Bayern gradi ekipo do leta 2021 - tudi Thiago podaljšal še za dve sezoni

Veliki cilj je zmaga v Ligi prvakov

28. april 2017 ob 18:39

München - MMC RTV SLO

Španski reprezentant Thiago Alcantara je podaljšal pogodbo z Bayernom, ki bi mu potekla leta 2019, podaljšal do 30. junija 2021.

"Thiago je eden najboljših igralcev sredine igrišča v Evropi," je dejal predsednik upravnega odbora Karl-Heinz Rummenigge. Bayern je tik pred petim zaporednim naslovov nemškega prvaka, v Ligi prvakov je izpadel v četrtfinalu proti madridskemu Realu, v nemškem pokalu pa v polfinalu proti Borussii iz Dortmunda (2:3).

Thiago je na Allianz Areno prišel poleti 2013 iz Barcelone. Pripeljal ga je trener Pep Guardiola. Na Bavarskem zelo računajo nanj in menijo, da bo eden od stebrov ekipe v naslednjih letih. "Z družino se v Münchnu zelo dobro počutimo. Tu enostavno "vse štima". V naslednjih letih si želim z Bayernom osvojiti še veliko naslovov. Veliki cilj je seveda zmaga v Ligi prvakov," je pojasnil 26-letni Španec, ki je letos dosegel osem golov in prispeval še osem podaj. Odigral je 38 tekem v vseh tekmovanjih skupaj.

Robert Lewandowski, Thomas Müller, Mats Hummels, Javi Martinez, David Alaba, Jerome Boateng, Manuel Neuer, Renato Sanches in zdaj še Thiago imajo pogodbe do junija 2021. Niklas Sule in Sebastian Rudy bosta prišla poleti iz Hoffenheima. Kariero bosta končala kapetan Philipp Lahm in Xabi Alonso.

A. G.