Bayern in madridski Real razglašena na prijateljskih tekmah

Barcelona ugnala rdeče vrage

27. julij 2017 ob 16:06

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so na prijateljski tekmi v Los Angelesu pred 93.000 gledalci s 4:1 odpravili madridski Real. Zelo slabo se je azijski turneji odrezal Bayern.

Na stadionu Los Angeles Memorial Coliseum je bil Pep Guardiola zelo zadovoljen. Novinca Danilo in Kyle Walker sta blestela. V izjemni formi je Kevin De Bruyne, ki je prispeval kar tri podaje. "Upam, da bo ohranil to formo. Ko je dobro razpoložen, lahko počne vse, kar želi," je Belgijca pohvalil Guardiola.

V prvem delu sta mreži mirovali. V drugem polčasu sta oba trenerja popolnoma spremenila postavi. Za kraljevi klub so zaigrali tudi novinci Theo Hernandez, Dani Ceballos in tudi povratniki iz posoj Marcos Llorente, Jesus Vallejo in Borja Mayoral. Nicolas Otamendi, Raheem Sterling, John Stones in Brahim Diaz so zadeli za City, častni gol za Real je dosegel mladi up Oscar Arnaiz.

Neymar zagovovil zmago Barci

Na FedEx Fieldu v Landovru, kjer igrajo svoje tekme Washington Redskinsi v Ligi NFL, je Barcelona premagala Manchester United z 1:0. Edini zadfetek je dosegel Neymar v 31. minuti.

"Manchester United bo težko premagati v tej sezoni. Mislim, da bodo kandidati za naslov, neugodni bodo v Premier Ligi in tudi v Ligi prvakov. Ne bi se rad srečal z njimi v Ligi prvakov," je dejal trener Barcelone Ernesto Valverde.

Eder nerešljiva uganka za obrambo Bavarcev

Bayern je v Singapurju znova razočaral in doživel že tretji poraz na azijski turneji. Po polomu proti Milanu z 0:4 je bil Carlo Ancelotti zelo slabe volje in sledila je dobra predstava proti Chelseaju (3:2), danes pa znova zelo slab prvi polčas proti Interju (0:2).

V 8. minuti je Antonio Candreva z desne strani podal pred vrata, kjer je Eder z desetih metrov zadel z glavo. Isti igralec je postavil končni izid po pol ure igre po podaji Ivana Perišića z leve strani. Bavarci s bili nemočni in Samir Handanović je imel malo dela. V 6. minuti je zaustavil poskus Francka Riberyja, še najbolj nevarno je bilo v 78. minuti, ko je Brazilec Miranda skoraj zatresel lastno mrežo.

Na vseh tekmah so bile postave precej premešane, številni nosilci igre niso igrali.

Prijateljske tekme, Los Angeles:

MANCHESTER CITY - REAL MADRID 4:1 (0:0)

Otamendi 52., Sterling 59., Stones 67., Diaz 82.; Oscar Arnaiz 90.

Landover:

BARCELONA - MANCHESTER UNITED 1:0 (1:0)

Neymar 31.

Miami:

PARIS SG - JUVENTUS 2:3 (0:1)

Guedes 53., Pastore 80.; Higuain 45., Marchisio 62., 89./11-m.

Singapur:

BAYERN - INTER 0:2 (0:2)

Eder 8., 30.

A. G.