Bavarski stroj bo moral proti Ramosu tiktakati brezhibno

Müller trenutno ni dostojna zamenjava za Lewandowskega

12. april 2017 ob 13:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Uspeh Bayerna bo nocoj precej odvisen od Roberta Lewandowskega. Če bo še čutil posledice poškodbe, proti Sergiu Ramosu ne bo imel resnih možnosti.

Bayern in Real si v Ligi prvakov spet stojita nasproti v bojih na izpadanje. Eden izmed velikanov se bo moral posloviti že v četrtfinalu. Pred nocojšnjo tekmo v Münchnu ima Carlo Ancelotti največ skrbi z napadalcem Robertom Lewandowskim, ki v karieri skoraj ne pozna besede poškodba. V desetih letih profesionalne kariere je zaradi poškodbe izpustil le štiri tekme, kar je za nogometaša, ki doživi toliko grobih štartov in zračnih dvobojev, neverjetno. Odkar je leta 2014 prišel k Bayernu, je igral na 140 od 146 tekem. Statistika, ki je nima niti vratar Manuel Neuer.

Müller ni dostojna zamenjava

Medtem ko je Neuer po dvotedenskem premoru pravočasno okreval, je šel Lewandowski ob sobotni galapredstavi Bayerna in zmagi nad Borussio (Poljak je dosegel 25. in 26. bundesligaški gol sezone in je na vrhu lestvice strelcev) predčasno z igrišča. Danes naj bi bil v prvi postavi, a vprašanje, ali je res popolnoma pripravljen za boj z Ramosom. Dostojne zamenjave Ancelotti, za katerega je to najpomembnejša tekma, odkar je postal trener bavarskega moštva, nima, saj Thomas Müller ni v pravi formi. Če želiš premagati grizlija, ni priporočljivo, da imaš eno roko zvezano na hrbtu, zato Bayern potrebuje pravega Lewandowskega.

Ramos to sezono z glavo zabil že osem golov

Sergio Ramos pa Bayernovih navijačev ne bo "živciral" le v obrambnih nalogah (čeprav mora paziti, da ne dobi rumenega kartona, saj bi potem na povratni tekmi počival), ampak morda tudi v vlogi napadalca. Spomin iz leta 2014, ko je Real (v polfinalu Lige prvakov) zadnjič gostoval na Allianz Areni, je še zelo živ. Ramos je po dveh zadetkih poskrbel, da je bilo po dvajsetih minutah 0:2 za Real (na trenerski klopi je bil Ancelotti), na koncu je bilo 0:4. Ramos je to sezono z osmimi zadetki, doseženimi z glavo, celo uspešnejši od Cristiana Ronalda (5). Jasno je torej, kdo je glava madridske ekipe. Kapetan Sergio Ramos, ki je v klubu od leta 2005, v tem času pa je bil z Realom dvakrat evropski in trikrat španski prvak.

Tomaž Okorn