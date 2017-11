Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Johannes Thingnes Boe je zadel vseh 20 tarč. Foto: Reuters Šestkratni zaporedni dobitnik kristalnega globusa Martin Fourcade je odlično tekel, a je zgrešil dvakrat. Foto: Reuters Sorodne novice Skardinova sezono začela s prvo zmago v karieri, Slovenki brez točk Dodaj v

Bauer z zadnjim strelom zapravil stopničke, zanesljiva zmaga Boeja

Fak zadel vseh 20 strelov in končal na 12. mestu

30. november 2017 ob 17:10,

zadnji poseg: 30. november 2017 ob 19:03

Östersund - MMC RTV SLO

Johannes Thingnes Boe je na prvi posamični tekmi olimpijske sezone v Östersundu zadel vseh 20 strelov in več kot za dve minuti ugnal tekmece. Klemen Bauer je zasedel 10. mesto, Jakov Fak pa je bil 12.

Bauer je s štartno številko 11 odlično začel in na prvih treh strelskih postankih zadel vse tarče. Tudi na zadnjem streljanju mu je kazalo sijajno, a je zgrešil zadnji strel. Če bi ga zadel, bi se veselil drugega mesta.

Spodbuden je bil tudi nastop Faka, ki je zadel vseh 20 tarč, a je bil v smučini prepočasen, zaostal je dve minuti in 44 sekund, kar je bilo dovolj za 12. mesto. Miha Dovžan je bil z dvema zgrešenima streloma 46., Lenart Oblak pa je s tremi minutami dodatka osvojil 77. mesto.

24-letni Norvežan Boe se je veselil 14. zmage v karieri. Francoz Quentin Fillon Maillet je na drugem mestu zaostal dve minuti in sekundo, pokril je vse tarče. Njegov rojak Martin Fourcade je na zadnjem streljanju zgrešil dva strela, a je bil zelo hiter v teku, kar je bilo dovolj za tretje mesto.

Bauer: To je tradicionalno najtežja tekma v sezoni

''Po mojem in po mnenju večine tekmovalcev je to najtežja tekma v sezoni, že nekako tradicionalno. 20-kilometrska preizkušnja takoj na štartu in tekmo so še otežile razmere. Ponoči je namreč padlo 15 centimetrov svežega, suhega snega, kar je tekmo močno otežilo. Bilo je mehko in smučina je bila počasna. Zato je bilo še toliko bolj selektivno in težje. Treba je bilo taktično, pametno pristopiti. Mislim, da je to rezultat, ki sem si ga želel na uvodu v sezono za potrditev dela v pripravljalnem obdobju. Podlaga je narejena, mislim, da je bilo vse dobro narejeno. Treba je bilo tudi dobro taktično pristopiti, naslednja tekma bo nekaj povsem drugega, a zdaj gremo lepo po vrsti,'' je pojasnil Bauer.

Fak želi počasi napredovati proti vrhu

''Moram reči, da je bilo na štartu še v redu, tekaško pa se nisem počutil odlično. A potrudil sem se maksimalno, kolikor je šlo. Na strelišču tudi ni bilo hitro, optimalno, sem malo počasneje streljal. Cilj je bil zadeti vse strele, če že tek ni bil na taki ravni, tako da na streljanju ne izgubim veliko mest. Za začetek bom rekel, da je v redu, ne bom rekel, da je odlično. Upam, da bo iz tekme v tekmo bolje. Po eni tekmi je težko povedati kar koli, dajmo še malo počakati. Težko bi ocenjeval po eni sami tekmi. Mislim, da ko bo prvi svetovni pokal mimo, bomo imeli realnejšo oceno vsega skupaj. Vedno lahko pride tekma, ki je slabša ali boljša od nekega povprečja. Želim se vrniti na to visoko raven, ne pa da imam neke nore skoke v rezultatih, recimo zdaj dvanajsto mesto, pa potem slabše od dvajsetega. Želel bi imeti konstanto in počasi napredovati proti vrhu,'' je razmišljal Fak.

''Bauer je že začel odlično, bil je zelo zanesljiv na strelišču. Čeprav je imel nizko številko, je bil ves čas spredaj. Celotno tekmo je v bistvu odtekel stoodstotno, mislim, da je ta pripravljenost za začetek zadovoljiva. Lahko rečem, da je bil odličen nastop. Pohvalim lahko tudi Miho, ki se je dobro znašel na progi, škoda pa tistih dveh zgrešenih strelov. Vseeno mislim, da je ta nastop zanj zelo dober, je v prvi polovici, tako da sem s tem zadovoljen. Jakov se je vrnil po dolgem času in bil na strelišču stoodstotno zanesljiv. Tudi v smučini se vrača na tisto raven, kot smo ga bili vajeni. Za to prvo pravo preizkušnjo ne moremo reči drugega, kot da smo zadovoljni,'' je dodal glavni trener Tomaš Kos.

V petek bo na sporedu šprint deklet, v soboto pa še moški šprint. Obe zasledovalni tekmi bosta v nedeljo.

Posamična tekma, 20 km (M): * 1. J.-T. BOE NOR 53:24,5 (0) 2. Q. FILLON MAILLET FRA +2:01,0 (0) 3. M. FOURCADE FRA 2:14,3 (2) 4. J. EBERHARD AVT 2:17,5 (1) 5. A. BABIKOV RUS 2:20,7 (0) 6. L. HOFER ITA 2:30,1 (2) 7. B. WEGER ŠVI 2:34,1 (0) 8. A. RASTORGUJEVS LAT 2:35,5 (2) 9. A. LOGINOV RUS 2:38,1 (1) 10. K. BAUER SLO 2:42,2 (1) 11. E.-H. SVENDSEN NOR 2:43,1 (2) 12. J. FAK SLO 2:44,3 (0) ... 46. M. DOVŽAN SLO 6:20,4 (2) 77. L. OBLAK SLO 9:03,8 (3) * - zgrešeni streli/kazenske minute

A. G.