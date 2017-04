Bavarci neutolažljivi: "To je bila kraja"

Neupravičen rdeči karton in dva gola iz prepovedanega položaja

19. april 2017 ob 10:13

Madrid - MMC RTV SLO

Jeza, ogorčenje, bes ... Nekateri nogometaši Bayerna so, po pisanju španskih medijev, popolnoma izgubili živce in so hoteli v slačilnici obračunati z madžarskimi sodniki.

Najbolj srboriti naj bi bili Robert Lewandowski, Thiago Alcantara in Arturo Vidal, ki ga je Viktor Kassai neupravičeno izključil, kar je popolnoma prevesilo tehtnico na stran Real Madrida.

V podaljšku so Madžari za nameček priznali dva gola Madridčanov, dosežena iz prepovedanega položaja. Bavarcem naj bi vstop v sodniško slačilnico preprečila policija.

"Take kraje se v Ligi prvakov ne smejo dogajati. Vse je bilo tako očitno. Besni smo, ker je sodnik odločil tekmo," je bil neutolažljiv Vidal. Jezni so bili tudi drugi igralci Bayerna. "Take tekme bi morali soditi sodniki, ki so na ravni Lige prvakov. To danes je bilo grozljivo," je povedal Alcantara.

Bentil je tudi Lewandowski: "Sodniške napake so nam onemogočile napredovanje. Z desetimi nogometaši nismo imeli nobenih možnosti. Ni bilo rdečega kartona, bila sta dva prepovedana položaja. Tudi, ko sem bil v situaciji ena na ena, je sodnik dvignil zastavico, pa prepovedanega položaja ni bilo."

Jezo je prek instagrama izrazil Franck Ribery. Z dvema slikama je nedvoumno pokazal prepovedana položaja pri zadetkih Cristiana Ronalda. Na koncu je zapisal: "Eno leto težkega dela. Hvala, sodniki, bravo."

R. K.