLO 5:14 161. D. NOVAK SLO 25:48

A. G.