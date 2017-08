Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Bayern je šestič osvojil nemški superpokal (1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017). Foto: EPA Objem Carla Ancelottija in Karla-Heinza Rummeniggeja. Foto: EPA Sven Ulreich se je izkazal pri strelih z bele točke. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bavarci pozabili na poraze v pripravah in začeli sezono z novo lovoriko

Odlični vratar Ulreich obranil dve enajstmetrovki

5. avgust 2017 ob 23:59

Dortmund - MMC RTV SLO

Ko gre zares, je Bayern v pravi formi. Bavarci so ubranili lovoriko v nemškem superpokalu, potem ko so ugnali Borussio v Dortmundu po napetem streljanju enajstmetrovk s 7:6. Po 90 minutah je bilo 2:2.

Carlo Ancelotti se je po katastrofalnem pripravljanem obdobju naposlušal številnih kritik. Po neverjetno slabih predstavah na azijski turneji (Milan 0:4 in Inter 0:2) in na Audijevem pokalu v Münchnu sredi tedna (0:3 proti Liverpoolu in 0:2 proti Napoliju) je bilo čutiti napetost pred superpokalno tekmo na razprodanem stadionu Westfalen, kjer se je zbralo 81.360 gledalcev.

Pulišić unovčil veliko napako Martineza

Borussia je začela odločno in povedla v 12. minuti. Mats Hummels je hitro izvedel prosti strel, Arturo Vidal je bil presenečen, žogo je moral hitro oddati in poslal jo je do Javija Martineza, ki jo je slabo sprejel. Christian Pulišić mu jo je odvzel, krenil sam proti Svenu Ulreichu in ga z desnico rutinirano matiral.

Po golu Lewandowskega Bayern prevladoval

Petkratni zaporedni nemški prvaki so bili v uvodne četrt ure popolnoma raztreseni, iz prve resne akcije pa so izenačili. V 18. minuti je Sebastian Rudy na desni strani imenitno zaposlil Joshuo Kimmicha, ki se je izognil prepovedanemu položaju in prodrl proti vratom, nato pa v sredini našel Roberta Lewandowskega, ki je z bližine zatresel mrežo. Bavarci so nato nizali priložnosti, najbližje vodilnemu zadetku pa je bil Thomas Müller, ki je v 35. minuti z glavo zadel zunanji del vratnice.

Aubameyang mojstrsko zaključil protinapad

Borussia je komaj dočakala odmor, saj je bila v drugem delu prvega polčasa v podrejenem položaju. Na začetku nadaljevanju so črno-rumeni vzpostavili ravnotežje. V 71. minuti je Lewandowski ušel po desni strani, a se je odločil za podajo namesto za strel. Obramba Borussie je bila na pravem mestu, nato pa je Ousmane Dembele izjemno zaposlil Pierra Emericka Aubameyanga, ki je velemojstrsko končal protinapad. Ko je Ulreich zapustil vrata, ga je lobal in poslal žogo pod prečko. V 13 sekundah so črno-rumeni dokončali protinapad.

Bavarci so se rešili z avtogolom

Vidal je četrt ure pred koncem naredil dva zaporedna groba prekrška, a sodnik Felix Zwayer mu je pokazal le en rumeni karton. Dve minuti pred koncem je rezervist Kingsley Coman s prostega strela z desne strani podal pred vrata, kjer je Niklas Süle z glavo stresel prečko. Branilci Borussie niso uspeli izbiti žoge, Kimmich jo je znova poslal proti vratom, kjer je Lukasz Piszczek zadel vratarja Romana Bürkija v roko in žoga je končala v mreži. Tudi videosodnik (prvič je bil v veljavi na uradni tekmi v nemškem nogometu) je potrdil zadetek.

Ulreich obranil strela Rodeja in Bartre

Po 90 minutah ni bilo podaljškov. Takoj so sledili streli z bele točke. V tretji seriji je slab strel Kimmicha po sredini vrat obranil Bürki. Borussia je povedla s 3:2 po golu Aubameyanga in bila znova zelo blizu superpokala, ki ga je osvojila v letih 2013 in 2014. Sebastian Rode, ki je dve leti igral za Bayern, ni bil natančen v četrti seriji. Ulreich je njegov poskus odbil. Vidal in Gonzalo Castro sta zadela in po petih serijah še ni bilo odločitve. Süle je žogo silovito zabil pod prečko, Marc Bartra pa je streljal slabo in Ulreich je žogo odbil.

"Pripravljalne tekme so namenjene testiranju. Veliko stvari smo preizkusili, imamo tudi veliko poškodovanih igralcev. Tokrat smo se resno pripravili na obračun in prikazali zelo dobro igro," je pojasnil Ulreich, ki je bil v vratih namesto poškodovanega Manuela Neuerja.

Ancelotti si je pošteno oddahnil

Trener Ancelotti je bil zelo nervozen med tekmo, vseskozi je žvečil in se jezil na svoje varovance. Po zmagi se je objemal s predsednikom Ulijem Hoenessom. Pošteno si je oddahnil, saj si pred začetkom Bundeslige 18. avgusta proti Bayerju iz Leverkusna ni želel privoščiti poraza.

Nemški superpokal:

Borussia Dortmund - BAYERN 6:7 (2:2, 1:1) - po streljanju 11-metrovk

81.360; Pulišić 12., Aubameyang 71.; Lewandowski 18., Bürki 88./ag

11-metrovke: Dembele , Philipp , Aubameyang , Rode (Ulreich brani), Castro , Bartra (Ulreich brani); Lewandowski , Ribery , Kimmich (Bürki brani), Rudy , Vidal , Süle .

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou (77./Passlack), Sahin, Dahoud (46./Rode), Castro, Dembele, Pulišić (90./Philipp), Aubameyang.

Bayern: Ulreich, Kimmich, Javi Martinez (60./Süle), Hummels, Rafinha, Tolisso (84./Renato Sanches), Rudy, Vidal, Müller (67./Coman), Ribery, Lewandowski.

Sodnik: Felix Zwayer

A. G.