Bauer ima občutek, da bodo olimpijske igre nekaj posebnega

20. november 2017 ob 15:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav Jakov Fak zadnji konec tedna zaradi nahoda ni opravil generalke za Östersund, so občutki dobri, optimistično pa sezono začenja tudi Klemen Bauer, ki je za skoraj petino povečal količino treninga.

V nedeljo, 26. novembra, bo v Östersundu uvodna tekma nove biatlonske sezone, tekma mešanih štafet. Na novinarski konferenci se je predstavila ekipa, ki bo v naslednjih mesecih branila slovenske barve, iz Norveške pa sta se javila tudi Jakov Fak in trener Uroš Velepec. Marko Dolenc, predsednik Zbora za biatlon, meni, da je Smučarska zveza tekmovalcem zagotovila optimalne pogoje za priprave, Janez Ožbolt, vodja panoge za biatlon, pa je spregovoril o organiziranosti reprezentanc in o ciljih sezone:

"Ekipa, ki jo že poznate je razdeljena na tri dele. Prvi del je Jakov Fak, ki trenira z Urošem Velepcem. Drugi del trenira pod vodstvom Tomaša Kosa, tu sta Klemen Bauer in Anja Eržen, pridružena pa je Urška Poje kot mladinka, ki bo tudi nastopila na prvih tekmah svetovnega pokala. Za njo bo tam skrbel Kos, drugače pa trenira pod vodstvom Andreje Mali. Potem je tu še del ekipe mladih fantov, za katere skrbi Miha Podgornik, to so Lenart Oblak, Mitja Drinovec, Miha Dovžan in Rok Tršan. Cilji za sezono so razmeroma visoki. Cilji so ena posamična uvrstitev na OI med šest ter še ena uvrstitev med petnajst ter dve med trideset, štafeti, moška ali mešana pa med deset. V Svetovnem pokalu želimo biti v moškem pokalu narodov med dvanajst, pri puncah pa med petindvajset, kar še ohranja kvoto dveh tekmovalk."





Uroš Velepec: "Danes je četrti teden, odkar smo na Norveškem. Pogoji so idealni, vse treninge pa smo opravili po načrtu. Kaj posebnega ni za dodati. Jakov je treniral zdrav, naredil je nekaj testnih tekem z ostalimi ekipami, tako da je v temu trenutku pripravljen dobro. Otvoritev sezone v Sjusjoenu smo izpustili, ker je Jakov malo nahoden, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa ga nismo hoteli obremenjevati, bolje da pride nazaj na absolutno zdravje in začne tekmovati."

Jakov Fak: "Na Norveškem sem že slab mesec, tu bomo ostali še par dni, potem pa se bomo premaknili v Oestersund. Zaenkrat smo izpolnili ves trening, ki je bil planiran, nisem imel nobenih težav. Upam, da bo pripravljenost na solidnem nivoju, vsaj na začetku sezone."

Klemen Bauer: "V letošnjo sezono sem resnično vstopil na polno. Ničesar nisem želel prepustiti naključju. Verjetno je pred mano zadnja olimpijska sezona in temu primeren je bil tudi pristop. S Tomašom sva res odlično sodelovala, sama količina treninga se je povečala za skoraj 20 odstotkov, s tem, da je trening bolj kvaliteten. Delalo se je na področju, kjer je bila rezerva, na strelskem področju je bilo vse bolj sistematično. Imel sem tudi trening na višini in to so stvari, za katere menim, da bi mi lahko pomagale. Sezono bi namreč rad sklenil z mislijo, da sem naredil vse, kar je bilo v moji moči, da bi bil čim boljši, ne pa z očitki, da bi lahko naredil kaj drugače ali več. V temu trenutku lahko rečem, da sem naredil vse, kar je bilo možno, ničesar ne bi spreminjal ali dodajal. Kaj bo to pomenilo bodo povedale tekme, z rezultati pa se niti približno ne bom obremenjeval. Olimpijske igre so cilj, ki me je gnal v tej sezoni, tudi takrat, ko je bilo najtežje. Imam občutek, da bodo te igre nekaj posebnega."

Anja Eržen: "Moj primerni cilj za zdaj je, da potrdim olimpijsko normo, potem pa gremo naprej. Poskušam se ne obremenjevati z OI, ker se mi zdi, da dodaten pritisk slabo vpliva name oziroma na moje streljanje. Kot so že rekli, poskušala bom najti notranjo moč in se ne obremenjevati s stvarmi okoli sebe in narediti stvari tako, kot jih znam. Lahko rečem, da sem s pripravami zadovoljna. Zelo sem vesela, da smo bili na Norveškem. Pogrešala sem te tedne pred sezono, ko se preizkusiš na smučeh. Ta trening je bil zelo dobrodošel."

Urška Poje: "Trenirali smo, tekem je veliko, izbiro imam veliko, saj lahko še vedno tekmujem pri mladincih. Veselim se prihajajoče sezone. V A ekipi je na razpolago več stvari, kot pri mladincih, razlika pa je predvsem pri tekmovanjih. Pri mladinkah lahko sledim svojim sovrstnicam, v starejših kategorijah pa je vse veliko težje."

Rok Tršan: "Priprave so potekale dobro. Delal sem na tistih stvareh, v katerih sem bil v prejšnjih sezonah slabši. Poskušal sem hitreje streljati in delal na teku s samo puško, mislim, da mi je to kar uspelo. To želim zdaj prenesti na tekme. V zadnjih tednih sem imel nekaj težav s hrbtom, zdaj ko sem bil doma pa sem poskušal to čim bolje popraviti in se pripraviti na tekme."

Miha Dovžan: "Upam, da bom razpoložen tako tekaško kot strelsko, upam, da letos kaj prej, da ne bom čakal dodatnih tekem. Mislim, da sem v obeh vidikih boljši kot lani."

Mitja Drinovec: "Največ časa sem posvetil količinskemu treningu. Bilo je tudi več suhega streljanja, do zdaj smo porabili že več nabojev kot lani v celi sezoni. Upam, da se bo to poznalo na rezultatih."

Lenart Oblak: "Mislim, da sem dobro pripravljen. Streljanje me ne skrbi, prepričan sem, da bo vse v redu. Glede tega bi moral priti v ritem na tekmah v Sjusjoenu (ta konec tedna, op. a.).

